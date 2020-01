Romeo Collina novi je predsjednik Uprave Zagrebačke banke

Nadzorni odbor Zagrebačke banke je na sjednici održanoj 22. siječnja 2020. donio odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora banke, Romea Colline, predsjednikom Uprave Zagrebačke banke (Chief Executive Officer).

Colina je imenovan na mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata Uprave banke, dakle do do 7. veljače 2023. Ta odluka će stupiti na snagu pod uvjetom pribavljanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije predsjednika Uprave.

Podsjetimo, dosadašnji šef Zabe, Miljenko Živaljić dao je u utorak ostakvu zbog osobnih razloga.