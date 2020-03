Rok prijave za subvencionirane stambene kredite produljen najmanje do kraja travnja

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izvijestilo je u utorak da će novi krug prijava za subvencioniranje stambenih kredita započeti kada je i predviđeno, 30. ožujka, no da će zbog novonastalih okolnosti natječaj biti otvoren najmanje do kraja travnja, a po potrebi i dulje.

Ostalo je šest dana do otvaranja novog poziva za subvencioniranje stambenih kredita. Prvotno je planirano da natječaj bude otvoren do 8. travnja, no zbog novonastalih okolnosti uslijed krize zbog koronavirusa, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) posljednjih tjedana dobivaju upite zabrinutih građana, djelatnika banka, agenata za posredovanje u prodaji nekretnina i javnih bilježnika kojima je ta situacija stvorila brojne izazove, navodi se u priopćenju Ministarstva.

Poručuju da, iako je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji među najvažnijim projektima Ministarstva, dodatno izlaganje zdravlja građana im nije prihvatljivo.

"Stoga će se, zbog svih građana koji su već prikupili potrebnu dokumentaciju, potpisali predugovore, dali kapare te koji su prethodnih tjedana molili da se poziv održi, on otvoriti kako je i planirano 30. ožujka, ali će biti otvoren najmanje do kraja travnja, a po potrebi i dulje. Situaciju je nemoguće predvidjeti, ali ćemo pratiti i prilagođavati se", ističu iz Ministarstva.

Potpredsjednik Vlade i resorni ministar Predrag Štromar ima razumijevanja za građane te je svjestan sam da su se neki ugovorno obvezali prema prodavateljima, pa će se stoga poziv otvoriti prema planu, ali će zaprimanje biti uz strogo pridržavanje svih uputa.

"Jedini cilj ove mjere je da mladima osiguramo dom, ali sad svi moramo biti odgovorni i dati svoj doprinos da se zaustavi širenje koronavirusa. Poziv će stoga biti otvoren dok se situacija ne smiri. Poštujmo upute Stožera, slušajmo struku, pazimo jedni na druge i samo tako će se cijela situacija ponovno normalizirati. Poziv će biti otvoren dovoljno dugo da se predaju zahtjevi i ne treba forsirati odlazak u banke i stvarati gužve jer će biti vremena", ističe Štromar.

Dodaje da su svjesni da se dio građana koji su htjeli predati zahtjev trenutno nalazi u samoizolaciji. "Ne brinite, odradite karantenu i po potrebi liječenje i sve ćete stići obaviti kad se situacija smiri", poručuje ministar graditeljstva.

Napominje i da će sredstva biti osigurana za sve koji predaju valjane zahtjeve, a podsjeća da novi natječaj ide u rujnu, kako je i obećano.

Štromar zahvaljuje i predstavnicima banaka i predstavnicima agencija za posredovanje u prodaji nekretnina na prijedlozima i konstruktivnim razgovorima, a napominje da će Ministarstvo poslati uputu predstavnicima banaka, kao i APN-u, kako bi se zahtjevi zaprimali u skladu s uputama Stožera za civilnu zaštitu.