Saša Šimić: Agresivni izvoz usred ‘lockdowna‘ povećao je i promet i plaće

Stalna ulaganja, usmjerenost na izvoz, brzo prilagođavanje poslovanja i upravljanje novim tržišnim uvjetima, suvremeno digitalizirano poslovanje, financijski kapaciteti i iskustvo rezultirali su time da tvrtka Agro Simpa u trenucima najveće svjetske gospodarske krize zbog pandemije koronavirusa ​za sada prolazi potpuno neokrznuta. Direktor Saša Simić ističe da, iako su malo poduzeće iz Siska s četrdeset zaposlenih u maloprodaji i veleprodaji poljoprivrednog repromaterijala te proizvodnji hrane za pčele i jednodnevnih pilića, stalno unaprjeđuju poslovanje i traže najbolja rješenja da bi bili još konkurentniji.

U vrijeme karantene proizvodnja nije stala i trgovine nisu bile zatvorene jer su dio djelatnosti u lancu opskrbe hranom, a i pokazalo se da kupci u krizi ne vole velike trgovačke centre, nego odabiru manje prodavaonice u kojima mogu brzo obaviti kupnju u okružju u kojem nema previše ljudi. Za najveće krize u Italiji Agro Simpa izvozila je hranu za pčele na područja najpogođenijima bolešću COVID-19 pa joj se je proljetos unatoč svemu povećao promet, zadržala je punu zaposlenost i čak povećala plaće. S 15 trgovina u maloprodaji i jednom veleprodajnom najveći je lanac poljoprivrednih prodavaonica u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Okretanje domaćoj proizvodnji

Uz vlastitu proizvodnju hrane za pčele i jednodnevnih pilića tvrtka prodaje poljoprivredni repromaterijal: stočnu hranu, sjemensku robu, umjetna gnojiva, zaštitna sredstva, vrtne alate, hranu za kućne ljubimce i jednodnevne piliće, opremu za pčelarstvo te ostale proizvodi za kućanstvo. Ulaže stalno. Samo ove godine, kaže Simić, kupili su novu halu od 1400 četvornih metara te je planiraju preurediti i osuvremeniti. Dodaje i da rade na osnivanju laboratorija i planiraju uložiti velik novac u istraživanje i razvoj hrane za pčele. Za to ih Europska unija sufinancira sljedeće tri godine. Osigurala im je 2,4 milijuna kuna od ukupno 3,6 milijuna kuna potrebnih za projekt u kojem im je partner Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

– Primjenom internih mjera koje svakodnevno donosimo u uvjetima koronakrize činimo sve da što više zaštitimo svoje radnike i kupce, čak dijelimo besplatno maske svakom kupcu koji je nema. Planiramo veću proizvodnju pilića jer se kupci više okreću prema domaćim proizvodima i vlastitoj proizvodnji, zbog čega se lanac opskrbe skraćuje. Naime, bilo je velikih problema u opskrbi u ožujku i travnju, dok se međunarodni prijevoz nije stabilizirao. Iako mi nismo izravno pogođeni kao turizam, ugostiteljstvo ili automobilska industrija, svakako će nastavak krize koja će se očitovati smanjenom potrošnjom zbog povećane nezaposlenosti utjecati na naše prihode – očekuje Saša Simić koji je s ocem Dragom tvrtku osnovao 1992.

Prvu trgovinu otvorili su 1996. u Sisku, a kad je 2012. otac otišao u mirovinu i prešao u Nadzorni odbor, Saša Simić postao je jedini član Uprave. Strategiju poslovanja tvrtke koja ne njeguje strogu hijerahiju, nego timski odnos, uvijek su zajedno dogovarali, u čemu je često sudjelovala i majka Verica.

Najvažniji potez

Do 2009. imali su dvanaest trgovina, no došla je kriza i prihodi su pali, što mnoge trgovačke tvrtke nisu preživjele. Simić naglašava da su tada odlučili da je trenutak kad moraju zauzeti još bolje pozicije pa su agresivno nastupili preuzimajući posrnule tvrtke. Tako su 2011. preuzeli četiri trgovine i uveli svoj način poslovanja: optimirali su zalihe, osuvremenili sustav naručivanja, unaprijedili marketing, zaposlili nove radnike, obučili ljude i prilagodili cijene proizvoda tržištu. Upravo to Simić smatra najvažnijim potezom u dosadašnjem poslovanju jer su tako osigurali daljnji rast i pokrenuli proizvodnju hrane za pčele te izvoz, u kojem su također vrlo agresivni.

– U 2017. već imamo 17 trgovina, u regiji smo predvodnici u opskrbi poljoprivrednim materijalom. Danas imamo dvije trgovine manje jer nam vlasnik prostora nije produljio najamninu. Usporedno smo se bavili prodajom jednodnevnih pilića i kad je taj dio poslovanja porastao, otvorili smo automatiziranu valionicu pilića. Nabavili smo najsuvremeniju opremu iz Belgije i u Petrinji pokrenuli pogon s rasplodnim jajima samo iz Hrvatske. Tjedni je kapacitet 15 tisuća pilića isključivo za potrebe naših trgovina jer držimo do kvalitete, ne do količine. Ako bismo se bavili i veleprodajom, to bi značilo dodatni angažman logistike i transporta te moguće probleme s naplatom, što nam nije bio prihvatljiv rizik. Počeli smo se također baviti prodajom pčelarske opreme i 2014. uvidjeli smo da ima prostora na tržištu za proizvodnju hrane za pčele, pogotovo za izvoz. U tom slučaju tržište nam je postala cijela Europa, možda i šire. Odlučili smo se za najsuvremeniju tehnologiju, pronalazimo konzultante, kontaktiramo s poznatim pčelarima i Agronomskim fakultetom u Osijeku te zajedno razvijamo proizvod. Počeli smo prodaju u svojim trgovinama, a zatim i veleprodaju po cijeloj Hrvatskoj – opisuje Simić.

