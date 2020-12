RIZ Odašiljači - VMD Standard i Ivamil jedini zainteresirani za ulaganje

VMD Standard i Ivamil zajednički su jedini poslali neobvezujuću ponudu za ulaganje u povećanje temeljnoga kapitala RIZ-a Odašiljači u stečaju. Potvrdio je to vlasnik i direktor tih tvrtki Željko Vučemil (inače suvlasnik VMD grupe), a odluku o toj ponudi trebala je donijeti Skupština vjerovnika u srijedu, na dan kad se zaključuje broj Lidera.

Ipak, prema informacijama koje imamo, neobavezujuća ponuda VMD Standarda i Ivamila trebala je biti prihvaćena jer su ispunjeni svi uvjeti koje su tražili vjerovnici: da ponuđeni iznos uloga ne može biti niži od 55,1 milijun kuna, čime bi se namirile sve tražbine razlučnih vjerovnika i stečajnih vjerovnika prvoga višeg isplatnog reda, odgovarajuće tražbine stečajnih vjerovnika drugoga višeg isplatnog reda i obveze stečajne mase, te da se nastavi proizvodnja. Vučemil je rekao da će do obvezujuće ponude (rok će odrediti Skupština vjerovnika) napraviti detaljan plan poslovanja i ulaganja u iduće tri godine radi očuvanja održivog dijela proizvodnje.

– Zaključimo li da nije isplativo ulagati u daljnji nastavak proizvodnje, a duboko vjerujem da jest, nećemo dati obvezujuću ponudu i odustat ćemo od natjecanja. Odlučimo li se za ulaganje, sastavni dio plana bit će preseljenje proizvodnje u primjereniji prostor jer je postojeći prevelik i neracionalan za razinu proizvodnje koja bi mogla biti isplativa – kaže Vučemil.

Napominje da će se o tome moći razgovarati tek ako njegove tvrtke daju obvezujuću ponudu i nakon što se provede kompletan postupak dokapitalizacije društva, a to bi, realno, moglo biti tek za šest do deset mjeseci. Podsjeća na to da je tvrtkin ukupni kumulativni gubitak prije otvaranja stečaja bio 125 milijuna kuna, što je 50-ak milijuna kuna više od dioničkog kapitala, a istodobno nisu podmirena i prijavljena potraživanja vjerovnika od oko 78 milijuna kuna. Da postoji rizik ulaganja, Vučemil sugerira podatkom da nitko od vjerovnika nije iskazao želju za dokapitalizacijom, no vjeruje u potencijal kao i stečajni upravitelj Darko Šket.

Inače, Ivamil je već nekoliko godina vlasnik dijela poslovnih prostora u kompleksu. Na pitanje hoće li ondje pokrenuti nove građevinske projekte, Vučemil je odgovorio će to ovisiti o mogućnosti otkupa vlasništva od preostalih suvlasnika, a i trebat će vremena da se sredi zemljišnoknjižno stanje na većem dijelu zemljišta.