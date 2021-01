Promjena vlasti u SAD-u mogla bi dati dodatan poticaj gospodarskim odnosima

Hrvatski izvoz u SAD bilježi solidan i konstantan rast, a promjena vlasti u jednoj od najjačih svjetskih ekonomija mogla bi dati dodatan vjetar u leđa gospodarskim odnosima, priopćeno je iz HGK.

Podaci pokazuju da je u 2019. ukupna trgovinska razmjena Hrvatske s Amerikom iznosila 649 milijuna američkih dolara, a od toga je 461 milijun bio naš izvoz (14 posto više nego u 2018. godini). U prvih 9 mjeseci 2020. iznos izvoza roba u SAD dosegao je gotovo 370 milijuna američkih dolara, što je povećanje od skoro 3 posto u odnosu na isto razdoblje godinu ranije.

- Vjerujemo da će gospodarska i trgovinska politika nove administracije predsjednika Joea Bidena promijeniti trenutni smjer, i to natrag prema procesu ekonomske globalizacije, suradnje s međunarodnim organizacijama i eventualnom uključivanju u neke nove/stare trgovinske sporazume. Moglo bi se popraviti i trenutno oslabljeno strateško partnerstvo Washingtona i EU, s nadom da će nova administracija omogućiti stabilnost i predvidljivost odnosa i trgovine EU-a i SAD-a. To bi u konačnici svakako koristilo i Hrvatskoj, odnosno našim tvrtkama koje međunarodno posluju - istaknuo je potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za međunarodne poslove Ivan Barbarić, dodavši kako je dvostruko oporezivanje jedno od gorućih problema ekonomskih odnosa između Hrvatske i SAD-a.

- Naše tvrtke u SAD izvoze i značajan broj usluga, tijekom devet mjeseci 2020. ostvareno je prihoda od usluga u iznosu 152 milijuna eura, a upravo će tvrtkama koje izvoze usluge najviše pomoći potpisivanje Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Vjerujemo da će i nova američka administracija uvidjeti važnost ovog Ugovora i čim prije ga potpisati - naglasio je Barbarić, uz napomenu da je HGK aktivno uključena u proces pripreme Sporazuma.

Još jedna aktualna tema je i ukidanje viza za hrvatske državljane, a Komora je i na rješavanju tog problema surađivala s Veleposlanstvom SAD-a u Hrvatskoj. Prema zadnjim neslužbenim informacijama zadovoljili smo uvjete te se nadamo da će vize uskoro biti ukinute.

Primjer kvalitetne gospodarske i političke suradnje je LNG terminal na Krku koji je s početkom godine pušten u komercijalni rad. Riječ je o projektu od velike strateške i geopolitičke važnosti za Hrvatsku i EU jer se uvozom američkog plina smanjuje ovisnosti europskih potrošača o ruskom plinu, odnosno diversificiraju izvori dobave energenata. Novoizabrani predsjednik Biden već je najavio povratak SAD-a u Pariški sporazum, što znači i veću mogućnost američkih investicija područje energetike, a tu bi svoju šansu trebale tražiti i domaće tvrtke.

Zanimljivo je i da će se na inauguraciji novog američkog predsjednika točiti vina iz Hrvatske, točnije pelješki dingač i zinfandel. To je samo kulminacija višegodišnjih trendova uspješnog izvoza i promocije naših vina na američkom tržištu koje nije narušila ni korona kriza. Izvoz nam raste po stopi od 10 do 15 posto godišnje, a prema podacima za prvih deset mjeseci 2020. dosegao je iznos od 860.000 dolara, odnosno zadržao se na razinama iz 2019. U SAD izvozimo uglavnom vrhunska buteljirana vina (preko 80 posto izvoza), i to po visokoj prosječnoj cijeni u odnosu na ostale države u koje izvozimo. Primjerice, u prvih 10 mjeseci 2020. godine prosječna izvozna cijena hrvatskih vina u SAD bila je 6,84 eura po litri, dok je ista u 2019. godini iznosila 6,89 eura po litri. Zbog specifičnog načina distribucije, vino koje je iz Hrvatske izvezeno po cijeni od, primjerice, 12 dolara za butelju na polici američke vinoteke dostiže cijenu od 35 do 40 dolara, odnosno u restoranima i ugostiteljskim objektima od 60 do 80 dolara.