Prvi inozemni partner bila je talijanska tvrtka koja je trebala zakupiti tadašnje cjelogodišnje proizvodne kapacitete Agro Simpe. Simić je obećao da će ispuniti tražene količine i uvjete te istog dana počeo tražiti način kako da poveća kapacitet da bi mogao isporučiti proizvode na domaćem tržištu i za potrebe novoga stranog kupca.

Lukrativne pčele i kupci

Kad je Agro Simpa pokrenula proizvodnju hrane za pčele, proizvodila je 800 kilograma na dan, a danas je i 9000 kilograma katkad nedovoljno. Hranu za pčele izvozi u 15 država, uglavnom europskih. Nedavno je, nakon dvije godine pregovora, kupac postalo i njemačko poduzeće, što Simić smatra posebno važnim zato što je to izvrsna referencija za daljnju prodaju i rast. Trenutačno Agro Simpa pregovara s internacionalnom tvrtkom iz Indije o proizvodnje hrane za pčele pod njezinom robnom markom. Posebne zahtjeve, napominje Simić, često imaju upravo strani kupci. Uglavnom se to odnosi na proizvodnju pod privatnom robnom markom, pa tu prema njihovim zahtjevima osmišljavaju dizajn, pakiranje i recepture.

– Strašan je pomor pčela koji se sredinom lipnja dogodio u Međimurju. Za toliki pomor netko mora odgovarati. Koliko znam, analizira se zašto se to dogodilo. Nadam se da će se pronaći uzrok i da će pčelari dobiti primjerenu odštetu. Diljem svijeta postoji problem poremećaja propasti kolonije ​(engl. colony colapse disorder – CCD, nap. a.), još nije točno utvrđen uzrok. Smatra se da se to događa zbog više faktora, primjerice povećavanja broja bolesti pčela, promjene klimatskih uvjeta, prekomjerne upotrebe pesticida, neodgovarajuće prehrane pčela, intenzivne poljoprivrede, prije svega uzgoja monokultura, posebno u Americi. Ipak, mislim da pomor u Međimurju nema veze s CCD-jem, nego da je lokalne prirode – uvjeren je Simić.

Lani je tvrtkin izvoz znatno porastao i dobila je nove kupce. Zadovoljna je i poslovanjem u ovoj godini, očekuje povećanje prihoda u maloprodaji i u izvozu. Brza prilagodba tržištu u uvjetima korone, intenzivna komunikacija s dobavljačima te dosadašnji uredan način poslovanja s partnerima, prema Simićevu mišljenju, osigurali su Agro Simpi dobru opskrbljenost i distribuciju robe do njezinih trgovina i stranih partnera.

Uvijek korak ispred

Pronalazak kvalitetne radne snage​ ​jedan je od većih problema Agro Simpe, posebice zato što su joj zakoni nametnuli da mora zapošljavati agronome želi li prodavati zaštitna sredstva u trgovinama, a tih stručnjaka nema na našem tržištu i u okolici. Simić ​zaposlenicima osigurava redovite plaće, isplaćuje božićnicu, uskrsnicu, naknadu za hranu, putne troškove, stimulaciju za rad; smatra da su u tome ispred konkurencije. Prema radnicima se, kaže, odnosi kao prema partnerima, ne kao prema podređenima. Zapošljavanje i zadržavanje najboljih radnika tvrtkina je najveća prednost. Državna birokracija također je velik problem. Simić posebno izdvaja dobivanje građevinske dozvole s procedurom koju 'tko nije prošao, ne zna što propušta'.

– Svaki se dan probudim i zapitam: 'Zašto bi kupac kupovao baš u našim trgovinama i zašto baš naše proizvode?' Kad se izazov tako postavi i usmjerite se na kupca, onda se i strateški koraci poslovanja usklađuju brzo, kako se mijenjaju tržišne okolnosti i potrebe kupaca. Moramo uvijek biti korak ispred konkurencije, što ne mora značiti izravnu borbu s njom. Katkad je to, jednostavno, zatvaranje neke lokacije ili odustajanje od borbe za kupca koji zahtijeva veoma nisku cijenu i usmjeravanje na prihode koji su važniji, odnosno koji tvrtki donose veću razliku u cijeni uz manje troškove. U svemu tome za Agro Simpu važno je članstvo Hrvatske u Europskoj uniji jer je izvoz znatno olakšan, nema carinjenja i dodatnih troškova – navodi Simić.

Agro Simpa surađuje s više od stotinu dobavljača. Od većih tu su Tvornica stočne hrane iz Čakovca, zagrebački Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja te Petrokemija, s kojima posluju uspješno više od dvadeset godina.