Saznajte koliki dio godišnje plaće trošimo samo na internet

Internet je za sve nas postao prijeka potreba, a kao i sve dobre stvari u životu i on ima svoju cijenu. No, razlika u cijeni pristupa internetu varira od države do države, a sada imamo priliku vidjeti u kojim se zemljama pristup internetu plaća najviše, a u kojima najmanje.



Ovo istraživanje, koje je proveo AddictiveTips, donosi cijene pristupa internetu u 37 europskih zemalja i pokazuje tko najviše plaća pristup širokopojasnom internetu svake godine u odnosu na godišnji neto dohodak.

Troškovi širokopojasne mreže u odnosu na neto prihod

Radi za internet

---Istraživanje je pokazao da jenajskuplji internet te da troše čakna račune za internet. Na drugom mjestu nalazi segdjegodišnje plaće odlazi samo na surfanje.Crna Gora (4,4 posto), Grčka (4,3 posto), Portugal (3,3 posto), Bosna i Hercegovina (3,2 posto​) i Srbija (3,1 posto) su među ostalim zemljama u kojima građani koriste više od 3 posto svojih godišnjih neto prihoda za širokopojasni pristup.S druge strane, na 23. mjestu je, jer švicarski građani koriste tekkako bi uživali u pogodnostima širokopojasne mreže i prosječno potroše oko 699,59 eura godišnje za plaćanje internetskih računa. Gledajući isključivo cijenu širokopojasne mreže, Norvežani daju najviše u Europi s prosječnom godišnjom svotom od 798,12 eura što je protuvrijednost od 66,51 eura mjesečno. Usporedno, Ukrajinci u prosjeku plaćaju samo 64,66 eura u godinu dana za pristup mreži što je najmanje u Europi.

Još jedno istraživanje, tvrtke Surfshark, otkrilo je da je najpovoljniji internet često i najgori. Istraživanje je provedeno u 85 zemalja i pokazuje koliko je mjesečno potrebno raditi da bi se platili računi za internet. U zemljama s lošom internetskom infrastrukturom pristup internetu je otežan i skup.

Zemlja u kojoj se najviše mora raditi da bi se priuštio najjeftiniji pristup internetu je Nigerija gdje je potrebno raditi 33 sata kako bi se mogao priuštiti najjeftiniji mjesečni ugovor za pristup internetu. Na drugom mjestu je još jedna Afrička zemlja, a radi se o Keniji gdje se za jedan mjesečni internetski ugovor radi 14 sati i 21 minutu, a nakon njih slijede zemlje Južne Amerike, Kolumbija i Brazil.

Na ovoj ljestvici najbolje stoji Kanada gdje se za najjeftiniji ugovor za pristup internetu mora odraditi svega 7 minuta.