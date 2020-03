Šampion održivosti poslovanja i bivši čelnik Unilevera stiže u Hrvatsku  

Druga konferencija o ciljevima održivog razvoja Podržimo održivo_2020. Hrvatske gospodarske komore održat će se 23. ožujka u Muzičkoj akademiji Zagreb i ugostit će karizmatičnog bivšeg predsjednika Uprave Unilevera Paula Polmana, danas čelnoga čovjeka ICC-a, najveće svjetske poslovne organizacije. Radi se o vizionaru korporativne održivosti koji je pokazao da je promjena pristupa u korporativnom svijetu moguća. Na samom početku mandata odbio je pripremati detaljne kvartalne izvještaje za londonski City i tako izazvao pad cijene dionica Unilevera za osam posto, koje kasnije ne samo da su porasle, već su se i udvostručile za vrijeme njegova mandata. Unilever je usmjerio na stvaranje vrijednosti na dugi rok, a dioničarima i investitorima kojima se to nije svidjelo nedvosmisleno poručio – uložite svoj novac negdje drugdje.

Njegov je doprinos kompaniji koja posluje u 190 zemalja širom svijeta priznao i Financial Times. Riječ je o top menadžeru koji je tijekom deset godina ostavio neizbrisiv trag time što je pokazao da su održivost i dobri poslovni rezultati jedno te isto. Dao je osobni doprinos oblikovanju 17 ciljeva održivog razvoja UN-a, a ujedno je i njihov ambasador.

Još jedan eminentni gost konferencije bit će Jakob Trollbäck, osnivač nagrađivanog studija za brendiranje i dizajn Trollbäck + Company sa sjedištem u New Yorku čiji su klijenti Apple, BBC, Fox Network Group, HBO, National Geographic, Spotify, TED, UN, The New York Times, YouTube. U Švedskoj je osnovao The New Division, komunikacijsku kuću koja se bavi isključivo komunikacijom održivosti. Radi se o kreativcu koji stoji iza poznatih vizuala ciljeva održivog razvoja, čovjeku koji ih je učinio komunikacijski globalno prepoznatljivim. Na konferenciji će održati predavanje pod nazivom Kako odbaciti sve što ne znači ništa – od bezlične složenosti ciljeva održivog razvoja do jasnog, entuzijastičnog i pristupačnog komunikacijskog sustava.

Predsjednik HGK Luka Burilović ističe da su vremena gospodarskog rasta pod svaku cijenu prošla. „Kompanijama u fokusu ne smije isključivo biti maksimiziranje profita, već i rješavanje nekih od gorućih pitanja novog desetljeća u suradnji s vladama i civilnim društvom. Gospodarstvo mora aktivnije doprinositi oblikovanju kohezivnijeg i održivijeg svijeta“, naglasio je Burilović.

Konferencija polazi od 'vrućeg krumpira' posljednjega Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu – kako spasiti planet. Stoga pod povećalo stavlja neke od gorućih problema današnjice, primjerice što je potrebno promijeniti u idućih deset godina u našem pristupu upravljanju te koji nam načini razmišljanja i alati trebaju za provedbu 17 ciljeva održivog razvoja objedinjenih u planu boljeg svijeta za sve UN-a do 2030. Sudionici će saznati i što o različitim aspektima i poveznicama između 17 ciljeva i ekonomije, tehnologije, klime, okoliša i planetarnih granica misle znanstvenici, a što donositelji odluka te koliko uspješno EU provodi ciljeve održivog razvoja.

Poseban tematski blok konferencije bit će posvećen komunikaciji održivosti, a bit će riječi i o preferencijama milenijske generacije i generacije Z prema održivosti – zašto ove generacije osjećaju da su kompanije iznevjerile društvo, da im je profit prije svega, i zašto su klimatske promjene i nejednakost dvije teme koje ih najviše brinu. Bit će riječi i o potrebi jednostavne i atraktivne komunikacije održivosti te odbacivanja vizualnih klišeja u komunikaciji održivosti.

Konferencija se održava u sklopu nove platforme HGK_COR AKCELERATOR, čiji je cilj ubrzati promjene na ostvarenju 17 globalnih ciljeva održivosti UN-a u Hrvatskoj. Organizatori konferencije su Hrvatska gospodarska komora, Zajednica za društveno odgovorno poslovanje HGK i ICC Hrvatska. Programski partneri su Veleposlanstvo Švedske, Ericsson Nikola Tesla, Hauska & Partner, MaNaBu Foundation i ECOLISE.

Konferencija se odvija pod pokroviteljstvom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, a s obzirom na snažnu usmjerenost novog vodstva EU-a na unapređenje kvalitete života građana, konferencija se održava pod naslovom „Bolja rješenja, bolje navike, bolji svijet“.

Više informacija o konferenciji, programu i predavačima te prijavama dostupno je OVDJE.