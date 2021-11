Ravnateljica USKOK-a Marušić: Bilo je propusta u slučaju ‘Softver‘

Ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić priznala je na današnjoj konferenciji za medije održanom u DORH-u da je došlo do propusta u slučaju 'Softver' u kojem je uhapšena bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac zajedno s ostalim akterima. Doduše, Marušić je objasnila kako pod tim misli da ne isključuje mogućnost da je došlo do propusta zbog toga što je USKOK predmet trebao ustupiti Uredu europskog tužitelja (istraga je provedena zbog moguće pronevjere novca iz EU fondova), a ne zbog toga što je loše vođena istraga.

Na konferenciji je sudjelovala i glavna tužiteljica Zlata Hrvoj-Šipek koja je zajedno s Marušić rezolutno odbacila postojanje bilo kakvih političkih ili drugih pritisaka na DORH i Uskok. Kao dokaz tome Marušić je podsjetila da protiv Gabrijele Žalac USKOK vodi dvije istrage bez bilo kakvih pritisaka. I u slučaju 'Softver' USKOK je otvorio predmet na temelju medijskih napisa, uz pretresenu dokumentaciju ispitano je 30-ak svjedoka, no šefica USKOK-a je rekla da nisu 'mogli utvrditi dostatan stupanj osnovane sumnje za otvaranje istrage'.

Na pitanje novinara zašto predmet nije odmah predan Uredu europskog tužitelja u Zagrebu (Ured je sam zatražio spis), Marušić je ostala pri svome da nije utvrđena osnovana sumnja, ali da ne isključuje da je moglo doći do propusta u USKOK-u. Na konstataciju novinara da je USKOK imao podatak da je izrada softvera vrijedna 2,2 milijuna kuna Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dodijelila tvrtki Ampelos za 13 milijuna kuna, što je bio dovoljan dokaz da se nastavi istraga, Marušić je ostala pri tome da su u USKOK-u zaključili kako za sada nema elemenata za nastavak istrage, što ne znači da se istraga ne bi nastavila ako bi prikupili nove dokaze.

- Priča se o blamaži i fijasku USKOK-a, apsolutno to poričem. Ponavljam da nije bilo moguće donijeti meritornu odluku po ovoj istrazi. Svaka nova informacija se provjerava, to se radilo i u ovom predmetu i svim drugima. Vi nekad ne možete donijeti odluku jer vam fale elementi za osnovanu sumnju. Ponavljam, protiv bivše ministrice su rezultati istrage doveli do otvaranja predmeta. Isto tako, provjeravanje slučaja Janaf nas je dovelo do predmeta koji je jučer otvoren' - rekla je Marušić.

O tom drugom predmetu, hapšenju bivše zamjenice zagrebačkog županijskog državnog odvjetnika Mirele Alerić Puklin i Piruške Canjuge govorila je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek. Ona je rekla da je upravo zbog toga povučena optužnica protiv Ivice Todorića i ostalih optuženih u predmetu 'Veliki Agrokor' jer je Alerić Puklin sudjelovala u istrazi, ispitala trećinu svjedoka i slala informacije Canjugi. Hrvoj-Šipek je rezolutno odbacila mišljenje ostalih aktera u tom predmetu da je stvarni razlog povlačenja optužnice kompromitacija DORH-a zbog angažiranja revizorske tvrtke KPMG koja je bila angažirana na vještačenju oko mogućih kriminalnih radnji bivših čelnika Agrokora, iako je ta ista KPMG istovremeno zarađivala novac u Agrokoru. No Hrvoj-Šipek tvrdi da nisu bili u mogućnosti angažirati niti jednu drugu veliku revizorsku tvrtku (male taj posao ne bi mogle raditi), iako su tražili ponude od njih, pa su angažirali tvrtku KPMG Poljska.

- Nakon jučerašnjih uhićenja postalo je jasno da moramo povući optužnicu u slučaju 'Veliki Agrokor', ali to ne znači da je DORH odustao od optužnice. Opet ćemo ju podići kad se predmet očisti od onog što je radila tužiteljica. Ovo nije ni blamaža ni poraz DORH-a. Insinuacije da se to radi zbog vještaka su neosnovane, dolaze od osobe koja brani osobe u postupku – rekla je glavna državna odvjetnica.

Na pitanje novinara zašto optužnica nije povučena prije godinu dana kada je Alerić Puklin otišla iz županijskog državnog odvjetništva, Hrvoj-Šipek je odgovorila da tada u DORH-u nisu imali nikakvih saznanja da je ta zamjenica dostavljala podatke optuženima u predmetu Agrokor. No Hrvoj-Šipek ne osporava da u DORH-u, a i USKOK-u, ne funkcioniraju stvari najbolje.

- Odlučna sam u namjeri da se razina odgovornosti podigne na višu razinu. Neki smatraju da se prljavi veš mora prati iza zatvorenih vrata. Smatram da kao DORH možemo pokazati svima da smo spremni, razgovarati i otkrivati vlastite probleme, koje imamo u vlastitoj kući. Ovo što sam rekla osporava sve ove teze koje se provlače kroz javnost, da DORH radi pod utjecajem izvršne vlasti. To odlučno poričem. Pogledajte tko plasira te objede i neutemeljene kritike - to su osobe koje zastupaju okrivljenike ili imaju političke ili druge interese. Mene su davno učili da pogledam tko govori prije nego što pogledam što se govori – rekla je Hrvoj-Šipek.