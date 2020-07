Relja Marković: Addiko nastavlja s inovacijama

Addiko banka virtualnom je poslovnicom pokazala hrvatskom bankarskom sektoru kako je budućnost stigla te kako suradnje banaka i tehnoloških tvrtki nisu želje, nego stvarnost. Budući da je bio sudionik panela na Liderovoj konferenciji Četvrta industrijska revolucija iskoristili smo priliku da popričamo s Reljom Markovićem, direktorom digitalne transformacije Addiko banke, o inovacijama i umrežavanju banaka i fintecha.

Kad su se pojavili, pričalo se da će fintechi preuzeti i uništiti banke i ispitivalo se banke boje li se novih igrača na tržištu. Međutim, nisu svi pristali na strah.

- Mi smo od prvih dana, od prvih konferencija pozivali finteche na suradnju. Rekli smo im da smo uvijek otvoreni da nam pristupe. Uvijek smo smatrali da je ta suradnja potrebna – kaže Marković uz objašnjenje kako se fintech sastoji od 'fin' i od 'tech' dijela: – 'Tech' dio je zanimljiv, kreativan i veoma je zanimljivo raditi u tome, ali kad prelaze u 'fin' dio, zapravo prelaze na naš teren koji je zakonski reguliran i dosta teži. Tu smo uvijek vidjeli prostor za suradnju.

Trebalo je nekoliko godina da svi shvate kako fintech nije ugroza, već prilika bankarskom sektoru da dovede digitalne usluge na novo razinu. – Jako mi je bilo drago vidjeti početkom ove godine, kad sam bio na Paris Fintech Forumu, najvećem okupljanju fintech firmi u Europi, kako se zapravo promijenila ta paradigma i kako sada više nitko ne pita banke je li vas strah, nego svi pričaju kako je potrebna suradnja između fintecha i banaka – priča direktor digitalne transformacije Addika.

Novoj paradigmi u tim odnosima svjedoči i inovacija koju je njegova banka lansirala prošle godine – virtualna poslovnica. – S nekoliko fintecha, manjih i većih startupova, uspjeli smo proizvesti nešto sasvim novo i ponuditi nešto novo na tržištu. Prošle godine je Addiko Virtualna poslovnica proglašena najboljom europskom bankarskom inovacijom u cijeloj Europi te smo dobili nagradu Retail Banking Europe Awards 2019 - Best Product Innovation. Tako da smo izuzetno ponosni na to. Bila je to jedna vrlo plodna suradnja s fintech kompanijama – zaključuje.

Za inovacije treba hrabrosti, kapaciteta i vodstvo koje razumije prednosti uvođenja novih tehnologija. Inovacije su uključene u razvoj svih Addikovih proizvoda i dio su digitalne strategije te banke, otkriva nam Marković i tumači kako je Addiko u prednosti jer je 'dovoljno velik da ima snage ući u inovativne projekte i strukturno dovoljno mali da može brzo donijeti odluke'. Zanimalo nas je zavidi li ipak fintechima na njihovom načinu rada. - Rad u banci, korporaciji, fintechu, startupu ovisi o preferencijama i ambicijama svakog od nas. Ja sam počeo u firmi koja se u to vrijeme nije zvala startupom, ali sada bi se tako zvala, i zapravo je jako vrijedno imati i jedno i drugo iskustvo. Vrijedno je imati korporativno iskustvo u startupu da bi znali kako pristupiti korporacijama, odnosno bankama; u banci je takvo iskustvo također korisno kako bi znali kako razgovarati sa startupom i fintechom – odgovorio je.

Za kraj pokušali smo doznati što je sljedeće u planu, radi li se na kakvoj inovaciji.

- Definitivno nastavljamo u istom smjeru s našim inovacijama, s uvođenjem end-to-end procesa u našim digitalnim kanalima, ali više ćete o tome vidjeti za koji mjesec – zaintrigirao nas je Marković.