Provectus Capital Partners novi vlasnik Poliklinike Aviva

Fortenova grupa je zaključila prodaju Poliklinike Aviva, jedne od vodećih hrvatskih poliklinika, investicijskom društvu Provectus Capital Partners (PCP), navodi se u priopćenju. Poliklinika Aviva je odabrani pružatelj zdravstvenih usluga za pacijente, tvrtke i osiguravatelje, koji nudi široku paletu usluga za više od 40.000 korisnika u područjima prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije. Poliklinika ima preko 40 godina tradicije te je ujedno i jedna od najvećih domaćih privatnih poliklinika s više od 80 djelatnika.

Provectus Capital Partners je investicijsko društvo usmjereno na tržišta jugoistočne Europe koje je Polikliniku Aviva preuzelo putem fonda razvojnog kapitala ASEF (Adriatic Structured Equity Fund). Poliklinika Aviva je treća investicija PCP-a u Hrvatskoj.

PCP će nastaviti investirati u rast poslovanja Avive koja će zauzeti središnju poziciju u daljnjim planovima društva u smjeru okrupnjavanja privatnog zdravstvenog sektora u Hrvatskoj.

- Privatni zdravstveni sektor u Hrvatskoj ima značajan potencijal rasta u narednim godinama, a akvizicijom Avive smo stekli kvalitetnu poziciju i ključan know how za nastavak naših investicija u cilju konsolidacije zdravstvenog sektora. Predani smo daljnjem razvoju Avive i novim investicijama kako bi osigurali maksimalnu dodanu vrijednost i korisnicima i zaposlenicima te na taj način podigli i osigurali dugoročno kvalitetno održivo poslovanje i vrijednost same Avive - izjavio je Igor Čičak, predsjednik Uprave i glavni partner PCP-a.

- Fortenova grupa je kroz suradnju s Provectus Capital Partners, osigurala kvalitetnog strateškog i financijskog partnera te omogućila daljnji razvoj i realizaciju punog potencijala Poliklinike Aviva, a sve u korist njenih pacijenata, dobavljača i vrijednih zaposlenika, kojima želimo posebno zahvaliti na njihovom doprinosu - rekao je James Pearson, izvršni direktor financija Fortenova grupe komentirajući ovu transakciju.

- Ovom transakcijom Fortenova grupa uspješno privodi kraju cijeli proces dezinvestiranja dijela kompanija koje nisu u funkciji naših temeljnih djelatnosti. Vrlo smo zadovoljni ukupnom realizacijom ovog projekta, jer smo za sve naše kompanije iz netemeljnih djelatnosti našli kvalitetne partnere koji će razvijati njihovo buduće poslovanje. Istodobno, Fortenova grupi će to omogućiti stvaranje fokusiranog portfelja i jačanje kapitalne strukture - naglasio je tom prilikom Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.