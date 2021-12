Recenzije poslodavaca – negativne komentare ne treba uzimati k srcu, već ih smatrati besplatnim savjetima

Da zaposlenici najbolje pričaju priče o kompaniji vjerojatno svaki stručnjak za ljudske potencijale već jako dobro zna. Isto kao što se dobar glas o kompaniji daleko čuje, loš se može čuti još glasnije, pa izraz 'employees are the best storytellers' najjednostavnije opisuje zašto bi briga o zaposlenicima trebala biti u vrhu prioriteta poslodavaca.

Najnoviji HR trendovi pokazuju da povjerenje u predsjednike uprava pada te da ljudi prilikom odabira radnog mjesta više vjeruju zaposlenicima sličnima sebi. Upravo zbog tog poistovjećivanja i međusobnog razmjenjivanja iskustava bivši i sadašnji zaposlenici mogu najvjernije prikazati stanje u pojedinim kompanijama drugima, htjeli to njihovi nadređeni ili ne. A to im olakšavaju i sve brojnije i popularnije digitalne platforme za recenzije poslodavaca poput globalnog Glassdoora ili lokalnih Adoria ili Jobertyja (specijaliziranog za IT zajednicu).

Anonimne ocjene

Kako ističe Jelena Jelušić, viša employer branding menadžerica u Photomathu, danas čak 75 posto kandidata istražuje tvrtke prije nego što se odluče prijaviti za posao, a stranice za recenzije poslodavaca postaju nezaobilazan kanal koji pruža relevantne informacije u tom procesu.

– Kandidati će uvijek više vjerovati zaposlenicima tvrtke u odnosu na informacije koje tvrtka o sebi objavi na stranici karijera ili svojim društvenim mrežama. Naime, na stranicama za recenzije poslodavaca sadašnji i bivši zaposlenici mogu anonimno ostaviti svoje ocjene i opisati iskustva koja se odnose na kulturu, benefite, ravnotežu posla i privatnosti, mogućnosti za razvoj i slčno, dok kandidati koji su bili na selekcijskom procesu mogu ocijeniti i opisati svoje iskustvo sa određenom kompanijom tijekom tog procesa. S obzirom da je word-of-mouth (usmena preporuka) još uvijek jedan od najpopularnijih oblika oglašavanja i preko 90 posto ljudi vjeruje više onome što kažu njihovi prijatelji nego brendovi/tvrtke o sebi, ne čudi da stranice za recenziju poslodavaca postaju sve popularnije za sve profile zaposlenika: IT-jevci, HR-ovci, prodaja, marketing – objašnjava Jelušić.

Slijedeći primjer stranih stranica poput Glassdoora, pije dvije godine pokrenuta je i prva hrvatska platforma za recenzije poslodavaca Adorio, s ciljem unaprjeđivanja radnih uvjeta u Hrvatskoj. U listopadu ove godine na hrvatsko tržište stigao je i Joberty, platforma specijalizirana za recenzije IT poslodavaca. Međutim, sudeći prema broju recenzija pojedinih hrvatskih tvrtki na tim stranicama, u Hrvatskoj praksa ocjenjivanja poslodavaca još nije u potpunosti zaživjela kao u inozemstvu. Najčešće za njih znaju te ih koriste zaposlenici IT tvrtki, iako se taj trend polako širi i na druge tvrtke.

Dodatni kanal, dodatni posao

Photomath, primjerice, na Glassdooru ima 62 recenzije i ocjenu 4.3 od 5 (na otprilike 150 zaposlenika), a na Jobertyju koji je tek nedavno pokrenut u Hrvatskoj ima 27 recenzija i ocjenu 4.7 od 5, priča Jelušić.

U nedavno provedenom istraživanju zadovoljstva zaposlenika koje je portal MojPosao proveo u 75 tvrtki, najboljim poslodavcima u Hrvatskoj među velikim tvrtkama proglašeni su Infinum, dm-drogerie markt i Atlantic Grupa, a među srednjim tvrtkama Q agency, Axilis i Degordian Hrvatska. Infinum na Glassdooru broji 30 recenzija, a prosječna im je ocjena 4.3, kao i Q agencyju sa svega 12 recenzija. Dm-drogerie markt s 255 recenzija ima ocjenu 4.0, Atlantic Grupa s 22 recenzije ocjenu 3.3, a Degordian ocjenu 4.4 na temelju 15 recenzija.

Globalne tvrtke poput tehnoloških divova Googlea i Facebooka (Mete) na Glassdooru također imaju vrlo dobro ocjene. Unatoč kontroverzama, Metin je prosjek ocjena 4.3 i to na temelju više od 9000 recenzija, a Googleov 4.5 na temelju čak 27 tisuća recenzija.

Iako se na ocjene i recenzije, bile one pozitivne ili negativne, ne može utjecati, poslodavci bi trebali obratiti pozornost što o njima pišu bivši i sadašnji zaposlenici, ali se i pobrinuti da na takvim platformama potencijalni zaposlenici ipak pronađu dobre i točne informacije o njima.

– Ove platforme se mogu iskoristiti i kao dodatan employer branding kanal na kojem tvrtka može urediti svoj profil i objaviti neke osnovne informacije o sebi: tko je, čime se bavi, kakva je kultura, staviti neke fotografije i videa koji prikazuju život i rad u kompaniji i slično. Ono što je još dobra praksa je da poslodavci dediciraju jednu osobu koja će redovito pratiti nove recenzije te na njih odgovarati – pojašnjava Jelušić.

Rastući trend

No, što napraviti kada zaposlenik napiše negativnu recenziju na temelju svog iskustva? Koliko god se HR stručnjaci trudili, neugodna iskustva su neizbježna, a kada se još k tomu podijele javno na internetu, mogu postati ozbiljna prijetnja biznisu.

– Poznato je iz korisničkog iskustva da su nezadovoljni korisnici i najglasniji. Oni svoje nezadovoljstvo podijele sa svojim prijateljima i obitelji, ali i online – na društvenim mrežama, forumima, stranicama za recenziju proizvoda i usluga. Slično je i sa iskustvima ljudi s poslodavcima. Oni najnezadovoljniji će vjerojatno prvi saznati za takve platforme i iskoristiti ih kao još jedan dodatan kanal da podijele svoje nezadovoljstvo i frustraciju sa svijetom – kaže Jelušić dajući savjet kako se postaviti i u takvim situacijama.

– Važno je ne braniti se od negativnih komentara, već na svaku recenziju zahvaliti i napisati što tvrtka radi ili planira raditi kako bi se određeni aspekt rada (koji je kritiziran) popravio. U svakom slučaju, važno je negativne komentare ne uzimati 'k srcu' već na njih gledati kao na besplatni konzalting – direktno od korisnika vaše usluge/proizvoda – kaže Jelušić dodajući da to ne bi trebalo previše zabrinjavati poslodavce jer su iznimno negativne recenzije zapravo vrlo rijetke.

Činjenica da je sve više zaposlenika spremno i voljno podijeliti svoja iskustva u kompaniji, kako ona lijepa, tako i ona manje lijepa, zapravo označuju pozitivan trend.

– S obzirom da se poslodavcima često zamjera prikazivanje uljepšane, fake slike na van, iskustvo zaposlenika iznutra može biti sasvim drugačije, upravo su stranice za recenziju poslodavaca mjesto gdje će ljudi doći potražiti istinu, istražujući stvarna iskustva ljudi iznutra i uspoređujući to s onime što je dostupno o tvrtki kroz službene kanale (web stranica, društvene mreže, mediji) – zaključuje Jelušić.