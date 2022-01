Radničko dioničarstvo: Dionice su novi mamac za privlačenje zaposlenika

Deset posto dionica Infobipa u vlasništvu je zaposlenika od 2017. kada je ta informatička kompanija odlučila uvesti vlastiti model opcijskih dionica za zaposlenike (ESOP) po uzoru na IT tvrtke iz Silicijske doline. Uskoro će svi zaposlenici postati dioničari kompanije, a dionice će dobiti i svaki novi zaposlenik Infobipa. Osim Infobipovih, dionice imaju i zaposlenici Spana, ali oni su ih kupili priliko izlaska te kompanije na Zagrebačku burzu. Radničko dioničarstvo, ESOP program, novi je način privlačenja i zadržavanja zaposlenika u IT industriji kakvo prakticiraju velike svjetske tehnološke i ostale kompanije. No dioničarstvo u Hrvatskoj nisu izmislile informatičke tvrtke, ono je tu od 1990., početka pretvorbe i privatizacije poduzeća nastalih u doba socijalizma, ali najviše tranzicijskih dioničara nije imalo koristi od toga jer je malo takvih dioničarskih društava opstalo, pretpostavka je da ih je samo tridesetak.

Dioničarstvo je danas vrlo popularno i u startupovima, no radi se tek o po nekoliko suvlasnika, odnosno suosnivača tvrtke koji su vlasnici dionica, kao i njihovih ulagača.

Radničko dioničarstvo jedan je od načina zadržavanja zaposlenika kojih je sve manje na hrvatskome tržištu rada, što zbog velikog iseljavanja mladih i obrazovanih, što zbog rada na daljinu. Primjerice, IT stručnjaku više se isplati raditi na daljinu za neku američku kompaniju. Hrvatske tvrtke već su 'ispucale' razne povlastice kojima su donedavno privlačile zaposlenike te se polako okreću dioničarstvu. Osim zadržavanja zaposlenika, kompanijama je cilj dioničarstvom ih motivirati kako bi angažiranije stvarali dodanu vrijednost te pridonosili konkurentnosti, rastu tvrtke, prihoda i dobiti.

– Mnoga istraživanja provedena u posljednjih dvadeset godina ukazuju da je uvođenjem radničkog dioničarstva znatno poboljšano poslovanje poduzeća – iako se pritom mora naglasiti da samo uvođenje radničkog dioničarstva ne znači da će istovremeno doći i do ekspanzije produktivnosti. Poduzeća u kojima se uvelo radničko dioničarstvo, bez da se unaprijed osmislio odgovarajući model, suočavaju se s velikim financijskim teškoćama – kaže konzultant Boris Sruk, direktor Argus grupe i predavač na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment.

