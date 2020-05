Rješenja po klijentovoj mjeri unaprjeđuju poslovanje

Tvrtka Shipshape bavi se izradom softverskih rješenja i digitalizacijom srednjih i velikih tvrtki. Direktor i suvlasnik Davor Španić ističe da svakom klijentu izrađuju personalizirano rješenje, po čemu se razlikuju od ostalih informatičkih tvrtki.

Čime se bavi tvrtka Shipshape?

– Shipshape izrađuje softverska rješenja po klijentovoj mjeri. Naši su glavni proizvodi ​e-commerce rješenja i poslovne aplikacije, primjerice CRM, Ticketing, DMS, HR Management i slično.

Naša filozofija nije one size fit’s all, nego svakom klijentu pristupamo individualno, analiziramo njegove poslovne procese i predlažemo softversko rješenje koje će digitalizirati i unaprijediti poslovanje. Razvoj takvih rješenja na početku je zahtjevniji i malo skuplji, no rezultat su zadovoljni klijenti koji imaju rješenje koje potpuno zadovoljava njihove potrebe. Iako globalno na IT tržištu dominiraju SaaS rješenja , takva rješenja imaju ograničenja u prilagodbi individualnim potrebama poslovanja. S druge strane, svi naši proizvodi nastali su na našoj platformi koju smo izradili Borislav Grgić i ja i koja je potpuno konfigurabilna te može odgovoriti na specifične potrebe svakog klijenta.

Kao i mnoge tvrtke u početku smo razvijali e-commerce rješenja na raznim gotovim platformama, no iako takve platforme imaju prednost u nižoj cijeni izrade i gotovih predložaka, nitko ne spominje njihova ograničenja. Primjerice, nedavni je klijentov zahtjev bio izrada web-trgovine u koju su integrirani izdavanje i fiskalizacija računa, CRM, rutiranje i navigacija interne dostavne službe, povezivanje na knjigovodstveni program i bonitetne kuće, sve uz dizajn koji zadovoljava kriterije internacionalnog brenda. Takvo rješenje bilo bi gotovo nemoguće izraditi na gotovoj platformi.

Kojim su klijentima namijenjeni vaši proizvodi?

– To su ponajprije tvrtke koje imaju standardizirane poslovne procese i novim softverskim rješenjem žele optimirati utošak rada, poboljšati razinu kontrole i pravodobno izvještavati o poslovanju. Naši proizvodi i rješenja namijenjeni su srednjim i velikim tvrtkama koje žele digitalizirati i automatizirati poslovne procese. Svim zahtjevima korisnika pristupamo projektnim načinom rada, profesionalno i odgovorno. Budući da su rješenja koja nudimo prilagođena potrebama klijenata, gotovo uvijek unutar projekta ima izmjena i prilagodbi, stoga primjenjujemo pristup agilnog upravljanja projektom, agile project management.

Kako je vaša tvrtka pronašla mjesto na IT tržištu, na kojemu je velika konkurencija?

– Zadovoljstvo mi je istaknuti da nam većina novih klijenata dolazi na temelju preporuka. Stoga možemo biti sigurni da prepoznaju našu posvećenost projektima i da im naša rješenja zaista olakšavaju poslovanje. Hrvatsko IT tržište postaje sve konkurentnije, no klijenti uvijek prepoznaju kontinuitet i kvalitetu. U proteklom razdoblju znatno su nam rasli prihodi i broj zaposlenih, prilično smo zadovoljni razvojem poslovanja.

Vidite li nove poslovne prilike?

– Porast broja narudžbi u internetskoj trgovini veća je od sto posto u usporedbi s prijašnjim mjesecima. Potrošači se okreću internetu kao trenutačno najdostupnijem kanalu kupnje, a tvrtke su prepoznale važnost tog kanala, zbog čega je potražnja za izradom web-trgovina svakim danom sve veća. Priliku vidimo u izradi naprednih web-trgovina koje treba integrirati s tvrtkinim postojećim softverskim rješenjima. Vjerujemo da će taj trend imati dalekosežne posljedice na navike potrošača i da će se mnogi od njih zadržati na internetskoj trgovini kao primarnom kanalu kupnje. Tranzicija s klasičnih kanala prodaje na internet u tijeku je posljednjih godina, no izolacija potrošača prouzročena bolešću COVID-19 tu je tranziciju eksponencijalno ubrzala. Može se očekivati da će se i nakon završetka izolacije mnogo potrošača nastaviti koristiti web-trgovinom kao glavnim kanalom kupnje, u čemu vidimo potencijal za svoj rast i razvoj. 

www.shipshape-solutions.com