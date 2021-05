Reagiranje Adriadiesela na tekst ‘Dvije ostavke u upravi, tvrtka kći pred otvaranjem stečaja‘

Adriadiesel demantira navode da "Tomislav Varga i Boris Tolić nisu više članovi uprave ADRIADIESELA... te u još tri povezane tvrtke...". Točno je da g. Tomislav Varga i g. Boris Tolić od 23. ožujka 2021. nisu članovi uprava 5 društava: ADRIADIESEL d.d., ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d., ADRIADIESEL - USLUGE, SERVISI I REZERVNI DIJELOVI d.o.o., ADRIADIESEL - REMONTI d.o.o. i ADRIADIESEL - ENERGIJA d.o.o. No prethodno je, u prosincu 2020., u uprave navedenih društava imenovan g. Miroslav Bezbradica, inženjer s bogatim iskustvom na području strojogradnje.

Društvo Adriadiesel d.d. Karlovac nadalje demantira navod iz članka da je '... AD GREEN ENERGY... u vlasništvu ... ADRIADIESEL-ENERGIJE...'.

Točno je da je društvo Adriadiesel Green Energy d.d. nastalo nakon podjele društva ADRIADIESEL d.d. s osnivanjem novog društva Adriadiesel Green Energy d.d. u srpnju 2019. godine, ali s vlasničkom strukturom identičnom vlasničkoj strukturi društva ADRIADIESEL d.d. Podsjećamo da je podjela ADRIADIESEL d.d.-a uslijedila nakon što je holding društvo, JADRANSKA ULAGANJA d.o.o., kroz 6 godina investiralo u Adriadiesel grupu više od 6,5 milijuna eura, te da je u tom razdoblju grupa ostvarila prihod veći od 40 milijuna eura. Adriadiesel je posebno ponosan na činjenicu da je 2019. u rekordna 3 mjeseca isporučio havarijski generator za nuklearnu centralu Smolensk u Rusiji, što ne bi bilo moguće bez spomenute podjele.

Društvo Adriadiesel d.d. Karlovac zaključno demantira navod iz članka da '...su sad tvrtke AD-ENERGIJA i AD GREEN ENERGY međusobno jedna drugoj vlasnik.'

Točno je da je, slijedom spomenutog Plana podjele iz 2019. društvo Adriadiesel - energija d.o.o. diobenom bilancom dodijeljeno novoosnovanom društvu Adriadiesel Green Energy d.d. No potpuno je netočna interpretacija da su ta dva društva vlasnici jedno drugom. Vlasnici društva Adriadiesel Green Energy d.d. su Jadranska ulaganja d.o.o. (66,68 posto), CERP (14,26 posto), Uljanik d.d. u stečaju (12,37 posto), Brodosplit-TDM d.o.o. (2,40 posto), Grad Karlovac i njegova komunalna društva (manje od 2 posto) i mnogo malih dioničara.

Uprava i velika većina dioničara već više od godine dana radi na stabilizaciji poslovanja u uvjetima koji su za tvrtke u grani strojogradnje iznimno nepovoljni: zastoj u plaćanjima i narudžbama zbog pandemije COVID-19, štete of katastrofalne tuče u kolovozu 2020. i izostanak novog kreditiranja (osim dobrodošlog, no nedovoljnog kreditiranja od strane HAMAG BICRO-a) prijete potpunim uništenjem proizvodnje u karlovačkim halama. U takvim kompliciranim uvjetima, uprava i dioničari nastoje dovršiti ugovorene izvozne poslove, kao što je npr. tekući remont diesel-generatora za nuklearnu centralu Rostov. To činimo i kako bismo održali oko 100 visokovrijednih radnih mjesta u proizvodnom sektoru, koji tradicionalno zapošljava inženjerski kadar s dugogodišnjim iskustvom.

Adriadiesel d.d. po punomoćniku

Odvjetnik Almir Dervišbegović