Saipem i Meggle su nepovratno izgubljeni, ali BAT možda i nije

Nakon što su iz tvornice ambalaže AR Packing poslali priopćenje za javnost da bi se zatvaranje BAT-ove tvornice duhana negativno odrazilo na njihovo poslovanje, posljednjim, možemo reći dramatičnim apelom predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću obratili su se kooperanti Hrvatskih duhana koji bi također gašenjem te proizvodnje izgubili svoje dosadašnje sigurne prihode. Ipak, za razliku od Megglea i Saipema koje samo čudo može zadržati u Hrvatskoj, možda prerada duhana u Kanfanaru još nije izgubljena.

O mogućnosti odlaska BAT-a Lider je pisao prije dva mjeseca kada je Meggle najavio da zatvara svoju proizvodnju u Hrvatskoj. Tada nam je potvrđeno da će i tehnološki div riječki Saipem u talijanskom vlasništvu, koji se bavi polaganjem cjevovoda (naftovoda i plinovoda u moru i na tlu) te drugim tehnološkim instalacijama, u prvoj polovini 2021. zatvoriti podružnicu u Rijeci zbog šireg programa racionalizacije svojih inženjerskih centara.

Ipak, za razliku od Megglea i Saipema, iz BAT-a do sada niti jednom riječju nije potvrđeno ili demantirano da zatvaraju tvornicu u Kanfanaru, pa to ostavlja ipak neku nadu da bi se takvo što moglo izbjeći. Koliko smo informirani, i Vlada se uključila u taj problem, no za sada premijer Plenković ne želi ništa konkretno reći, iako je o tome bio pitan i tijekom aktualnog sata na početku jesenskog zasjedanja Hrvatskog sabora.

Iako se može iščitati skepsa onih kojima je stalo da se tvornica zadrži, možda premijerova šutnja ipak nešto znači. Uostalom, i sam je na Aktualnom satu rekao da pregovore vodi ministar financija Zdravko Marić i da će učiniti sve da se duhanska prerada u Hrvatskoj zadrži.

A razlog zašto baš ministar Marić vodi pregovore s čelnicima BAT-a, a ne recimo ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, vjerovatno leži u činjenici što su u BAT-u već godinama nezadovoljni, za njih, velikim i naglim rastom trošarina, pri čemu su stidljivo puštali informacije da će zatvoriti tvornicu nakon što istekne petogodišnji rok koji ih je obavezao da barem toliko vremena prerađuju duhan i čuvaju proizvodnju, a što su potpisali kada su je preuzimali od Adrisa. Prethodne vlade su se nonšalantno odnosile prema prigovorima BAT-a, a kada je ove godine isteklo pet godina od preuzimanja te tvornice, odjednom su se u Vladi prenuli. Možda kasno, a možda ipak i nije.

Naime, nakon najavljenog odlaska Megglea i Saipema oko čijeg je poslovanja bio vezan širok krug poslovnih subjekata, a što više nije moguće spriječiti, odlazak BAT-a za vladu Andreja Plenkovića bila bi dodatna nelagodna situacija. Nije u pitanju samo 500 zaposlenih u tvornici u Kanfanaru, nego primjerice u pitanju je i poslovanje već spomenute AR Packing Croatije, također iz Kanfanara, koja znatan dio svojih prihoda ostvaruje u suradnji s BAT-om i koja je uložila pet milijuna eura u novu tehnologiju, računajući da će zadržati posao s BAT-om (uz druge poslovne partnere).

Sada su se javili i kooperanti Hrvatskih duhana (koji su dio BAT-ovog sustava) iz Podravine i Slavonije odakle duhan odlazi u istarsku tvornicu i traže hitan sastanak s premijerom Plenkovićem. Poručuju da je ostanak proizvodnje duhana u Podravini i Slavoniji ne samo za kooperante i njihove obitelji, 'već i za čitave krajeve u kojima se proizvodi duhan, jedina opcija zadržavanja dosegnutog životnog standarda, kojoj nema alternative'.

- Proizvodnja duhana za Hrvatsku godišnje ima vrijednost oko 100 milijuna kuna. Hrvatski duhani organiziraju preko 80 posto vrijednosti otkupa. Ugrozi li nam se taj izvor prihoda, možemo očekivati samo daljnje zaostajanje naših krajeva za ostatkom Hrvatske i Europske unije, bez nade za buduće generacije na ovim prostorima – poručuju kooperanti.

Kod Saipema i Megglea bilo je teško očekivati da će se išta promijeniti. No iako je skepticizam prisutan, vjerujemo da ministar Marić ipak ima nešto više šanse da uvjeri čelnike BAT-a da zadrže proizvodnju u Kanfanaru. Naravno, ne znači da će i uspjeti.

---