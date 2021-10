Rješenja za budućnost - Sve se zeleni i opamećuje

Energetska obnova, robotika, umjetna inteligencija, gejming, pametne škole i zanimanja budućnosti, punionice za električna vozila, obnovljivi izvori energije te ekološki poljoprivredni uzgoj ono su na što računaju i u što polažu nade Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija. Uz veliku pomoć europskih fondova tri županije u središnjoj Hrvatskoj osiguravaju razvoj i budućnost uvođenjem temelja za stvaranje i upotrebu novih tehnologija shvaćajući da se u 21. stoljeću jednostavno mora ići ukorak s tehnološkim napretkom.

Biomasa umjesto loživa ulja

U Karlovačkoj županiji ističu da su u posljednjih osam godina energetski obnovili tridesetak objekata javnih ustanova kojima je Županija vlasnik ili osnivač: uloženo je više od 130 milijuna kuna iz nacionalnih natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ESI fondova (natječaji za cjelovitu energetsku obnovu javnih ustanova) i europskih programa poput prekogranične suradnje Interreg IPA CBC Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora te modela energetske obnove zgrada ESCO.

Za energetsku obnovu rekli su da su samo u posljednje tri godine ostvarili više od 35 milijuna kuna nepovratnih sredstava iz europskih fondova, a u sklopu ESCO-a je s pomoću programa Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama provedeno njihovo najveće ulaganje, ono od 65 milijuna kuna za cjelovitu obnovu Opće bolnice Karlovac. Naglašavaju i da su programom 'Zelena energija' u županijskim školama prije šest godina počeli zamjenjivati kotlovnice na loživo ulje onima na biomasu te su do sada u sklopu toga ostvarili osam projekata financiranih iz sedam različitih izvora financiranja, najmanje iz vlastitog proračuna, oko 10 posto.

– Nedavno smo pokrenuli program pametnih škola kojim financiramo uvođenje senzorike radi optimizacije troškova energenata i vode. Također se planira postavljanje fotonaponskih elektrana na krovove škola u sklopu programa Hrvatskog operatora tržišta energije, HROTE-a, te na krov obnovljene bolnice u sklopu ESCO-a. Tvrtkama iz poslovne zone pružamo tehničku pomoć u realizaciji fotonaponskih elektrana za pokrivanje vlastite potrošnje, a tu je i projekt regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Riječ je o strojarstvu te elektrotehnici i računalstvu u sklopu kojih će se opremiti praktikumi i osuvremeniti kurikuli za zanimanja budućnosti koja se bave upravo obnovljivim izvorima energije, robotikom i umjetnom inteligencijom. To se financira iz više europskih projekata vrijednih 105 milijuna kuna, a u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost pripremamo 29 strateških projekata vrijednih više od 172 milijuna eura. U travnju 2020. prihvaćena je strategija 'Karlovačka županija – pametna županija'. Ta je županija prva u Hrvatskoj, još 2008., počela dodjeljivati nepovratna sredstva za ugradnju solarnih kolektora na obiteljske kuće i nastavit će energetsku obnovu obiteljskih kuća – navode u Županiji.

Iz europskih fondova

Važnost i mogućnosti koje pruža razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija uvidjeli su među prvima i u Zagrebačkoj županiji pa su potkraj 2017. donijeli strategiju razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije – 'Pametna županija do 2023.'. U posljednje četiri godine Županija je također provela sedam projekata energetske obnove javnih zgrada sufinanciranih sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedena su, rekli su u njoj, tri projekta energetske obnove domova zdravlja (Vrbovec, Jastrebarsko, Zaprešić) i četiri projekta energetskih obnova škola (Srednja strukovna škola Velika Gorica, Srednja škola Vrbovec, Područna škola Rakov Potok i Osnovna škola Stjepana Basaričeka) s ukupno 71,985.789 kuna, od čega je sredstvima Europske unije (EFRR) sufinancirano 30,777.190 kuna.

– Pripremili smo projektnu dokumentaciju za provedbu devet novih projekata energetske obnove javnih zgrada. Riječ je o tri doma zdravlja, ispostavi Ivanić-Grad, Velika Gorica i Samobor, te šest škola s vrijednošću projekata od 98,542.503 kune, pri čemu bi 50 trebala sufinancirati Europska unija. Županija je u proteklih pet godina sufinancirala postavljanje 28 AC punionica za električna vozila u gradovima i općinama u ukupnom iznosu od 1,2 milijuna kuna. E-punionice povezne su s pomoću interaktivne e-roaming platforme. Među najvažnijim projektima svakako je Program razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu za cijelu županiju, koji ima šest projekata, a Županija je sufinancirala pripremu projektne dokumentacije u iznosu većem od milijun kuna. Sada se provode tri projekta sufinancirana sredstvima EU, u Svetoj Nedelji, Ivanić-Gradu i Zaprešiću – iznose u Zagrebačkoj županiji.

