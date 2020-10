ROVINJ VAAL: Brza zarada nije prioritet, kvaliteta usluge uvijek jest

Za kupnju i opremanje turističkog objekta Residence Vaal kategoriziran s četiri zvjezdice u Rovinju tvrtka Rovinj Vaal iz Čakovca, u vlasništvu Dragice Živković, dobila je potkraj 2017. godine kredit u jednoj komercijalnoj banci u iznosu od 2,100.000 eura, koji je osiguran 80 posto jamstvom iz Programa ESIF Pojedinačna jamstva u vrijednosti od 1,680.000 eura, uz subvenciju kamatne stope u maksimalnom iznosu do 200.000 eura. Stvarna procijenjena vrijednost Residence Vaala prije kupnje, a riječ je bila o nedovršenoj građevini, iznosila je 2,620.000 eura, tako da je obitelj Živković morala dodati i vlastitih 1,750.000 kuna te pod hipoteku staviti svojih šest turističkih apartmana vrijednih 790.000 eura. Kredit će otplaćivati 13 godina uz kamatu od tri posto, a uloženi novac trebao bi se vratiti za otprilike osam do deset godina.

Zdravstvo prvo i osnovno

Turistička djelatnost nije jedina kojom se bavi obitelj Živković, prema riječima Denisa Živkovića, supruga Dragice Živković, zdravstvo im je prva i osnovna djelatnost kojom se bave već 26 godina. Denis Živković vlasnik je i ravnatelj Ustanove za zdravstvenu njegu u kući ‘Živković’ koja zapošljava 14 medicinskih sestara i pet fizioterapeuta. Prije dvadesetak godina odlučili su proširiti djelatnost, a iako su to vrijeme masovno otvarani domovi za smještaj starijih osoba, što se nametalo kao logičan slijed razvoja posla kojim su se Živković već bavili, Denisova ideja bila je ući u nešto potpuno drukčije od zdravstvene djelatnosti.

– Nakon malo promišljanja i elaboriranja naših mogućnosti kao i ekonomske opravdanosti, odlučili smo kupiti kuću na moru. Odabrali smo Rovinj, koji nam se dopada i koji je destinacija neviđenog potencijala u kojoj je turizam već bio na visokoj razini, a sezona je trajala mnogo dulje nego u Dalmaciji, odnosno južnije od Istre. Potkraj 2002. godine kupili smo nedovršenu kuću u Rovinju, koja je bila samo sazidana i stavljena pod krov, što je bilo idealno jer smo je mogli posložiti prema vlastitim željama i zahtjevima. Tijekom sljedeće tri godine stavili smo je u funkciju i 2006. godine otvorili Apartments Vaal sa šest apartmana kategoriziranih s četiri zvjezdice – priča Živković.

Sobe s doručkom

Već tijekom prve sezone popunjenost apartmana bila je izvrsna, a sljedećih godina apartmani su bili puni prosječno 100 do 120 dana na godinu. Osluškujući želje turista koji su boravili u apartmanima i stvarajući izvrsne poslovne odnose s inozemnim turističkim agencijama, Živkovići su uvidjeli da se polako mijenja način provođenja godišnjih odmora te da gosti sve više traže visokokategorizirane objekte s najmanje četiri zvjezdice, ali kraće borave na jednom mjestu jer žele obići što više destinacija.

– Nakon konzultacija s agencijama s kojima smo radili i njihove zainteresiranosti za još smještajnih jedinica, odlučili smo investirati u novi turistički objekt u kojem bismo nudili samo sobe s doručkom, što je sad najtraženiji vid smještaja – objašnjava Živković.

Kupili su 2017. godine zgradu građenu za turističku djelatnost i iznajmljivanje, koja nije bila dovršena i stavljena u funkciju. Živkovići su je potpuno renovirali i modernizirali te otvorili sredinom srpnja 2018. godine. Objekt je kategoriziran s četiri zvjezdice i registriran za iznajmljivanje soba s doručkom. U njemu se nalazi 16 smještajnih jedinica ukupnoga kapaciteta 35 kreveta: ima 12 standardnih dvokrevetnih soba koje su većinom s pogledom na more, dva junior suitea, jedan trokrevetni suite i jedan suite kao reprezentativnu smještajnu jedinicu s pogledom na more i terasom od 25 četvornih metara.

