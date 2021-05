Robotiq.ai osigurao više od milijun eura investicije za razvoj softverskih robota

Hrvatski startup Robotiq.ai osigurao je više od 1 milijuna eura investicije za potrebe širenja svog poslovanja u segmentu RPA (Robotic Process Automation) i razvoju softverskih robota za potrebe velikih sustava. Prvu investiciju osigurao je EU Eurostars projekt za potrebe istraživanja i razvoja softvera, dok je drugu osigurao J&T Ventures češkog fonda, koji je dio J&T grupacije, u iznosu od ukupno 900.000,00 eura.

Robotiq.ai osnovali su 2018. godine iskusni IT inženjeri Darko Jovišić, Marko Gudelj i Ivan Belas. Iako se radi o mladom timu stručnjaka, Robotiq.ai već je ostvario uspješnu partersku suradnju s velikim klijentima poput: Rimac Automobili, FINA, Hoermann, OTP Bank, Sber Bank, BDO, Dunav osiguranje, te s ostalim klijentima koji dolaze iz Južnoafričke Republike, SAD-a te ostalih europskih zemalja.

---- Naši softverski roboti mogu uspješno odraditi gotovo sve zadatke kao i fizička osoba. Roboti mogu analizirati podatke, stvarati izvješća, pronalaziti informacije te komunicirati. Istodobno, u mogućnosti su i izvršavati veliku količinu tehničkih zadataka poput komunikacije s bazama podataka ili putem API-ja. Velika je količina 'ljudskih zadataka' repetitivna te se rutinki svakodnevno ponavlja u tvrtkama - govorimo o desecima, stotinama pa čak i tisućama dnevnih ponavljanja. Korištenjem umjetne inteligencije, našim kupcima možemo pružiti neusporedivo bržu, pouzdaniju i, ono što je najvažnije, prilagodljivu uslugu. RPA rješenja oslobađaju ljude od rebotskog načina rada te im osigurava vrijeme za kreativniji i kvalitetniji rad koji svakako donosi i dodatnu vrijednost kompanijama - izjavio je Marko Gudelj, Business Development Manager te jedan od osnivača Robotiq.ai.---- Ključna prednost naših robota je u njihovoj jednostavnoj i brzoj implementaciji te integraciji u postojeće sustave, kao i činjenici da su lako upravljivi. Implementacija Robotiq.ai zahtijeva minimalno sudjelovanje IT odjela kompanije u kojoj se rješenje integrira, što značajno smanjuje vrijeme i trošak potreban za implementaciju rješenja. U nekim procesima roboti zamjenjuju, čak i do 90 posto, potrebe za korištenjem osoba za takve repetitivne zadatke te su sposobni raditi 24 sata dnevno, sedam dana tjedno. Iako su Robotiq.ai robotska rješenja do 70 posto jednostavnija i brža za implementaciju u postojeće sustave u odnosu na konkurentska rješenja, cilj nam je dodatno povećanje njihove brzine i robusnosti samih robota, kako bismo ih učinili još učinkovitijima. Iskreno vjerujemo da će upravo to biti naša glavna konkurentska prednost na globalnom tržištu - zaključuje Darko Jovišić, CEO i suosnivač Robotiq.ai.

Prilikom osiguranja investicije, razgovarali smo i s Davidom Polachom, investicijskim menadžerom iz J&T Ventures fonda.

- Robotska automatizacija procesa tiče se svake tvrtke u svakoj industriji. Robotiq.ai nudi rješenje koje je izuzetno jednostavno implementirati, a samim time i lako pokrenuti, čak i u SME segmentu. Tim koji stoji iza Robotiq.ai također posjeduje pokretačke i izvršne sposobnosti koje su ključne za fazu u kojoj se kao tvrtka trenutno nalaze. Čvrsto vjerujemo da će Robotiq.ai postati relevantan igrač na globalnoj razini u ciljanim sektorima - naglasio je Polach.

Robotiq.ai

Robotiq.ai je hrvatski start-up koji je odabrao ulaganje i osnaživanje RPA segmenta, jer se radi o jednostavnoj tehnologiji s opipljivim prednostima koja značajno podiže razinu učinkovitosti u tvrtkama i organizacijama. Tehnologiju vide kao sredstvo postizanja cilja, a krajnji cilj im je pomoći klijentima i korisnicima da minimiziraju nepotrebne i repetitivne administratorske zadatke, kako bi se zaposlenici mogli koncentrirati na zadatke koji zahtijevaju kreativniji pristup i rješenja. Kako bi uspješno riješili izazove s kojima su se susretali, koristeći i druge RPA platforme, odlučili su se na korištenje AI (umjetne inteligencije) za pružanje jednostavnosti i robusnosti te chatbotova, kako bi omogućili suradnju čovjeka i robota.

J&T Ventures

J&T Ventures je fond rizičnog kapitala koji upravlja sa 47 milijuna eura i ulaže u perspektivne tehnološke tvrtke, kako u ranim tako i u naprednijim fazama razvoja - uz ulaganja do 2,5 milijuna eura. J&T Ventures usmjeren je na ulaganja u regije SIE i JIE, sjevernu Europu te baltičke države. Do danas, ovaj je fond uložio u 19 projekata iz četiri zemlje, te se uglavnom radi o ulaganjima u IT, Retail, Fintech, Proptech, zdravstvo i Smart City rješenja, dok je također i uspješno izašao iz dva projekta.