Ruža Tomić Fontana osvojila je priznanje SDG Pioneer Hrvatske udruge poslodavaca i Global Compact mreže Hrvatska

Za 2020 Global Compact Network Croatia SDG Pioneera od strane vrlo stručnog internacionalnog žirija izabrana je gđa. Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole HBC Adria.

Priznanje 2020 GCLN Croatia SDG Pioneer dodjeljuje se pojedincu, poslovnom lideru koji svojim primjerom, kroz rad i zalaganje, doprinosi ciljevima održivog razvoja te inspirira druge da čine isto. Kao pobjednica lokalnog kruga natječaja, gđa. Tomić Fontana nastavlja natjecanje u globalnom krugu u kojem će se kandidirati za svjetsku titulu 2020 UN Global Compact SDG Pioneer. Svjetski pobjednici bit će predstavljeni u rujnu u New Yorku u sklopu Generalne skupštine UN-a.

- Iznimno smo ponosni na sve naše članice koji ostvaruju uspjehe na području promocije društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja, a tvrtka Coca-Cola HBC Adria na tom je polju jedan od istinskih pionira. Neumoran rad i zalaganje gđe Tomić Fontana služe kao uzor i inspiracija svim drugim poslodavcima po pitanju implementacije dobrih praksi i ciljeva održivog razvoja u poslovanje svojih kompanija - izjavio je dr.sc. Damir Zorić, glavni direktor HUP-a.

- Tijekom više od 50 godina proizvodnje i prisutnosti na hrvatskome tržištu, Coca-Cola HBC Hrvatska je ostvarila izniman i širok utjecaj, no svjesni smo kako je jednako bitno i kako tvrtka dolazi do takva uspjeha. Uvijek podržavamo vrijednosti održivosti, te se s posebnom brigom odnosimo prema kupcima, potrošačima, dobavljačima, zaposlenicima, resursima kojima se koristimo i cjelokupnoj zajednici čiji smo dionici. Stoga sam iznimno ponosna što sam dio tvrtke koja je u tim područjima primjer dobre prakse, a osobito na napredak koji smo nastavili u zadnjih nekoliko godina, na temeljima generacija prije nas. Uvijek je dobar osjećaj kad napore svih zaposlenika Coca-Cole HBC Hrvatska i moje osobne u području održivosti, uz naše kupce i potrošače, prepozna i stručna zajednica. Stoga iskreno zahvaljujem mreži Global Compact Hrvatska i međunarodnomu žiriju na ovome priznanju, koje je potvrda naše čvrste opredijeljenosti održivom poslovanju, a meni osobno veliki poticaj i još veća odgovornost da s cijelim našim timom nastavimo jednako, potičući na to i sve dionike u našem lancu vrijednosti – izjavila je Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole HBC Adria

Kao posebna inicijativa glavnog tajnika Ujedinjenih Naroda, UN Global Compact surađuje s tvrtkama diljem svijeta kako bi uskladile svoje djelovanje i strategije s deset univerzalnih načela u području ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije. Pokrenut 2000. godine, UN Global Compact usmjerava i podržava poslovnu zajednicu u promicanju ciljeva i vrijednosti UN-a kroz odgovorne korporativne prakse. S oko 13.000 članova u više od 160 zemalja i 70 lokalnih mreža, to je najveća inicijativa za korporativnu održivost u svijetu.

Svake godine UN Global Compact dodjeljuje priznanje SDG Pioneers grupi poslovnih lidera koji svojim radom doprinose ciljevima održivog razvoja i mobiliziraju tvrtke da budu snaga za dobro i nositelji rješenja za globalne izazove.

Ove je godine pristigle prijave ocijenio stručni žiri u sastavu: Ann Rosenberg, izvršna tehnička savjetnica za održivost s dugogodišnjim iskustvom u privatnom sektoru i sukreatorica SDG Ambition programa UN Global Compacta; Aris Vrettos, direktor Centra za poslovnu transformaciju CISL-a (Cambridge Institute for Sustainability Leadership); Martin Rich, suosnivač i izvršni direktor britanske Zaklade Future-Fit i stručnjak za socijalne investicije i ulaganja s učinkom; te Odin Goedhart, bivši predsjednik uprave HEINEKENA Hrvatska i veliki zagovornik održivog razvoja i poslovanja.