Proizvodi bez kojih se odjednom više ne može ni živjeti ni raditi

Premda u Hrvatskoj broj oboljelih od COVID-19 iz dana u dan opada, a novooboljelih gotovo i nema, svijest da je ovo vrijeme 'novo normalno' toliko se uvriježila da je promijenila i sastav naših torbica i džepova. Pa tako danas gotovo svi kad izlazimo iz kuće zastajemo da provjerimo imamo li tri obvezne stvari: novčanik, ključeve i dezinficijens. Nestašica dezinficijensa na tržištu je prošlost, police su pune i izlika nemamo. A dobra je vijest da i nije sve iz uvoza!

U jeku najveće nestašice u proizvodnju dezinficijensa uključili su se oni koji su za to specijalizirani, ali i oni kojima ta proizvodnja nikad nije bila dio temeljnog poslovanja, ali uspjeli su se brzo prilagoditi i reagirati na tržišne potrebe. Oni koji su dosad radili samo za poslovne korisnike, odjednom imaju linije za kućanstva i širu javnost. Proizvodili su ih čak i oni koji to nikada prije nisu radili. Da je tržište dobro reagiralo, dokazuje i to što neke kompanije u tome vide dobru poslovnu nišu koja će stvoriti neke nove prilike – bez obzira na koronavirus.



Vodeća hrvatska farmaceutska kompanija Pliva već 38 godina bavi se i proizvodnjom dezinficijensa i godinama je bila je jedini hrvatski proizvođač antiseptika i dezinficijensa koji je opskrbljivao zdravstveni sustav. Tako je bilo i sad, Pliva je imala društvenu odgovornost i gotovo sve što su proizveli odlazilo je u bolnice, domove zdravlja, Crveni križ i Nastavni zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar'.



– U proteklom tromjesečju učetverostručili smo količine proizvoda isporučene na tržište u usporedbi s prošlom godinom i stalno isporučujemo nove količine - ispričao je Petar Vitezica, direktor Bolničkog poslovanja Plive Hrvatska, i dodao da su proteklih nekoliko mjeseci imali i mnogo upita s inozemnih tržišta, no usmjerili su se na zadovoljavanje znatno povećanih potreba na domaćem tržištu.



–​ Zasad ne izvozimo antiseptike i dezinficijense – rekao je Vitezica.

Meteor grupa, odnosno brend Labud, već petnaestak godina proizvodi sredstva za dezinfekciju namijenjena profesionalnoj upotrebi. Njezini dezinficijensi nisu ni bili dostupni na maloprodajnom tržištu, već samo za B2B kanal, ali korona je sve to promijenila.



– Zbog upita građana u kratkom smo roku kreirali novu liniju za higijenu i dezinfekciju prilagođenu za upotrebu u kućanstvu koja je odnedavna dostupna u trgovinama i reakcije potrošača su odlične – rekla je Milica Damjanović, direktorica marketinga u Labudu, i dodala kako je brza reakcija bila moguća zahvaljujući njihovim zaposlenicima koji su radili u tri smjene u Labudovim pogonima u Zagrebu te u Meteorovim pogonima u Đakovu, naravno, uz poštovanje svih mjera sigurnosti i provedbu pojačanih mjera zaštite.



Nedostatak dezinficijensa na tržištu posebno je pogodio Inu, čija djelatnost usred najžešće pandemije nije smjela stati, a bilo je nužno omogućiti i siguran rad vlastitim zaposlenicima, budući da se dezinficijensi nisu mogli kupiti, tvrtka ih je počela proizvoditi sama, a sad ih već ima i za izvoz! Od početka pandemije Ina je prodala čak sto tisuća litara Ina Dezinola i od brze reakcije usred pandemije otvorila si je spektar novih mogućnosti.



– Upravo radimo i na plasiranju dezinfekcijskih vlažnih maramica. Sva ta sredstva dolaze pod zajedničkim brendom Ina Cosmetx – rekao je Zoran Škrobonja, direktor Ina Maziva, i dodao da prodaju planiraju proširiti na hotelijersku branšu i zdravstvene ustanove, gdje je potrebno mnogo takvih prouzvoda.



Gradske ljekarne Zagreb također su pokrenule proizvodnju dezinficijensa za dio zdravstvenih institucija, za gradske i državne institucije, ali i za građane koji su više tražili i antiseptike za ruke i druge medicinske antiseptike. Samo u prvih šezdeset kriznih dana taj je lanac proizveo više od pedeset tisuća pakiranja antiseptika za ruke Dermsept i više od dvadeset tisuća pakiranja ostalih antiseptika.

Ivero, poduzeće specijalizirano za proizvodnju i veleprodaju kemikalija kao reakciju na zahtjev tržišta prouzročen pandemijom samo je uveo dodatni program i pakiranja primjerenija općoj uporabi. Prijašnjih godina udio dezinfekcijskih sredstava za površine i ruke u ukupno prodanoj količini bio je manji od jedan posto, a drugom kvartalu 2020. taj se postotak višestruko povećao.dna od onih pozitivnih promjena koje vrijedi zadržati.