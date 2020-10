Roglić: Uzor u biznisu mi je Ingvar Kamprad, osnivač Ikee koji je na posao dolazio tramvajem

Vlasnik Orbico grupe, Branko Roglić, jedne od najvećih regionalnih distibuterskih kompanija gostovao je na emisiji Nedjeljom u 2, gdje je progovorio o svojem iskustvu s korupcijom i kako se obračunao s njom. Traženje mita od 300.000 eura Roglić je prijavio USKOK-u. Sve se to zbivalo dok je bio savjetnik predsjednika Stipe Mesića, on mu je dao podršku: 'Mi smo proljećari drugačije zamišljali ovo, ali nadam se da ide nabolje, kaže Roglić.

'Korupcija ne može biti između dva poduzetnika, oni se bore za cijenu. A javna poduzeća i privatnici imaju mogućnost da ovaj plati više, a ovaj mu dijelom vrati nazad. To se događalo u Janafu, to je nevjerojatno', rekao je. Podsjetio je da je želio preuzeti skladište u Dugom Ratu, kada su mu prišla 'dvojica' i tražila ga 300.000 eura za pobjedu na natječaju. 'Od malih nogu treba učiti djecu poštenju. Od nas to nije bio slučaj jer smo imali socijalizam, on je potpuno izopačio razmišljanja ljudi', rekao je Roglić.

Kada je slučaj prijavio USKOK-u, na sastanak s državnim odvjetnikom s optuženima došla su po dva odvjetnika, pokušali su dokazati da je Roglić sve izmisi. 'Jedan je dobio deset mjeseci zatvora, drugi šest. A glavna osoba, stečajna upraviteljica, je u međuvremenu umrla', kaže Roglić.

O korupciji u svojoj tvrki rekao je: 'Imao sam ljude koji su krali, imao sam ljude koji su kao šefovi skladišta naplaćivali proviziju od vozača koji su za nas vozili. To smo uočili, dobili su otkaz. Neki pojedinci su uzimali novac za sebe, imamo odvjetnika, optužimo ih, u principu vrate novac'.

Roglić je pohvalio je i Vladu te rekao da je dobro reagirala i u koronakrizi u krizi u Agrokoru. 'Sindikati su u krivu kad kažu da država spašava poduzetnike, tako se spašava država. Znam da je devedesetih bilo malo ljudi koji su bili u stanju prihvatiti poduzeća. Privatizacija nije provedena, bile su kvazi privatizacije. To su bili ljudi s socijalističkim mindestom. Sve se treba privatizirati, ona gdje država ima udio', rekao je.

Kazao je i kako mu je uzor u biznisu Ingvar Kamprad, osnivač Ikee koji je na posao dolazio tramvajem. 'Poduzetništvo nisu crveni tepisi i jahte. Prva briga je napraviti uvjete za svoje ljude, kod mene je prosječna plaća 9000 kuna', dodao je.

'Kad ne spavam ja radim, po 17 sati dnevno. Moja je briga briga radnika da radi što je moguće bolje, da napreduje. Moje je briga dugoročna održivost', rekao je i pojasnio da ga zbog korone čeka velika reorganizacija u kojoj će bez posla ostati oko pet posto zaposlenih.

Komentirao je kako jako poštuje premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića. Kaže i kako ne financira političke stranke, osim što je s 20.000 kuna donirao Most u nadi da će 'Most pomoći zdravom dijelu HDZ-a'. Komentirao je i seksualne afere u HUP-u čiji je jedan od osnivača:

'24 godine sam poznavao Jakelića. Nikad nitko nije rekao niti riječ. Sve su došle odjednom. Sve su prijavile nešto od prije 10-15 godina. Čekamo da DORH to rasčisti', kaže Roglić. Rekao je i kako ima 18 kuća za odmor, 40-ak jahti, a puni i održava vile drugih ljudi. Mislim da je turizam proizvodnja', rekao je.