Proizvodnja jabuka oko 55.000 tona a tržište već narušeno jeftinim uvozom

Berba jabuka u Hrvatskoj ove se godine odvija pod izuzetno povoljnim vremenskim prilikama, a procjene govore da će urod ove godine biti na razini od oko 55.000 tona što je manje nego prošle godine kada je proizvodnja bila 68.352 tone.



Otkupljivači i proizvođači zadovoljni su iznimno dobrom kvalitetom ovogodišnjeg uroda, a opskrba tržišta je dobra i krenula je već u kolovozu kada je na tržište stigla prva rana sorta Gala jabuke. Stabilnost tržišta ove jeseni narušavaju pojedini uvoznici koji su ranije nego inače započeli uvoz jabuke lošije kvalitete i po nižim cijenama od domaće ponude, što je primjetno kod pojedinih trgovačkih lanaca koji su na police umjesto domaće u ponudu stavili jabuku iz uvoza. Najviše takve jabuke dolazi iz Srbije, Sjeverne Makedonije i susjedne BiH, pokazuje analiza Smartera, konzultantske tvrtke specijalizirane za poljoprivredu i prehrambenu industriju.

- Prve stručne analize pokazuju da je ove godine došlo do blage promjene u sortama jabuka. Tako je proizvodnja najraširenije sorte jabuka Idared značajno smanjena s lanjskih 33.000 na oko 13.000 tona, dok je proizvodnja Gale povećana za gotovo 3000 tona, a sorte Golden Delicious s lanjskih 8000 tona, na gotovo 15.000 tona. Rast je vidljiv i kod Jonagold sorte za 1300 tona, te Red Deliciousa s lanjskih 500 na čak 2135 tona. Sadašnje procjene govore da bi uz ovu proizvodnju te potrebe našeg tržišta koje se kreću oko 66.000 tona, Hrvatska domaće jabuke na tržištu mogla imati tijekom cijele zime. Računa se da će od ukupne proizvodnje, oko 33.000 tona biti izuzetne prve kvalitete - ističu u Smarteru.

Za razliku od vrlo ujednačene i tehnološki dobro opremljene proizvodnje te kvalitetno udruženih proizvođača u europskim zemljama s velikom proizvodnjom, u Hrvatskoj proizvodnja jabuke i dalje pokazuje skromne rezultate. Podaci Državnog zavoda za statistiku unazad desetak godina pokazuju da su se površine pod nasadima jabuka smanjile. Tako je 2008. godine pod jabukama bilo 6.404 hektara, za razliku od 2019. godine kada smo pali na samo 4946 hektara, što upućuje na značajan pad.

Što se tiče proizvodnje, kod nje su također vidljive veće oscilacije i to posebno u razdoblju od 2011. godine do sada. Veliki pad proizvodnje bio je 2012. kada je proizvedeno samo 37.414 tona, dok je iduća, 2013. godina, bila rekordna s proizvodnjom od čak 121.738 tona. Ukupna proizvodnja jabuka u 2018. godini iznosila je primjerice 90.254 tona, a prošle godine je urod smanjen na spomenutih 68.352 tona. Pad je nastavljen i ove godine zbog mrazeva tijekom proljeća.

Kod proizvodnji jabuka, kao i ostalih voćnih vrsta, veliki problem postaju značajne klimatske promjene te česte elementarne nepogode, a hrvatskim voćarima i dalje nedostaju sustavi za zaštitu od elementarnih nepogoda, naročito tuče, te zaštita od mrazeva, kao i vrlo važna agrotehnološka znanja. Posljednjih godina posebno je do izražaja došao problem nedostatka kvalificirane radne snage za berbu.

- Mala ulaganja i investicije u suvremene tehnologije te manje od pet posto površina pod navodnjavanjem, dovode do vrlo niskih prinosa po hektaru proizvodnje u odnosu na zemlje najbolje proizvođače jabuka, iz kojih na hrvatsko tržište dolaze značajne količine jabuka. S obzirom na velike oscilacije u proizvedenim količinama, samodostatnost u ovoj proizvodnji prosječno iznosi 86 posto - ističu u Smarteru.

Osim nedostatka suvremenih tehnologija i znanja, hrvatski voćnjaci su u prosjeku stari pa je čak i više od 25 posto svih nasada starije od 20 godina, a onih mlađih od pet godina ima tek 6,4 posto proizvođača. Također, voćnjaci pod jabukama su mali pa tako manje od 0,5 hektara imamo kod čak 24 posto svih voćnjaka, a 57 posto voćnjaka je manje od pet hektara. Ukupno se proizvodnjom jabuka bavi preko 18.000 ljudi, no veliki broj njih nisu proizvođači za tržište.

Veliki uvoz jeftinijih jabuka

Neujednačena proizvodnja jabuka s tako velikim godišnjim kolebanjima stvara velike probleme proizvođačima i zbog poremećaja koji se uslijed toga javljaju na tržištu. Ova pojava dovodi do toga da je kontinuirano prisutan relativno visoki uvoz jabuka jer sudionici na tržištu (trgovci) imaju dugogodišnje stabilne ugovore s proizvođačima izvan Hrvatske koji im jamče sigurnost opskrbe.

