Rezervacije na hrvatski način: Autogolovi iznajmljivača i ugostitelja

Špica turističke sezone iznenadila je čak i iznajmljivače na Jadranu. Kad su turisti nagrnuli i krenuli u potragu za ležajem više, stali su u zadnji čas stornirati rane rezervacije, jer su sad mogli inkasirati znatno veću lovu za svoj 'zimmer frei'. To je s njihove točke gledišta normalno – treba u dva mjeseca zaraditi novac za cijelu godinu! I to nakon sušne 2020.

Zato Hrvatska, ovogodišnji europski turistički šampion, dobiva i negativnu reklamu, ponajprije na 'online' platformama. Prije korone čak je 40 posto gostiju dolazilo u Hrvatsku posredstvom Airbnb-a, Bookinga, Expedia Groupa ili Tripadvisora. Postane li Hrvatska za njih nepouzdana destinacija, mogli bismo imati dugoročni problem.

No, u državi to nitko ne shvaća ozbiljno. Nema javne isprike oštećenima, ni obećanja da će se poduzeti mjere kako se to više ne bi ponavljalo. Premijer Plenković sazvao je ovog utorka ključne ljude turističkog sektora samo zbog turizma u koroni. I turistički inspektori fokusirani su samo na koronamjere.

Ministrica turizma Nikolina Brnjac tek je rekla da otkazivanje ranih rezervacija ne ostavlja dobru turističku sliku, oštećene upućuje na sudski postupak i vjeruje 'da se takve stvari ne bi više trebale događati na našoj obali'. Hrvatska turistička zajednica čak 'nije imala saznanja o ovakvim nepoštenim praksama iznajmljivača'. Nitko ni ne spominje mogućnost da bi i država trebala poduzeti neke mjere, od novčanih kazni do žutih pa i crvenih kartona za takve iznajmljivače.

Za razliku od iznajmljivača, koji ne poštuju rezervacije, vlasnik ugostiteljskog objekta Cele u Dubrovniku Tomislav Ivušić uveo je 'rezervacije', odnosno minimalnu obveznu potrošnju od 300 kuna po stolu. Nerviraju ga gosti koji žele sjediti na Stradunu i gledati prolaznike tri sata dok piju čaj ili kavu, premda već i neudobni drveni stolci i klupe ne potiču na dugo sjedenje. Kako god, odredba koja stupa na snagu svakog dana iza 21 sat ekvivalent je za Ivušićevih 13 espressa (po 23 kune), odnosno 12 čajeva ili bočica mineralne (po 26 kuna), devet sokova (po 35 kuna), pet do sedam čaša vina (po 44 – 58 kuna), tri do četiri koktela (po 77 – 115 kuna)… Proklet je taj zakon ponude i potražnje. Nije sporno da će Ivušić ovim potezom maksimirati prihod i dobit. Bar u kratkom roku. Nastavi li se takva praksa cijeđenja položajne rente do krajnjih granica, putnici s kruzera dobivat će uputu prije iskrcavanja u Dubrovniku: 'Zaobilazite ugostiteljske objekte na Stradunu!' Doda li se tome negativan PR na 'online' platformama, onda više neće biti 'rezervacija stola od 300 kuna' i nikom više neće pasti na pamet otkazivati rane rezervacije smještaja; ako ih uopće i bude.