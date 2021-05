Recept sa sjevera Hrvatske: Kako smo organizirali cijepljenje za zaposlenike naših tvrtki

Da je procjepljivanje postalo važna ekonomska kategorija prepoznali su na sjeveru Hrvatske gdje je nedavno održan i investicijski forum Lider invest. Na tom je skupu Dragutin Gložnić, predsjednik HGK - Županijske komore Varaždin, istaknuo da su tvrtke već mjesecima pripravne za cijepljenje svojih zaposlenika te da je utemeljena baza kao i raspored cijepljenja koji će omogućiti da se proizvodne linije ne zaustavljaju jer je prerađivačka industrija nositelj gospodarstva u toj regiji. Kako im je pošlo za rukom sve organizirati i kako mogu poslužiti kao primjer drugim županijama, Gložinić je otkrio u kratkom razgovoru za Lider.

Tko je pokrenuo inicijativu da se organizira cijepljenje za djelatnike tvrtki?

- Temeljem informacija od naših članica još od siječnja 2021. godine mi u HGK ŽK Varaždin uvidjeli smo da će kad-tad doći do potrebe za organiziranim cijepljenjem zaposlenika naših tvrtki i već tada smo s glavnim akterima, načelnikom Stožera Civilne zaštite Varaždinske županije Robertom Vugrinom te ravnateljem Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije Marinom Bosiljem, dogovorili pristup realizaciji ideje i to smatram vrlo bitnim. Za naše tvrtke je sve to od osobitog značaja, naročito za one velike koje zapošljavaju tisuću i više ljudi, jer izostanak nekolicine radnika na proizvodnoj liniji uzrokuje zaustavljanje cijele linije i proizvodnog procesa. To se prošle godine i događalo tako da su tvrtke morale otkazati neke od narudžbi. Zapravo, ono što je za Jadransku regiju turizam to je za nas proizvodnja, trgovina, promet, građevinarstvo, i ne bi smjelo biti diskriminacije u prioritetu cijepljenja po toj osnovi. Dodatni je argument za takav stav što su izvoznici Varaždinske županije u 'covidnoj' 2020. godini ostvarili izvoz u 95-postotnom iznosu u odnosu na 'necovidnu' 2019., dakle i u najtežim uvjetima firme su privređivale, nije bilo pada kao kod turizma…

Kako je tekao proces?

- Kad smo inicijativu pretvorili u konkretne dokumente sazvali smo u veljači online sastanak našeg Gospodarskog vijeća koje djeluje pri HGK te rukovodstva našeg Zavoda za javno zdravstvo gdje smo objasnili ideju. To se pokazalo korisno jer je ideja dorađena u operativnom smislu pa smo iskristalizirali tehnologiju prijave za koju smo smatrali da je jednostavna i optimalna. Dogovoreno je da će firme dostaviti Zavodu ispunjenu i za tu priliku od strane Zavoda kreiranu tablicu s djelatnicima, naravno za radnike koji se dobrovoljno prijave za cijepljenje. Mi smo kreirali kratke upute za postupanje što je bilo bitno jer je već tada bilo upita o funkcionalnosti platforme za prijavu cijepljenja pa su postojale određene dileme… Već 8. ožujka svim našim članicama dostavljeni su dokumenti za prijavu tako da je do današnjeg dana prijavljeno oko 4500 ljudi, proces prijave i dalje traje.

Što kada dođu cjepiva? Kako će se postupiti?

- Cjepivo je već počelo stizati i počelo je cijepljenje treće faze. Princip odnosno tehnologija cijepljenja koju je definirao naš Zavod se bazira na regionalnom principu tako da će njihove ekipe odlaziti u regije naše Županije i tamo u sportskim dvoranama cijepiti sve one koji su kroz tvrtke bili prijavljeni, naravno i osobe koje su pozvane po drugim osnovama. Tvrtke dobivaju točan termin cijepljenja tako da su epidemijski rizici i gubici vremena minimizirani. Da je pristup bio dobar dokaz je dopis jedne velike tvrtke u kojem izražavaju zadovoljstvo učinjenim. Zapravo, nama je glavni problem količina cjepiva tako da izjave premijera Plenkovića o dolazećem cjepivu prizivaju optimizam. Bez pretjerivanja mislim, uz uvjet da se ljudi opredijele za cijepljenje te da imamo dovoljno cjepiva, da bismo kao Županija brzo sustigli brojke Izraela…

Predsjednik Uprave Ivančica Siniša Zver u svom je dopisu zahvalio inicijatorima akcije cijepljenja. - Osjećam potrebu da Vas informiram i izrazim zahvalnost što smo jučer cijepljeni protiv Covida-19. Bilo je organizirano u sportskoj dvorani osnovne škole u Ivancu, 200 metara od tvrtke. Radnike smo upućivali prema danom rasporedu, tako da je sve odrađeno vrlo brzo bez gužve i bez čekanja. Radnici su oduševljeni kako je sve proteklo brzo i organizirano. Za nas je tajming bio pogođen tako da su obuhvaćene obje smjene bez promjena u radnom vremenu i rasporedu organiziranog prijevoza, mislim da nije moglo biti bolje organizirano. Preporučamo se za drugi krug u istoj organizaciji. Iskreno nisam vjerovao da je moguće, s obzirom na informacije koje mediji plasiraju, da ćemo tako brzo doći na red, tako da sam bio ugodno iznenađen - napisao je Zver.

Koje su prednosti takvog organiziranog cijepljenja?

- Prednosti tog načina cijepljenja odnose se prije svega na tvrtke jer je cilj i bio da se sačuva njihov ljudski potencijal i minimiziraju gubici vremena za samo cijepljenje, a sve kroz jednostavan proces prijave i organizacije cijepljenja. Pritom je također bio bitan stav našeg Zavoda da je sama prijava koju su napravile tvrtke kompatibilan s ostalim načinima prijava za cijepljenje (platforma, liječnici) jer oni kao Zavod prilikom pozivanja odnosno cijepljenja imaju mogućnost vidjeti da li se neka osoba već bila cijepila po nekoj osnovi pa nema nepotrebnih zabuna.

Rekli ste da su Vam se već obraćali iz nekih drugih gradova da postupe prema Vašem primjeru. Jesu li doista i krenuli tim stopama?

- U definiranju opisanog procesa prijave za cijepljenje imali smo podršku središnjice HGK te smo preko HGK stavili naš model svima na raspolaganje. Povratno, nažalost, nemam informacije kako to rade drugi u državi. Isto tako je važno za naglasiti da su HGK, HOK te izvoznici inicijativom prema Vladi tražili da zdrave i izvozno orjentirane firme budu u prioritetu cijepljenja. Ono što bih htio naglasiti je dobra suradnja svih dionika ovog procesa, od rukovodstva tvrtki, preko našeg Stožera CZ i Zavoda za javno zdravstvo te nas u HGK. Sve se ipak svodi na ljude koji su imali ideje, znanja i volje da se u danim okolnostima bez velikog jadikovanja izvuče maksimum te da se pripremimo za ono što dolazi. Zaboravio sam napomenuti jednu važnu stvar, a to je nacionalni registar cijepljenih koji mora biti ažuran i točan. Bitno je da svi koji su na bilo koji način procijepljeni budu u njemu budući će on biti baza za izdavanje covid-putovnica.