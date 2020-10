Saborska stanka: Istražili smo što saborski zastupnici rade kad ne rade

Predsjednik HDZ-ova saborskog kluba Branko Bačić sredinom listopada konstatirao je da sabornici već sedam tjedana neposredno rade i tako je najavio već tko zna koju saborsku stanku. Ta je dvotjedna pauza planirana još u rujnu, što nije spriječilo oporbu da po medijima diže prašinu proglašavajući je nepotrebnom jer će od ponedjeljka nadalje zastupnici zasjedati samo još mjesec dana, a onda ih očekuje još jedna stanka, i to od punih mjesec dana.

Dva tjedna tu, mjesec dana tamo – mnogo je to slobodnog vremena koje treba znati i iskoristiti, zato smo istražili što to zastupnici rade (ili ne rade) tijekom tih stanki. U javnosti vlada opće mišljenje da i inače malo rade, a o saborskim stankama (i plaćama) običan građanin može samo sanjati. Na naše upite strankama neki su morali pročešljati svoj kadar ne bi li ondje našli one koji se imaju čime pohvaliti, a neki su u punom zamahu u pripremanju novih zakonskih prijedloga.

Celjak na prvoj crti radova

Na naš upit HDZ-u javili su se odvjetnik Damir Habijan iz Varaždina, Ivan Celjak, mlada nada iz Siska, i Danica Baričević s Brača. Sve troje kažu da će dva tjedna stanke iskoristiti za rad na terenu, komunikaciju s građanima i održavanje velikog broja sastanaka. No neki će, poput Celjaka, i tijekom stanke zasukati rukave i baciti se na pravi posao, dostojan i zagrebačkoga gradonačelnika.

– Dio Siska bio je dva dana bez vode zbog kvara na magistralnom cjevovodu. Građani su me zabrinuto zvali, a iako kao saborski zastupnik ne mogu ulaziti u ono za što je mjerodavan Grad, otišao sam izravno k radnicima na teren, na samo mjesto oštećenja, da iz prve ruke vidim što se zapravo događa i provjerim mogu li kako pomoći da se kvar otkloni što prije i da se mojim sugrađanima osigura neometana isporuka vode – objašnjava Celjak.

Iako se Habijan i Baričević ne mogu pohvaliti kao njihov stranački kolega da su na prvoj crti radova, oni će se tijekom stanke zadovoljiti razgovorima o pitanjima koja su im bliska. Tako će se Habijan baviti proglašenjem područja Ivanščice i Ravne gore parkom prirode, a Baričević će se aktivno odmarati na svom otoku Braču.

I dok saborski zastupnici iz vladajuće stranke rade na terenu, oporbeni pripremaju one točke i zakone za koje je već najavljeno da će biti upućeni u proceduru. Katarina Peović, zastupnica Radničke fronte, kaže da sudjeluje na sastancima na kojima se pripremaju prijedlozi za izmjene Zakona o radu.

Zastupnice Kluba zastupnika Pametno, Glas i Stranke s imenom i prezimenom, tri mušketirke Marijana Puljak, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković, ne namjeravaju mirovati tijekom pauze. Prije svega nam napominju da su kao oporba bili protiv odlaska na dvotjednu stanku, posebno u ovim kriznim vremenima i vremenima afera, te da tako vladajući pokazuju neodgovornost, ali i kukavičluk.

– Neodgovornost utoliko što bi upravo Hrvatski sabor trebao biti mjesto na kojem će se raspravljati o tome kako pomoći građanima u uvjetima rastuće nesigurnosti, a kukavičluk zbog odgode raspravljanja o izvješćima odgovornih državnih tijela koja bi razotkrila poraz pravne države, za što HDZ možemo smatrati izravno odgovornim. S obzirom na prijedlog oporbe da se u povodu afere 'Janaf' osnuje saborsko istražno povjerenstvo, odlazak na dvotjednu stanku može se smatrati i pokušajem sabotiranja demokratskih procesa – smatra Orešković.

