Rentlio i Trend Tracker - Prva pozitiva u turizmu

Nakon eskalacije koronakrize zadarska tvrtka Rentlio objavila je svoj Trend Tracker, alat kojim javnosti u stvarnom vremenu daje informaciju o trendu oporavka turističkog tržišta. Rentlio je, inače, online sustav s pomoću kojega se jednostavno upravlja malim objektima u turizmu i ima oko sedam tisuća korisnika.

– Ovako nastojimo barem malo olakšati turističkim radnicima upravljanje krizom i neizvjesnošću – kaže osnivač i direktor Rentlija Marko Mišulić.

Analizirajući Trend Tracker, vidljivo je da su prve naznake problema nastupile već potkraj veljače, a vrijednost Trackera dotaknula je dno 17. ožujka. Broj otkazanih rezervacija taj dan bio je čak dvadeset puta veći od broja novih rezervacija koje su njegovi korisnici primili. Potkraj travnja vrijednost Trackera počela je skromno rasti, a prvih ozbiljnijih pozitivnih pomaka bilo je u posljednjih desetak dana.

– Vrijednost Trackera prvi je put prešla jedan prije nekoliko dana. Iako je to pozitivan znak, možemo reći da smo na pola puta do normale. Prvi val otkaza rezervacija odnosio se na boravke do kraja šestog mjeseca. Praćenje Trend Trackera sad je još važnije jer ako njegova vrijednost počne opet uzastopno padati, to će značiti da je nastupilo razdoblje otkazivanja rezervacija i za glavni, ljetni dio sezone – objašnjava Mišulić.