Rasprodaja na Zagrebačkoj burzi - koronavirus ‘proširio‘ se i na naše tržište kapitala

Crveni se Zagrebačka burza! Gotovo sve dionice s kojima se u ponedjeljak trguje bilježe pad vrijednosti. Sve je u padu, a posljedica je to histerije i pada koji je zahvatio sva europska tržišta kapitala.

- Od samog početka trgovanja tržište je oštro palo, što se moglo i očekivati, s obzirom na paniku na europskim burzama zbog širenja koronavirusa u Italiji, ali i drugim zemljama. Puno se jutros trguje na Zagrebačkoj burzi, promet je povećan, a cijene gotovo svih izdanja znatno su pale - kaže za Hinu Roman Rinkovec, broker u investicijskom društvu Credos.

Od 23 dionice kojima je ostvaren promet veći od 100 tisuća kuna, čak ih je 21 izgubila na vrijednosti.

- To je bilo za očekivati, s obzirom na današnja kretanja na svjetskim burzama od ranog jutra. Moje je mišljenje da je pad cijena domaćih dionica malo pretjeran, no to je tako dok se ne smire svjetske burze - kaže Rinkovec.

A na europskim su burzama cijene dionica jutros potonule više od 2 posto. STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je oko 9:30 sati u minusu 2,5 posto, pa je na putu najvećeg dnevnog gubitka od listopada prošle godine. Pritom je londonski FTSE indeks oslabio 2,20 posto, dok je frankfurtski DAX skliznuo 2,90, a pariški CAC 2,85 posto.

Indeks na burzi u Milanu potonuo je, pak, više od 3,5 posto, što je posljedica širenja koronavirusa u Italiji, gdje je dosad umrlo četvero ljudi, dok ih je više od 150 zaraženih. Kina je, pak, u ponedjeljak izvijestila o 150 novih smrtnih slučajeva u epidemiji koronavirusa, dok je 409 ljudi novozaraženo. Time je ukupan broj zaraženih porastao na 77.152, a ukupan broj umrlih na 2592.

Prema podacima Reutersa, virus se proširio na 28 zemalja u svijetu, pri čemu je sve više umrlih. Samo u Južnoj Koreji broj umrlih porastao je na sedam, dok ih je više od 700 zaraženih.

- Puno je loših vijesti o daljnjem rastu novih slučajeva koronavirusa. Naravno, zbog toga je na tržištima puno nesigurnosti i pitanja kolike će biti gospodarske štete u Kini, ali i izvan nje - kaže Shane Oliver, ekonomist u tvrtki AMP.

Ekonomisti širom svijeta smanjuju procjene rasta kako kineskog, tako i ostalih gospodarstava, s obzirom na restrikcije u putovanjima i zatvaranje tvornica. U nizu zemalja snažno su pogođeni turizam, nabavni lanci i proizvodna aktivnost.

Zbog toga su jutros na europskim burzama najviše pale cijene dionica zrakoplovnih kompanija. Tako su cijene EasyJeta, Ryanaira, Air Francea i Lufthanse potonule između 7 i 11 posto. U turističkom su sektoru, pak, cijene dionica u prosjeku pale oko 4 posto, dok su u rudarskom, tehnološkom, bankarskom i automobilskom skliznule više od tri posto.

I na azijskim su burzama cijene dionica jutros pale, pa je MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, oko 9,30 sati bio u minusu 1,9 posto, skliznuvši na najnižu razinu od početka veljače.