Rimac najavio isporuku modela C_Two za 2021. godinu

Rimčev hiper automobil C_Two već se duže vremena očekuje s velikim nestrpljenjem, a čini se da se čekanju nazire kraj. C_Two je prvotno pokazan u prototipskom obliku na međunarodnom sajmu automobila u New Yorku 2018. godine, a produkcijska verzija trebala je biti predstavljena na jednom od najvećih auto sajmova u Europi, u Ženevi u ožujku. No, korona je rekla svoje i odgodila sve automobilske sajmove, a neke je čak i zatvorila kako se moglo čitati proteklih mjeseci.

Iako usporeni koronom, iz Rimac automobila sada kažu da bi se isporuka prvih C_Two modela trebala dogoditi u 2021. godini. Da bi se to i ostvarilo u tvrtki moraju izraditi više automobila za pre-proizvodnju na novoj liniji kako bi se dovršila sva testiranja uključujući testiranje sudara, a za svaki pojedinačni model potrebno je oko pet tjedana.

- Kako ubrzavamo proizvodnju prototipova, ova nova linija je neophodna investicija kako bi pojednostavili procese, a od pomoći će biti i kada počnemo isporučivati automobile kupcima iduće godine – rekao je Mate Rimac za Barron's, američki tjednik kojega izdaje Dow Jones & Company.

Specifikacije modela C-Two su zaista izvanzemaljske. S četiri električna motora koja zajedno proizvode 1.914 konjskih snaga Rimčev automobil do stotke stiže za nevjerojatnih 1,85 sekundi dok mu je maksimalna brzina impresivnih 412 km/h. To znači da ima bolje ubrzanje od Tesle Roadstera kojem je potrebno 1,9 sekundi do stotke.