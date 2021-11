Provectus Capital Partners novim investicijama radi na okrupnjavanju privatnog zdravstvenog sektora

Provectus Capital Partners (PCP), investicijsko društvo usmjereno na tržišta jugoistočne Europe, investirao je u stomatološku polikliniku Salona Dental iz Solina, vodeću polikliniku u Dalmaciji. Nakon investicije u zagrebačku stomatološku polikliniku Arena u lipnju ove godine, ovo je drugo ulaganje fonda u dentalnom sektoru u RH.

U sklopu Poliklinike Salona Dental nalazi se 10 moderno opremljenih ordinacija, dijagnostika i zubotehnički laboratorij.

Istovremeno s ulaganjem u Salonu Dental, PCP pokreće Adria Dental Group, prvu regionalnu dentalnu grupaciju unutar koje će nastaviti poslovati poliklinika Arena i poliklinika Salona Dental. Adria Dental Group bit će središnje mjesto konsolidacije dentalnog sektora koju je pokrenuo PCP.

- Ulaganja u privatni zdravstveni sektor i u dentalni sektor su okosnice ulaganja našeg fonda jer u tim djelatnostima vidimo veliki potencijal rasta u Hrvatskoj i regiji. Sa Salonom Dental dobivamo vodeću polikliniku u Dalmaciji, s timom vrhunskih stručnjaka i najmodernijom tehnologijom. Objedinjeni nastup naših dentalnih poliklinika kroz Adria Dental Group omogućit će još kvalitetnije pozicioniranje i još brži rast u Hrvatskoj, ali i na stranim tržištima iz kojeg dolazi velika potražnja za domaćim dentalnim uslugama. U Hrvatskoj je postavljen visok standard usluga, a Adria Dental Group će taj standard nastaviti razvijati kroz daljnja ulaganja u nove tehnologije i djelatnike - izjavio je Igor Čičak, predsjednik Uprave i glavni partner PCP-a.

Investicija u Polikliniku Salona Dental predstavlja treću investiciju u privatno zdravstvo PCP-ovog fonda razvojnog kapitala ASEF (Adriatic Structured Equity Fund), koji podržavaju Europski investicijski fond i Hrvatska banka za obnovu i razvitak u sklopu CROGIP programa.

Podsjetimo, Provectus Capital Partners je u rujnu ove godine postao novi vlasnik poliklinike Aviva, a tom prilikom su poručili kako će PCP nastaviti investirati u rast poslovanja Avive koja će zauzeti središnju poziciju u daljnjim planovima društva u smjeru okrupnjavanja privatnog sektora zdravstvenih usluga u Hrvatskoj.

- Privatni zdravstveni sektor u Hrvatskoj ima značajan potencijal rasta u narednim godinama, a akvizicijom Avive smo stekli kvalitetnu poziciju i ključan know how za nastavak naših investicija u cilju konsolidacije zdravstvenog sektora. Predani smo daljnjem razvoju Avive i novim investicijama kako bi osigurali maksimalnu dodanu vrijednost i korisnicima i zaposlenicima te na taj način podigli i osigurali dugoročno kvalitetno održivo poslovanje i vrijednost same Avive - izjavio je Čičak tom prilikom.