Rok za obvezujuće ponude za kupnju Croatia banke produljen do 30. listopada

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) izvijestila je u petak da je na zahtjev zainteresiranih ulagatelja rok za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju Croatia banke produljen do 30. listopada do podneva.

Interes za kupoprodaju svih dionica Croatia banke iskazalo je četvero zainteresiranih ulagatelja, koji su bili uključeni i u postupak dubinskog snimanja te banke, a kojima je danas u 12 sati istekao rok za podnošenje obvezujuće ponude.

- S obzirom da je povjerenstvo za prodaju Croatia banke zaprimilo zahtjev od zainteresiranih ulagatelja koji su uključeni u ovu transakciju da se rok za podnošenje obvezujuće ponude produlji do 30. listopada ove godine do 12 sati, ovim putem obavještavamo javnost da je nakon razmatranja navedenog zahtjeva isti uvažen te je za sve zainteresirane ulagatelje koji su do sada uključeni u transakciju rok za dostavu obvezujuće ponude produljen do tada - stoji u kratkoj informaciji za medije DAB-a.

Nakon što se utvrdi tko je od zainteresiranih doista poslao obvezujuću ponudu, slijedi razmatranje i odabir najboljih ponuda/najbolje ponude. Finalizacija ugovora o kupoprodaji dionica planirana je do 20. studenog ove godine, a zaključenje transakcije trebalo bi uslijediti u idućim mjesecima nakon toga.

Kako je DAB izvijestio u prvoj polovini rujna, zaprimljena su četiri iskaza interesa za kupoprodaju 100 posto dionica Croatia banke d.d. iz financijskog i bankarskog sektora, od čega je dvoje zainteresiranih iz Europe, a po jedan iz SAD-a i Hong Konga.

Inače, Croatia banka u potpunom je vlasništvu DAB-a, koji je 6. srpnja objavio poziv za iskaz interesa za kupnju Croatia banke. DAB je time pozvao zainteresirane ulagatelje za iskaz interesa za kupoprodaju 4.746.000 dionica serije A, nominalne vrijednosti 100 kuna, što predstavlja 100 posto temeljnog kapitala Croatia banke.

Prvotni rok za iskaz interesa je bio 24. srpnja ove godine, no DAB je 29. srpnja produljio rok do 4. rujna ove godine, a početkom rujna je izvijestio i o produljenju trajanja dubinskog snimanja Croatia banke, do 9. listopada ove godine.

Naime, kako je stajalo u samom pozivu, na temelju zaprimljenih iskaza interesa odabrat će se uži krug zainteresiranih ulagatelja koji će biti pozvan na dubinsko snimanje ("due diligence") banke i podnošenje obvezujućih ponuda.

Po podacima Hrvatske narodne banke (HNB) o poslovanju banaka u prošloj godini, Croatia banka spada u manje hrvatske banke - krajem prošle godine njena je ukupna imovina iznosila 1,97 milijardi kuna, čime u ukupnoj imovini banaka u Hrvatskoj ima udio od 0,46 posto.

Croatia banka je prošlu godinu završila s gubitkom od 25 milijuna kuna, dok je u prvih šest mjeseci ove godine zabilježila bruto dobit od 4,8 milijuna kuna, pokazuju podaci središnje banke.

Croatia banka je osnovana 1989. godine pod imenom Banka male privrede d.d. Zagreb, početkom 90-ih je promijenila ime u Croatia banka male privrede, a 1995. mijenja naziv u Croatia banka d.d. Zagreb.

Poslovnu mrežu Croatia banke, po podacima s internet stranice banke, čini 12 komercijalnih centara i poslovnica.