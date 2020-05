Šampioni korone - Šef Garden Breweryja: Potražnja za pivom nas je osupnula. Ponestalo nam je određenih stilova!

Na kućna vrata tijekom korone stizalo je sve što čovjek može zamisliti, hrana, proizvodi s OPG-ova, igračke, odjeća, namještaj, vina i piva. U velikim količinama.

– Nismo znali što očekivati, nadali smo se da će nam online trgovina donijeti barem mali dotok novca koji će nam pomoći da preživimo. No, reakcije kupaca su nas osupnule, ne samo zbog količina narudžbi već i raznih okusa. Proizvodimo više od sto vrsta piva. Potražnja je bila toliko visoka da smo čak i ostali bez nekih od glavnih stilova, što nismo ni pomišljali da će nam se dogoditi usred pandemije – kaže Tom O'Hara, direktor Garden Breweryja, koji od osnutka ima online trgovinu, ali nikada nije zapravo zaživjela, sve do nastupanja izolacije.

- Postavili smo online trgovinu još 2016. kada smo osnovani, ali, iskreno, milijun drugih stvari se uplelo i uspostavljanje poslovanja startupa imalo je prednosti. Tako da je zapravo nikada nismo koristili. Srećom za nas, kad se u Hrvatskoj pojavio Covid-19 i započela izolacija, mogli smo samo pritisnuti 'play' i osposobiti internetsku trgovinu - prepričava O'Hara.

Uz web trgovinu aktivirali su i dostavu, a budući da se komadna prodaja ne isplati, moguće je naručiti samo kutiju pive, odnosno 24 limenke. Bila je to donekle riskantna odluka. Pitali smo ih kako su se na to odlučili s obzirom na to da e-kupnja i dostava pive nije baš uhodan biznis u Hrvatskoj.

- Jer pravimo pivo - odgovorio je direktor Garden Breweryja. - Morate ići s onim što znate, a kad kupci više nisu mogli kupiti naše pivo u našoj pivnici ili od naših horeca partnera, logičan odgovor bio je da im donesemo pivo! Bio je to sjajan uspjeh i vidimo ohrabrujuće znakove da će se dugo zadržati - kazao je šef craft pivovare koja je krajem travnja, usred koronakrize, od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) dobila odobrenje za izlazak na Zagrebačku burzu.