Nemoguće bez kredita

Objekt je u prvom redu do mora i od plaže je udaljen samo 300 metara, a ispred njega nema mogućnosti nikakve gradnje jer se nalazi na rubu Park šume Zlatni rt (Punta Corrente), što je jedna od najvećih prirodnih atrakcija Rovinja.

– Iako objekt zadovoljava uvjete za kategorizaciju hotela, odlučili smo se za sobe s doručkom jer nam je ovakva kategorizacija u ovom trenutku najprihvatljivija. Kako zbog uvjeta u razlici između hotela i soba s doručkom, tako i zbog načina rada koji smo u potpunosti osmislili kao obiteljski projekt te broja zaposlenih koje bismo trebali imati registrirani kao hotel. Osim toga, kategorizacija soba s doručkom, hotela ili neke druge kategorizacije ne određuje niti diktira cijenu koju se može postići na tržištu. Iako hotel automatski ima određenu publiku koja želi samo takvu vrstu smještaja, procijenili smo da rekategorizaciju, pokaže li se potreba, uvijek možemo zatražiti – napominje Živković.

Naglašava da bez kredita ne bi bilo moguće realizirati projekt Residence Vaal.

– Što se tiče dijela nepovratnih sredstava, vrlo nam je važan taj novac jer je cijeli taj iznos namijenjen plaćanju kamate i to do ispunjenja cijelog iznosa, što je u našem slučaju rok od otprilike četiri i pol godine. To nam je jako važno jer je prve godine poslovanja najvažnije da sve profunkcionira kako smo zamislili i da u tih prvih nekoliko godina u potpunosti stabiliziramo prihod. Stoga nam je iznimno važno da u tim godinama plaćamo samo glavnicu, a kamatu takoreći u cjelokupnom iznosu podmirujemo iz nepovratnih sredstava. Da nije tako, vrlo teško bismo uspješno otplaćivali rate kredita i bezbrižno se posvetili obavljanju turističke djelatnosti.

E, to je turizam

Gosti koji odsjedaju u Residence Vaalu u 95 posto slučajeva su stranci, domaćih je samo pet posto jer su Rovinj i Istra za hrvatske građane skupa odredišta. No ljetos je zbog pandemije koronavirusa bilo manje stranaca, a više hrvatskih gostiju jer su cijene smještaja bile niže od 15 do 25 posto. Netko od hrvatskih gostiju bio je iznimno zadovoljan uslugom te ostavio komentar: ‘E, to se zove turizam’.

– Takve recenzije, ocjene i mišljenja naših gostiju apsolutno daju do znanja da smo uradili dobar posao te da smo na pravom putu što se tiče bavljenja turističkom djelatnošću – kaže Živković, ističući da je pandemija koronavirusa ove godine negativno utjecala na rezultate u odnosu na prve dvije godine poslovanja.

Iako je u Istri i Rovinju sezona donekle bila dobra, očekivani rezultati ostvareni su samo od polovice srpnja do polovice kolovoza kad je počelo zatvaranje granica Austrije i Slovenije, što je prouzročilo mnogo otkazanih, a već uplaćenih i dogovorenih rezervacija. A budući da su i cijene smještaja u odnosu na prošle godine bile niže i to je znatno umanjilo prihode. No Živković ističe da nije prioritet čim prije vratiti uloženi novac nego razvijati obiteljski posao, dizati kvalitetu usluge, proširiti djelatnost te nuditi drukčiju vrstu smještaja. U Residence Vaalu zasad je stalno zaposlena samo jedna osoba, a dva sezonska radnika rade od početka ožujka do kraja listopada te još dva od polovice lipnja do kraja rujna, a u poslu je tijekom sezone angažirana i cijela obitelj Živković. No u budućnosti bi u Residence Vaalu trebalo biti više zaposlenih jer Živkovići namjeravaju nakon završetka pandemije koronavirusa proširiti uslugu. Otvorit će lounge bar, wellness, dvoranu za fitness i bazen te će povećati i broj stalno zaposlenih kao i broj sezonskih radnika. Proširenje poslovanja kratkoročni je poslovni plan o kojem Živkovići intenzivno razmišljaju, a krenut će u njegovu realizaciju čim novonastale okolnosti to dopuste.