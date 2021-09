Šef Spider Grupe Denis Nemčević: Razmišljamo o stimulacijama za odgovorne zaposlenike

Nakon uspostave strateškog partnerstva s talijanskim proizvođačem čajeva Evertonom, Spider grupa proživljava nezapamćenu ekspanziju, godinu će završiti s rekordnim prihodima, u planu je niz investicija, ugovori s europskim trgovačkim lancima množe se, a u novom proizvodnom pogonu vrijednom 28 milijuna kuna otkad su 2019. uključene proizvodne linije za opremanje čaja radi se u tri smjene.

– Ove smo godine uveli još tri proizvodne linije, svaka je vrijedila blizu milijun eura. Zaposlili smo nove ljude, sad nam opet nedostaje skladišta. Iduće godine trebali bismo investirati 6,3 milijuna eura u gradnju pogona, skladišta i nabavu novih linija – izvještava nas predsjednik Uprave Spider grupe Denis Nemčević dok okruženi priznanjima i samovarima sjedimo u dvorani za sastanke u prepoznatljivoj blijedozelenoj Spiderovoj zgradi, udaljenoj nekoliko minuta vožnje od glavnog trga u Pitomači.

Prekrasan miris ljekovita bilja probija se iz skladišta dok raspoloženi vlasnik pojašnjava velike prilike koje su pred njima. Veliki trgovački lanci Europe spremni su im dati onoliko projekata koliko su spremni rasti. U posljednjih 31 godinu koliko postoje samo to su i radili – rasli. Svaka investicija munjevito ubrzava taj proces. Nakon ulaganja iduće godine, broj proizvedenih filtar-vrećica čaja s oko 674 milijuna porast će na skoro 1,2 milijarde na godinu, a njihov će se tim, koji sada ima 202 zaposlena, proširiti za još tridesetak ljudi.

Skromni počeci

Spider grupa proizvodi privatne robne marke čaja za neke od vodećih trgovačkih lanaca kao što su Lidl, Hofer, Aldi, Coop i Eurospin. No, počeci te tvrtke koja bi godinu trebala završiti s prihodom od 91 milijun kuna (prošle je uprihodila 75,7 milijuna) bili su skromni. Hrvatski izvoznički san koji sada žive plasirajući polovinu proizvedene robe na strana tržišta započeo je osnivanjem tvrtke u blagovaonici obiteljskog stana. Dok mu pogled povremeno luta do mobitela gdje se nečujno nižu propušteni pozivi, mladi poduzetnik s entuzijazmom priča kako je njegova majka Jasna Nemčević 1990. osnovala tvrtku za trgovinu na veliko i malo te kako joj je obiteljski prijatelj pomalo proročanski nadjenuo ime Jan Spider igrajući se njezinim inicijalima i idejom da je ona mali pauk koji tek mora stvoriti mrežu klijenata i širiti se po svijetu. Šest godina kasnije, napustivši duhansku tvrtku u kojoj je dotad radio, supruginu biznisu pridružio se magistar poljoprivrede Nikola Nemčević te unijevši ljekovito bilje odredio tvrtkinu budućnost.

– Počeli smo kao mala stanica za otkup bilja. Sjećam se tog prvog dana, imao sam 11 godina kada smo sa strepnjom čekali hoće li netko doći. Nakon nekog vremena naišla je bakica na biciklu s par kila koprive, strašno smo joj se razveselili. I tako je počelo. Prvih dvadeset godina postupno smo rasli. Bili smo isključivo prerađivači ljekovita bilja i opskrbljivali tvornice čajeva, između ostalih Plivu, a kasnije i Cedevitu – prisjeća se šef Spider grupe, u čijem okrilju danas posluju Biofarma, koja se bavi uzgojem organske kamilice i drugog bilja, Đolta, specijalizirana za otkup bilja od kooperanata, Jan Spider, tvrtka za preradu ljekovita bilja, te Herbarium, zadužen za opremanje čajeva.

Razvojni skokovi

Prva motka za razvojni skok došla je s ponudom Atlantic Grupe da preuzmu Cedevitin pogon za opremanje čajeva. Iako bez iskustva, prihvatili su izazov. Uslijedila je i ponuda za opremanje Podravkinih čajeva. I to je bilo to, ušli su u segment gotovih proizvoda. Proizvodnja se širila u raznim smjerovima. No, iznenadnom smrti oca, tada 27-ogodišnji Denis morao je preuzeti posao. Nakon upravljačke tranzicije Spider grupa kupila je brend Cedevita i preimenovala ga u Naturavitu. Dvije godine kasnije Everton je s pet posto udjela ušao u vlasničku strukturu Spider grupe, a Spider s istim tolikim udjelom u Everton, koji je danas s 51 posto udjela većinski vlasnik u društvu Herbarium. Izvršni direktor Evertona Federico Dodero ujedno je i predsjednik Uprave Herbariuma, tvrtke koja je prošlu godinu zaključila s 44 milijuna kuna prihoda, a ovu će završiti sa 72 milijuna kuna.

Povezivanjem s Evertonom, Spider grupa postala je dobavljač za renomirane njemačke, talijanske, francuske i britanske brendove, primjerice, kamilicom opskrbljuje Lidl na 17 tržišta zapadne Europe. Premda su planirali pregovore s američkim trgovačkim divovima Walmartom i Amazonom, europske suradnje potpuno su im zauzele kapacitete, tako da će Amerikanci pričekati. U trenutačnim uvjetima, možda je i bolje tako.

Izazovi

Budući da, osim kamilice koja se uzgaja većinom u Hrvatskoj, sirovinu nabavljaju sa svih strana svijeta, od Albanije, Poljske, Ukrajine, do Nigerije, Sudana i Čilea, u Spideru su izloženi globalnoj logističkoj i cjenovnoj krizi. No, možda i najveći problem trenutno im je nestašica kvalitetne primarne radne snage.

– Stalno dajemo povišice, a sad, s cilju da uspijemo realizirati sve prilike koje imamo, pripremamo rekordno dizanje plaća radnika, kojima bi prosjek prihoda porastao sa sadašnjih pet na šest tisuća kuna neto – tumači jedan od najvećih poslodavaca u svom kraju.

Razmišlja se i o posebnim stimulacijama za odgovorne radnike. Iako neki zaposlenici nisu bili na bolovanju od 1989., sve je više pojedinaca koji se jednostavno ne pojave na radnom mjestu i ne smatraju da bi o izostanku trebalo obavijestiti nadređene. Takva bolovanja od dan-dva na kojima je u danu po nekoliko ljudi negativno utječu na poslovanje.

– Sad nema radne snage, a prije pet godina imao sam bilježnicu s 50 imena ljudi koji su me molili za zaposlenje, ali promijenit će se opet vrijeme i gledat će se itekako tko je bio odgovoran prema poslu – uza šalicu čaja komentira mladi, ali mudri gazda.