Provodi se, dodaju, i projekt 'Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – industrija 4.0', vrijedan 99,940.000 kuna, od čega je 80 milijuna kuna nepovratnih sredstava iz EU fondova, a preostali iznos osigurat će Županija. U projektu se Srednja strukovna škola Velika Gorica strukturira kao centar izvrsnosti za CAD/CAM/CNC sustave i aditivne tehnologije, Srednja strukovna škola Samobor za senzoriku, automatiku i obnovljive izvore energije, a Srednja škola Dugo Selo za robotiku. U provedbi je i projekt 'City Storage and Sector Coupling Lab' (CSSC LAB) iz programa 'Interreg Dunav 2014. – 2020.' u kojem je Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) glavni partner, a Zagrebačka županija je, objasnili su, projektni partner zajedno s još 15 partnera iz deset zemalja šireg europskog područja. Navode da će se projekt provoditi od 2020. do 2022., njegova je vrijednost 2,080.844 eura (85 posto ERDF, 15 posto partneri), a projektni je županijski proračun 107.748 eura (85 posto daje EU, 15 posto Županija).

– U poduzetničkim zonama posluje više od 500 tvrtki koje zapošljavaju iznad 6000 ljudi i za njih stalno raste zanimanje domaćih i stranih ulagača. Zagrebačka županija jedna je od vodećih županija u Hrvatskoj prema broju IT tvrtki jer je 350 takvih tvrtki 2019. zapošljavalo više od tisuću ljudi. Ukupan je prihod IT poduzeća u toj županiji 2019. iznosio 731,54 milijuna kuna, uz povećanje od 21,8 posto. Planiramo stoga projekt jačanja STEM vještina u županijskim osnovnim školama. Ukupna je predviđena vrijednost projekta 6,862.040 kuna, od čega će 85 posto biti osigurano s pomoću financijskog mehanizma Europskoga gospodarskog prostora i 15 posto iz hrvatskoga državnog proračuna. Program razvoja pametnih sela u županiji do 2030. stoji 280 milijuna kuna, do kada je predviđeno i trajanje Programa razvoja ekološke poljoprivrede prema kojemu će sve poljoprivredne površine u županiji imati ekološki uzgoj, ekohrana će se posluživati u vrtićima, školama i bolnicama, a restorani i prostori sa seoskim turizmom imat će ekojelovnik. Procijenjeni je proračun 296,6 milijuna kuna – planiraju u Zagrebačkoj županiji.

Robotika i videoigrice

Ulaganje Sisačko-moslavačke županije u nove tehnologije, umjetnu inteligenciju i robotiku provodi se u sklopu projekta 'Regionalni centar kompetentnosti za područje elektrotehnike i računalstva i Tehničku školu Sisak', za koji je kupila opremu vrijednu više od 30 milijuna kuna. Među ostalim, to je oprema i za umjetnu inteligenciju, robotiku, obnovljive izvore energije i električne automobile. Projekt obuhvaća, nabrojili su u Sisačko-moslavačkoj županiji, školovanje za tehničare za robotiku, specijaliste za razvoj videoigara, obnovljive izvore energije, električna vozila, industrijsku automatizaciju te kibernetičku sigurnost i računalne mreže.

– U Poduzetničkom inkubatoru PISMO Novska djeluje više od 50 startupova u industriji videoigara, a dostupne su i nepovratne potpore u ukupnom iznosu od 100 tisuća kuna. Županija sufinancira i uvođenje novih tehnologija u poslovanju tvrtki, i to poduzetničkim kreditima 2018. – 2021., i kapitalnu pomoć za nove investicije u proizvodnji. Sustavno primjenjujemo energetsku učinkovitost zgrada u vlasništvu Županije te ustanova i trgovačkih društava kojima je ona osnivačica, njih 213, od čega je šest osnovnih škola obnovljeno lani. Provedbom energetske učinkovitosti od 2020. do 2022. planira se provesti 89 mjera vrijednih 94,367.561 kunu. Posebno ističemo primjer energetske obnove županijske zgrade u Sisku koja je nakon potresa postala privremeni, drugi dom sisačkih gimnazijalki, gimnazijalaca i njihovih profesora – istaknuto je u Županiji.