Prvih devet mjeseci Span zaključio s rastom u svim segmentima - 585,3 milijuna kuna prihoda te 15,1 milijun kuna neto dobiti

Prva tri tromjesečja ove godine u Spanu su obilježile pripreme za izlazak i uvrštenje dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze, a istovremeno je nastavljen pozitivnan trend u poslovnim rezultatima pa su Grupa i Društvo u navedenom razdoblju zabilježili snažan rast u svim segmentima poslovanja.

Ukupni prihodi Grupe povećani su za čak 36 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine te iznose 585,3 milijuna kuna. Rast prihoda generiran je iz dva izvora – kroz rast ukupnih prihoda gdje većinu čini segment Upravljanja softverskom imovinom i licenci, te dodatno kroz rast prihoda od IT usluga s visokom dodanom vrijednošću, prije svega Infrastrukturnih usluga – Clouda i Cyber Security-a te Razvoja softvera i poslovnih rješenja. Upravo Cloud i Cyber Security bilježe najznačajniji rast kad je riječ o IT uslugama i to 47 posto u promatranom razdoblju, sve zahvaljujući povećanom broju projekata i širenju poslovanja na postojećim tržištima.

Čak 75 posto ukupnih prihoda Grupe Span je u prva tri kvartala ostvario na inozemnim tržištima. Najznačajniji rast prihoda, od čak 137 posto, zabilježen je na britanskom tržištu, slijedi Hrvatska s rastom prihoda od 38 posto, zatim Ukrajina te Slovenija, sve u skladu sa strategijom Grupe i usmjerenosti na spomenuta tržišta.

EBITDA Span Grupe prije jednokratnih stavki iznosila je 32,9 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 93 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Nakon uvrštenja svih operativnih troškova vezanih za izlazak Društva na uređeno tržište Zagrebačke burze, EBITDA Grupe nakon jednokratnih stavki u 2021. godini iznosila je 27,4 milijuna kuna, što čini rast od 60 posto u odnosu na isto razdobolje prošle godine. Neto dobit Grupe od 15,1 milijuna kuna za prvih devet mjeseci, predstavlja porast od značajnih 297 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

U prvih devet mjeseci porastao je i prosječan broj zaposlenih na razini Grupe te danas iznosi 527, u odnosu na prošlu godinu kad je prosječan broj zaposlenih bio 483.

- Iza nas je vrlo intenzivno i uspješno razdoblje u kojem smo ostvarili izvrsne poslovne rezultate te izlaskom na burzu postavili čvrste temelje za daljnji rast i razvoj Spana. U skladu s time nedavno smo otvorili ured u Moldaviji koju smatramo značajnim potencijalom te tržištem kojem ćemo ponuditi sve segmente naših usluga – od licenciranja i upravljanja softverskom imovinom, do usluga i rješenja na području coud i securuty tehnologija. Iako smo tamo bili prisutni i ranije, poslovanje ćemo dodatno proširiti kroz nove ugovore i projekte - istaknuo je Nikola Dujmović, osnivač i predsjednik Uprave Spana.

Posljednjih šest godina Span ostvaruje prosječan godišnji rast prihoda iznad 20 posto i danas je jedna od vodećih hrvatskih IT kompanija po prihodima. Jedan je od najvećih izvoznika, koji tri četvrtine svojih prihoda ostvaruje na međunarodnom tržištu. Uz zagrebačko sjedište društva te urede u Osijeku i Rijeci, Span ima osam tvrtki kćeri u Sloveniji, Velikoj Britaniji, SAD-u, Njemačkoj, Ukrajini, Azerbajdžanu, Švicarskoj i Moldaviji, posluje na 100 tržišta i šest kontinenata. Neki od klijenata Spana su McDonalds, Starbucks, Rimac Automobili, Metinvest Grupa i Infobip, a uz spomenuta tržišta kompanija je kreirala i jasnu viziju daljnjeg širenja na tržišta Centralne Azije i Istočne Europe. Kao vodeći stručnjaci za Microsoft tehnologije i vodeći regionalni Microsoft partner, Span nosi priznanje Microsoft Gold Partnera te je prva hrvatska kompanija koja ima osam Microsoftovih naprednih specijalizacija, koje se dodjeljuju najstručnijim Microsoft partnerima koji dokažu svoju sposobnost pri implementaciji rješenja u određenom području.