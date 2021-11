Prodaja – komunikacijski izazov 21. stoljeća

Živimo u dobu kada se u svijetu svakim danom ostvari nezamisliv napredak. Najbolji primjer toga su svakako uređaji koje svakodnevno koristimo – mobilni telefoni. I dok ih još uvijek nazivamo mobilnim telefonima, njihova prvotna funkcija pada u drugi plan dok suptilno preuzima sve druge funkcije i objedinjuje nekoliko uređaja.

Tehnološki napredak se može vidjeti u svakoj grani poslovanja, pa tako i u trgovanju. Kombinacijom tog napretka te željom poduzeća da ostvare veće prihode, odnosno da što više smanje troškove, potrebom za olakšanjem i pojednostavljenjem života, mijenja se i način na koji ljudi provode vlastito trgovanje.

Nekad je fokus poslovne politike većine poduzeća bio je na otvaranju što većeg broja poslovnica jer je to značilo i veći doseg kupaca, veće prihode, a samim time i dobit.

No tehnologija je zauvijek promijenila način na koji ljudi i poduzeća međusobno trguju, pa tako i način komunikacije s potencijalnim kupcima. Sve nam je omogućeno 'samo u 3 koraka', 'jednim klikom', 'na dlanu', 'brzom dostavom' itd. Tako je u današnje vrijeme sasvim normalno da hodajući na putu do radnog mjesta na mobilnom uređaju, uz samo nekoliko klikova, možemo kupiti novu odjeću i obuću, naručiti cjelokupan asortiman elektroničkih uređaja, kupiti avionske karte ili jednostavno naručiti hranu. Danas nam se to čini sasvim normalno i prirodno, no u prošlosti bismo takvo nešto mogli vidjeti ili pročitati samo u SF filmovima ili knjigama. Mogućnosti tehnologije stavljaju izazov pred kompanije, trgovine, prodavače itd., ali i otvaraju mogućnost za nešto novo i atraktivno te se na taj način mijenja i komunikacija te pristup kupcu kojem je na neki način omogućen lagodniji i jednostavniji život.

Unatoč tome, osnovni oblik prodaje ostao je i dalje isti. Poduzećima su fizičke poslovnice i dalje primat koji ostvaruje najviše prihoda. No promijenila se politika otvaranja novih poslovnica, stoga je danas lokacija poslovnice glavni čimbenik za njeno otvaranje. Međutim, poduzeća kombiniraju svoje poslovanje putem nekolicine prodajnih kanala – pa internetska prodaja uzima sve više i više zamaha i povećava se udio prihoda kroz nju u ukupnim prihodima.

No, kakva je zapravo budućnost prodaje? Ostaje nam prepustiti se čarima novih tehnologija. Stoga trk na link za prijavu i samo nekoliko klikova vas dijeli od 15. BESPLATNOG webinara 'Prodaja - komunikacijski izazov 21. stoljeća' koji će se održati 2. prosinca 2021. u 14 sati.

Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i besplatno se registrirajte putem poveznice koja se nalazi na FIMA Plus web-stranici te poslušajte što o svemu tome imaju za reći ljudi koji imaju iskustva na tom području.