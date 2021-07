Prošli tjedan vrijednost fiskaliziranih računa 25,5 posto veća nego lani

U svim djelatnostima iz sustava fiskalizacije prošli tjedan vrijednost računa povećana je za 25,5 posto u odnosu na usporedivi tjedan 2020. godine, a za 3,5 posto u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, pokazuju u ponedjeljak objavljeni podaci Porezne uprave.

U razdoblju od 12. do 18. srpnja 2021. godine u svim djelatnostima ukupna vrijednost fiskaliziranih računa dosegnula je 5,3 milijarde kuna, što je za gotovo 1,1 milijardu kuna ili 25,5 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Istovremeno, broj izdanih računa porastao je za 17,6 posto, na gotovo 53 milijuna.

Pritom je za 17,5 posto povećan broj računa u trgovini na veliko i malo, popravku motornih vozila i motocikala, na njih 30,8 milijuna, a vrijednost im je porasla za 14,5 posto, na 3,2 milijarde kuna.

U ugostiteljstvu i turizmu, odnosno djelatnosti pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je povećanje broja računa od 8,3 posto, na devet milijuna, uz rast njihove vrijednosti za 62,6 posto, na 1,13 milijarde kuna.

Naime, stroge epidemiološke mjere, koje su između ostalog uključivale i zatvaranje ugostiteljskih objekata, trgovačkih centara te uslužnih obrta, poput frizera i kozmetičara, lani su stupile na snagu 19. ožujka. Prva faza popuštanja u 2020. je počela 27. travnja (omogućen rad svim djelatnostima trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkih centara), druga je uslijedila 4. svibnja (omogućen rad npr. frizerima, kozmetičarima, brijačima i sl.), a treća faza popuštanja je počela 11. svibnja (počeli raditi trgovački centri, kafići i restorani, itd.).

Ove su godine, pak, uslijed popuštanja epidemioloških mjera, ugostitelji od 1. ožujka dobili mogućnost otvaranja terasa kafića i restorana, a na kojima u tri mjeseca koja su prethodila prvom danu ožujka nisu smjeli posluživati svoje goste. Od 28. svibnja dopušten je rad restorana i usluživanje gostiju u zatvorenim prostorima, dok kafići i objekti koji poslužuju samo pića i dalje mogu raditi samo na otvorenom.

U objavi Porezne uprave dana je i usporedba prošlog tjedna ove godine s istim razdobljem 2019. godine, a ti podaci pokazuju da je izdano 8,7 posto manje računa, ali im je istovremeno vrijednost bila veća za 3,5 posto.

U odnosu na razdoblje od 12. do 18. srpnja 2019., u prošlome tjednu je u trgovini broj računa bio manji za 4,1 posto, dok im je vrijednost porasla za 4,8 posto. U ugostiteljstvu i turizmu, pak, broj računa je pao za 23,7 posto, a njihov iznos za 0,7 posto, odnosno za 7,4 milijuna kuna.

Rast vrijednosti računa na tjednoj razini za pet posto

Po podacima Porezne uprave, u tjednu od 12. do 18. srpnja ove godine u odnosu na prethodni tjedan, to jest razdoblje od 5. do 11. srpnja 2021. godine, vidljivo je povećanje broja računa za 1,7 posto, a njihovog iznosa za 5,2 posto.

Pritom, u trgovini je u prošlom tjednu broj računa porastao za 1,1 posto, a njihova vrijednost za 3,2 posto. Rast je zabilježen i u segmentu pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane - u broju izdanih računa za 2,5 posto, a u vrijednosti za 13,6 posto.

Od 22. veljače do 18. srpnja vrijednost računa veća 14,3 mlrd kuna

Lanjske 25. veljače zabilježen je prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj, a u izvješću Porezne uprave je dana usporedba razdoblja od 22. veljače do 18. srpnja ove godine u odnosu na razdoblje od 24. veljače do 19. srpnja 2020. godine, prema kojoj je u ovoj godini broj fiskaliziranih računa veći za 27,4 posto, a njihov iznos za 22,5 posto ili za 14,3 milijarde kuna.

U razdoblju od 22. veljače do 18. srpnja ove godine je, naime, izdano 876,7 milijuna računa, čija vrijednost doseže 77,9 milijardi kuna, dok je u razdoblju od 24. veljače do 19. srpnja 2020. godine bilo izdano 688,1 milijun računa, ukupne vrijednosti 63,6 milijardi kuna.

Pritom je u trgovini broj računa porastao za 27,8 posto te iznos za 17 posto, a u ugostiteljstvu i turizmu za 16 i 58 posto.

U razdoblju, pak, od 22. veljače do 18. srpnja ove godine u odnosu na razdoblje od 25. veljače do 21. srpnja pretkrizne 2019. godine, broj fiskaliziranih računa je u ovoj godini bio manji za 10,7 posto, a njihov iznos za gotovo dva posto.

Pritom trgovina bilježi smanjenje broja računa za dva posto, a rast iznosa za 3,9 posto, dok je ugostiteljstvu i turizmu vidljivo smanjenje broja računa za 40,9 posto, a njihove vrijednosti za 33,3 posto.