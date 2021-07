Razvojna agencija Mrav – od europskih fondova do poduzetničkog akceleratora

Grad Kutina i Razvojna agencija Mrav u posljednje 3 godine bilježe porast projekata sufinanciranih iz sredstava EU, bilo u području gospodarstva, održivog razvoja, turizma ili poboljšanja infrastruktura.

U 2020. godini Razvojna agencija provodila je oko 41 milijuna kuna projekata, a prijavila oko 43 milijuna kuna ukupne vrijednosti projekata te je odradila oko 150 konzultacija i radionica.

U 2021. godini nastavljaju s istim intenzitetom, već imaju u provedbi oko 25 milijuna kuna vrijednosti projekata kao i prijava na natječaje s pripremom oko 5,5 milijuna kuna vrijednosti projekta. Navedeno uključuje projekte za Grad Kutinu, projekte za poduzetnike, obrtnike, poljoprivredne gospodarstvenike, udruge i zaklade. Uz to, Razvojna je upravitelj Poduzetničkim inkubatorom PUNK-om u kojem djeluje 29 poduzetnika i obrtnika čime je ostvarena popunjenost od 100% prostora inkubatora, 15 poduzetnika i obrtnika je mlađe od 3 godine starosti kao start-up poduzetnici, a ostalih 14 poduzetnika i obrtnika su više od tri godine starosti obrta ili poduzeća. Profili poduzetnika se kreću od IT sektora, geodeta, projektantskih kuća, građevinara, grafičkog dizajna do kozmetičkog salona.

Osim projekta, Razvojna agencija kao upravitelj razvila je web platformu ili softversko rješenje za praćenje aktualnih projekata na području Grada Kutine, kao i strateških projekata za novo razdoblje, aplikacija na tragu transparentnosti te pametnih rješenja koji su na korist svim građanima Grada Kutine, gdje mogu vidjeti u datom trenutku što se sve radi na području Grada Kutine te koliko je sredstava utrošeno za određena područje ulaganja od komunalne infrastrukture, gospodarskih do društvenih projekata.

Aplikacija sama po sebi je Odličan alat građanima da predlažu projekte, istražuju što se događa u gradu, odgovaraju na ankete o gradskim politikama i time aktivno sudjeluju u razvoju Grada Kutine.

Uz sve to, Razvojna agencija stoji na raspolaganju svim građanima te kao poduzetnička potporna institucija svim poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovcima za nova ulaganja, nove investicije te bolji gospodarski razvoj područja Grada Kutine. Dakle, olakšava i pomože da se uz kvalitetno savjetovanje i pripreme dokumentacije dođe do dodatnih sredstava koje bi olakšale i omogućile nove investicije i ulaganja a posebice što je najbitnije nova zapošljavanja i u privatnom i u javnom sektoru.

Strateški projekt Grada Kutine je Industrijsko-logistička zona za koju Razvojna agencija Mrav nudi podršku u vidu poduzetničkog akceleratora, savjetodavne usluge te pomaže pri rješavanju svih potrebnih dozvola u suradnji s Gradom i ostalim ustanovama na području Kutine. Putem usluge akceleratora Mrav se ističe kao razvojna agencija te u doba današnjice nudi budućim poduzetnicima koji namjeravaju ući u Zonu i apliciranje na EU fondove te razvitak njihova poslovanja. Prva pametna poslovna zona u HR Industrijsko-logistička zona Kutina nastoji putem digitalizacije, prilagodbe na novonastale situacije, ali i suradnjom na razini Grada i šire biti nit vodilja Kutine i okolice te će zasigurno na tom putu pomoći i Razvojna agencija Mrav.

- Uz podršku svih koji se bave gospodarstvom, bilo njegovim napretkom ili su sami vlasnici, pokretači određenih poslovnih aktivnosti nadamo se biti predvodnici u razvoju našega kraja. Svakim i malim korakom, uslugom koju možemo pružiti našim sugrađanima i potencijalnim investitorima razlikujemo se od ostalih gradova te mi je drago što kao Grad kročimo svi zajedno u tom smjeru - rekao je gradonačelnik Zlatko Babić i pozvao sve zainteresirane da posjete web stranicu zone www.kind.hr.