Podaci za prva četiri mjeseca ove godine pokazuju da je uvezeno čak 9.000 tona svježe jabuke u vrijednosti od gotovo 6 milijuna eura, najviše iz Poljske – 4.252 tona u vrijednosti od 2,4 milijuna eura. U istom razdoblju izvoz je bio 1.752 tone vrijedne nešto više od jedan milijun eura, a najviše hrvatske jabuke završilo je na tržištu Velike Britanije – 712 tona.

Uvoz jabuka u prva je četiri mjeseca bio veći od ukupnog uvoza za cijelu 2019. godinu, kada je na domaće tržište došlo 8.277 tona vrijednih 3,7 milijuna eura. Najveći razlog većeg uvoza u prvoj polovici ove godine je bio nedostatak domaće jabuke do sezone dolaska drugog voća na tržište, a ova je godina bila specifična i zbog pandemije koja je povećala potrošnju, što je vjerojatno utjecalo na veći uvoz. Ipak ovo je podatak koji pokazuje da je unatoč prekidu opskrbnih lanaca zbog korona krize, na tržištu bilo više uvoznih jabuka od uobičajenih sezona, pa će negativna bilanca na kraju godine biti rekordna ako se ovom dinamikom nastavi uvoz do kraja godine. Prve naznake pojačanog uvoza domaći proizvođači su već primijetili i na početku sezone berbe, kažu u Smarteru.

Stručnjaci SMARTER-a smatraju da je zato potrebno i u ovoj proizvodnji napraviti snažan strateški zaokret, te raditi na pronalaženju trajnih rješenja – od odobravanja jednokratnih dodatnih potpora za proizvođače, kao što je bilo odobreno proteklih godina, pa preko svih drugih mjera koje se mogu i trebaju poduzeti da se ova proizvodnja modernizira i poveća svoju produktivnost te konkurentnost.

Svima je jasno kako domaća proizvodnja jabuka ultimativno mora povećati upravo svoju konkurentnost te se prilagoditi uvjetima koji vladaju na tržištu EU, pri čemu treba koristiti sva ona pozitivna iskustva koja udruženi proizvođači EU godinama primjenjuju.

Stalno naglašavamo da se proizvođači moraju udružiti da bi osigurali dovoljne količine, ujednačene kvalitete proizvoda te označiti svoje proizvode prepoznatljivim brendiranjem hrvatske jabuke, kako bi je i potrošači znali prepoznati i razlikovati od jabuke iz uvoza. Ne može se očekivati da će se starim, neučinkovitim metodama i načinima rada oduprijeti konkurenciji. Važno je shvatiti kako se svi skupa moramo mijenjati i prilagođavati novim trendovima i konkurenciji, a to se odnosi na sve poljoprivredne proizvodnje, pa i proizvođače jabuka.

Ipak zadnjih godina sve se veći broj značajnijih većih proizvođača jabuka udružuje u proizvođačke organizacije pa već sada u Hrvatskoj u proizvodnji jabuka imamo nekoliko snažnih proizvođačkih organizacija koje će sigurno privući i manje proizvođače da im se pridruže, a to će doprinijeti i ukupno kvalitetnijim proizvodnim rezultatima. PZ Jabuka trenutno je najveća PO koja ima proizvodnju od oko 7000 tona jabuka i sve veći broj proizvođača se okuplja oko nje. Isto tako, na tržištu je došlo do jačanja suradnje sa snažnim otkupljivačima poput Enna Fruita, te su proizvođači sve više svjesni da je važno preko njih ojačati svoju prisutnost na policama domaćih trgovina, ali da im snažni otkupljivači mogu pridonijeti i pronalaskom novih izvoznih tržišta.

Stabilan urod u EU, trgovina pod utjecajem pandemije

Ukupna procjena za ovu europsku sezonu 2020. iznosi 10,7 milijuna tona, a sezona berbe i isporuke na tržište započela je pet do sedam dana ranije nego što je uobičajeno. Trgovina jabukama na globalnom, kao i tržištu EU tijekom ove godine bila je pod utjecajem pandemije, a to znači da je djelomično došlo do pada prodaje zbog pada turizma, ali je to kompenzirano povećanom potrošnjom budući da su potrošači zbog lockdowna i straha od pandemije više konzumirali voće i povrće.

Analize pokazuju tri glavna trenda na EU tržištu - rast domaće prodaje, stabilan uvoz s južne polutke i značajan pad izvoza u određene zemlje. Također su zabilježeni povećani troškovi proizvodnje zbog pandemije i veće potražnje potrošača. Promijenile su se potrošačke navike kupovine - s većom potražnjom za proizvodima s dugim rokom trajanja, nižom učestalošću kupnji i većom potražnjom za lokalnim, organskim i pakiranim proizvodima. Ovaj trend bi se mogao nastaviti i ove sezone, a veliki su strahovi i zbog utjecaja ekonomske krize koja će se odraziti na potrošačke navike kupca.

Ovogodišnji urod EU jabuke rangiran je umjereno nisko u odnosu na zadnjih deset godina i proizvodnja će biti oko 4 posto manja od desetogodišnjeg prosjeka. To je djelomično i zato što su Francuska, Španjolska i Portugal prošle godine imale ogroman urod, što dovodi do smanjenih količina sljedeće sezone. Najveću proizvodnju ove će godine imati Poljska s 3,4 milijuna tona, Italija nešto više od 2 milijuna tona, te Francuska oko 1,4 milijuna tona.