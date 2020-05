Rokovi plaćanja: Dobavljači traže avanse, kupci sve više otežu

Jedna od posljedica koronakrize mogla bi biti rastuća nelikvidnost, budući da su gospodarstva, kako hrvatsko, a tako europsko i svjetsko, morala povući 'ručnu' i gotovo sasvim zaustaviti gospodarske aktivnosti ili su zbog nemogućnosti nabave sirovina te pada narudžbi privremeno smanjila obujam proizvodnje. A situacija koja stvara probleme s nelikvidnošću je nepoštovanje dogovorenih rokova plaćanja, bilo da je riječ kupcima koji samovoljno produljuju rokove plaćanja, bilo dobavljačima repromaterijala i sirovina koji, uslijed straha od nemogućnosti naplate, traže skraćivanje rokova plaćanja ili avanse.

Takvim pritiscima najviše su izložena mala i srednja poduzeća, koja nemaju mogućnost diktiranja uvjeta, stoga ih dobavljači stišću da robu plate prema skraćenim rokovima ili unaprijed. S druge strane, manji gospodarski subjekti izloženi su i pritiscima kupaca koji traže produljenje ugovorenih rokova plaćanja pravdajući se problemima s plasmanom i prodajom robe, zatvorenim trgovinama i padom potražnje uzrokovanom rastućom nesigurnošću.

---

Ali nisu samo mali izloženi pritiscima skraćivanja ugovorenih rokova plaćanja. Jedan od njih je i uspješni izvoznik, krapinska Kotka, koja je više od dva desetljeća specijalizirana za proizvodnju visokokvalitetnih muških odijela. Kotka ima gotovo 500 zaposlenih, a 99 posto proizvodnje plasira u izvoz i to na zahtjevna tržišta kao što su njemačko i talijansko, šivajući za vodeće svjetske proizvođače muških odijela Dressler, Piere Cardin, Baledessarini, Lubiam, Müller i druge, a pod vlastitim brendom Kotka svoja odijela prodaje u Hrvatskoj.

Ivica Cerovečki, predsjednik Uprave Kotke i većinski vlasnik kompanije, za Lider kaže da su već osjetili probleme povezane s rokovima plaćanja. Od donedavnog roka 20 dana nakon otpreme robe, a u nekim slučajevima čak deset dana, prešli su na rokove plaćanja od 60 dana. Zahtjevi klijenata za produljenje rokova plaćanja ne čude jer su trgovine odjećom, kako u nas tako i u inozemstvu, bile donedavno, ili su još uvijek, zatvorene uslijed pandemije.

Ekonomski analitičar Damir Novotny ističe da su na razini Europske unije, konkretno na njemačkom tržištu, uslijed pandemije produljeni rokovi plaćanja i to s uobičajenih 30 na 45 dana. No u normalnim okolnostima kompanije u EU, ako ne mogu podmirivati svoje obveze u roku od 30 do 60 dana, ovisno od zemlje do zemlje, moraju nestati s tržišta...

A o tome kakva su njihova iskustva, odnosno jeli došlo do produljenja rokova plaćanja od strane njihovih kupaca ili skraćivanja rokova prilikom nabave repromaterijala razgovarali smo i sa Tihomirom Premužakom, predsjednikom Uprave i generalnim direktorom poduzeća Vetropack Straža iz Huma na Sutli, Darkom Pappom, članom Uprave DIV Grupe i Markom Došenom, predsjednik Uprave AD Plastika.