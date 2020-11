Rougemarin Doma - inovativan ugostiteljski koncept protiv korone

Poznati restoran Rougemarin otvorio je ovog tjedna u Zagrebu svoju prvu trgovinu specijaliziranu za kućno kuhanje – Rougemarin Doma, u prostoru Rougemarin City restorana u Petrinjskoj ulici.

Ponuda trgovine temelji se na umacima, namazima, marinadama, temeljcima, konfekcioniranom mesu, kruhu, svježim namirnicama i svemu ostalom što je potrebno za lakše kuhanje kod kuće. Drugim riječima, polupripremljenu sirovinu spremnu za termičku obradu, što se u profesionalnom kulinarstvu naziva 'mise en place'. U ponudi se još nalaze Artisan by Rougemarin čokolade, grickalice i slastice te selekcija domaćih vina, craft piva, rakija, ginova itd.



Kako je spomenuo Marin Medak, vlasnik Rougemarinea i kreator ovog koncepta, kod kreiranja asortimana postojalo je nekoliko ciljeva:

- Mali s malima – Rougemarin Doma je potpuno nov i malen igrač na tržištu maloprodaje te želimo pružiti priliku svim malim igračima koji imaju kvalitetne proizvode - od vinara, craft pivara (Međimurski Lepi Dečki, Primarius..), uljara do OPG-ovaca. Tako će se u prodaji nalaziti sokovi Marija Mihelja, macaronsi Petre Jelenić, kokteli Marina Nekića, pivo Mate Jankovića, kava Nika Orošija i prva hrvatska craft cola – Monada. Drugi cilj je 'Cut the middle man' – želimo direktno dogovarati uvjete s proizvođačima jer tako možemo osigurati najkvalitetniju sirovinu i/ili proizvod za naše kupce po najpovoljnijoj mogućoj cijeni.

Također želimo sve Organsko – radimo sve sa svježim lokalnim i sezonskim namirnicama, bez aditiva i kemije, da sve bude Made from scratch – sve se radi u našoj kuhinji - od odabira sirovine preko obrade i dodavanja začina/mirodija do pakiranja. Radimo na razvoju proizvoda bez šećera i glutena, kod proizvodnje i kuhanja svaka se sirovina iskorištava u potpunosti, nema otpada. Razvijamo proizvode koji se ne mogu kupiti nigdje drugdje, kao što su na primjer ukiseljena jaja u salamuri od cikle. I naravno, u novom normalnom želimo olakšati kupcima prilagodbu i postati mjesto na kojem mogu kupiti sve već gotovo i pripremljeno za male zabave i obiteljska okupljanja – od plata i mini burgera do deserata te savršeno rashlađenog vina i piva. Kupci mogu u našoj trgovini odabrati i marinirane ili odležane odreske koje ćemo im ispeći na grillu i zapakirati za doma po istoj cijeni kao da su ih kupili sirove – najavljuje Medak.



Rougemarin Doma, osim trgovine, od idućeg će tjedna imati i restoranski dio ponude. Jela će se moći pojesti unutar prostora ili na terasi ako će vremenske prilike dopuštati, ali i uzeti za van (grab&go).

- Ubrzano radimo i na razvoju novog web shopa na kojem će biti dostupna čitava ponuda Rougemarin Doma trgovine, ali i restorana, te organiziranju vlastite dostavne službe. Iduća dva tjedna radimo u beta varijanti u kojoj usavršavamo proizvode i finaliziramo ponudu. Tu nam je potrebna i pomoć kupaca. Molimo sve kupce da povratne informacije, prijedloge i sugestije javljaju putem društvenih mreža. Svi prijedlozi koje uvrstimo u našu ponudu biti će nagrađeni – zaključuje Medak.



---