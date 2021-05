Puna četiri dana kopali smo po NPOO-u tražeći navodnih 77 reformi. Nismo ih našli!

Znate li koliko stranica broji Nacionalni plan oporavka i otpornosti? 1165! Profesor Ivo Bićanić izračunao je koliko treba samo da se sve ovlaš pročita. Ako se kao bazna mjera uzme vrijeme potrebno za čitanje jedne stranice – a to je minuta i pol – onda je za NPOO potrebno oko 1800 minuta. Bez stanke. Što je 30 sati ili gotovo puna četiri radna dana. Bez odmora, uz punu koncentraciju. E, u ta smo četiri dana pokušali pronaći, sumirati i analizirati čuvenih 77 reformi, koliko ih je precizirao premijer Andrej Plenković. Digitalni je svezak naoko jednostavno podijeljen po komponentama (5 ih je), a one po svojim podkomponentama (22), a u naslovima je čak sadržana riječ 'reforma'. No, ono što smo izvukli više nalikuje taksativnome popisu želja kakve smo kao djeca slali djedici s bradom negoli strukturnim reformama koje mijenjaju poslovnu klimu, brišu birokratske gluposti, pojeftinjuju rad javne uprave i Hrvatsku istinski čine mekom za ulaganja.

- NPOO je moćan alat i reforme unutar njega trebaju prije svega Hrvatsku učiniti mjestom poželjnim za život i poslovanje. Uzmemo li u obzir razmjer pandemijske krize i njen utjecaj na poslovne subjekte, ali i javne financije, reforme koje će se u idućem razdoblju poduzimati moraju biti jasne, s precizno definiranim ishodima i provedive u razmjerno kratkom roku. Neke od reformi zvuče ispravno, no njihova provedba ostaje upitna uzmemo li u obzir dosadašnju nevoljkost za njihovo provođenje – analiziraju u HUP-u.

- Kod ovakvoga tipa investicije iz EU, koja ne opterećuje proračun, potencijal za korupciju i alokaciju politički uvezanim firmama nemjerljivo je veći. I to je ključni problem: kada se sredstva distribuiraju takvim firmama, taj se novac ne prelijeva u plaće zaposlenika, u dodatne investicije ili u povećanu potrošnju. Završi u luksuznoj potrošnji i na štednim računima, često i inozemnima, što znači da se ne postiže efekt multiplikatora javne investicije, odnosno takav je multiplikator ili vrlo mali ili često negativan – kritičan je UGP-ovac Vuk Vuković.

