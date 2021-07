Señor: Nepovjerenju klijenata prema agencijama doskočili smo rjeđim izlascima na natječaje

U sklopu 'DK Home presented by A1' u organizaciji HURA-e prije dva tjedna održano je natjecanje najboljih kreativnih ostvarenja 'IdejaX'. Prema ukupnom zbroju bodova titulu Agencija godine zasluženo je dobila agencija Señor, koju vode 'vrlo kreativni direktor' Vanja Blumenšajn i 'super managing direktor' Iva Kaligarić. S dvojcem smo razgovarali o njihovu uspjehu, daljnjim planovima i trendovima na domaćem tržištu oglašavanja.

Tijekom govora na 'IdejaX-u' spomenuli ste da vam je posebno drago što ste dobili nagrade za kampanje koje ste radili na svoj način. Kakav je to 'vaš način'?

---– U svemu što radimo razmišljamo i o unaprjeđenju scene. Za dosta su problema u industriji odgovorne i agencije; od izlazaka na prevelik broj natječaja, bespogovornog ispunjavanja ne nužno ispravnih zahtjeva klijenata pa do fušanja. Možda je to neki sindrom David-Golijat u meni, ali super mi je da agencija koja ima nekoliko puta manje ljudi od konkurenata postane Agencija godine u regiji na 'BalCannesu' ili sada na 'IdejaX-u', ili najučinkovitija nezavisna agencija prema Effie indexu. Pomalo sebično mislimo da postavljanjem viših standarda i poboljšanjem odnosa klijent-agencija pomažemo svima pa i sebi. Biramo projekte koji s nama rezoniraju, u kojima možemo dati i osjetiti svoj doprinos, koji donose korist klijentu, ali i publici kojoj su namijenjeni, koji su pametni i ne podcjenjuju potrošača nego ga uključuju. I s ljudima koji to prepoznaju i znaju cijeniti. Naravno, što više povjerenja i uključenosti u proces od samih početaka, često i u detekciji izazova prije postavljanja briefa, to bolje. Volimo naravno i male blesave projekte, važno je da budu relevantni i zanimljivi, inače zašto postoje?

Iva: – Volim društveno odgovorne projekte. Trudimo se svake godine pokrenuti ili podržati neki projekt s ciljem boljeg i pravednijeg društva, od ljudskih prava, marginaliziranih članova društva i djece do zdravijeg poduzetništva.

Je li kvaliteta marketinške komunikacije odraz klijenata ili kreativaca?

---– Komunikacija kao takva odraz je odnosa klijenata i kreativaca. Na tržištu i dalje postoji veliko nepovjerenje koje tjera klijente na raspisivanje natječaja, koji umanjuju rizik u odlučivanju, a agencijama motivaciju i održivost. Nepovjerenju smo doskočili na način da rijetko izlazimo na natječaje, bez obostrane intenzivne komunikacije i razumijevanja ne može se doći do optimalnog rezultata. Señorov je pristup dosadašnjim projektima i rezultatima bio pokazati učinkovitost našeg načina pa nam često klijenti pristupaju sa željom da naprave pomak u svojoj kategoriji, a priori otvoreni za nova i hrabrija rješenja. U suradnje ulazimo nakon obostranog upoznavanja ključnih ljudi, vizije, vrijednosti i kulture poduzeća, potičemo klijente da detaljno prouče korake koje prethode projektu. Jednako detaljno i mi pristupamo njihovu skenu.

Vanja: – Odgovor je, naravno, negdje u sredini. Komunikacija izgleda ovako zahvaljujući svim akterima u procesu. Često se može čuti: ovaj klijent je ovakav, ovaj je težak, ovaj nema proračun, ali mislim da je Señorova specifičnost u tome da iz nemogućih situacija pronađe pravi kut i napravi dobru stvar. Npr. Outdoor Akzent nas je tražio malu billboard-kampanju za promociju važnosti velikih površina, a mi smo osmislili 'Reci to glasno', kampanju koja je povezala online i offline, rušila servere i proglašena najboljom digitalnom kampanjom godine na 'MIXX-u'. To je dobar primjer kako, ako nisi zadovoljan briefom ili situacijom, možeš pokušati, a ponekad i uspjeti, napraviti nešto čime jesi. Najlakše je upirati prstom u drugu stranu. Ima naravno i izgubljenih slučajeva, što treba prepoznati i pronaći sebi kompatibilnog partnera. I to je mudrost za sebe.

Na koji je način COVID-19 utjecao na tržište u poslovnom, ali i u kontekstu kvalitete komunikacije? Može li tržište izvući i neke lekcije iz pandemije?

Iva: – COVID je u prvom dijelu godine ušutkao komunikaciju, a u drugom rasplamsao. Prvi dio godine pomogao nam je ojačati odnose s klijentima na daljinu, tu više nismo bili samo marketinški već i poslovni partneri koji s njima dijele vlastita iskustva u upravljanju ljudima i poslovanjem, traže rješenja internog marketinga, sugeriraju rješenja usmjerena na razvoj proizvoda i kroje financijska rješenja za prebrođivanje krize (dulji rokovi plaćanja npr.). Drugi dio godine dao je lagani vjetar u leđa klijentima.

Vanja: – Veliko istraživanje pokazalo je da ljudi u pandemiji od brendova očekuju mnogo veću pomoć u svakodnevnom životu, a mnogo manje popuste i akcije, pa mislim da se nameće zaključak da se treba fokusirati na povezivanje s potrošačima, gledati kako svojim proizvodom i komunikacijom možemo poboljšati njihove živote i na taj način dugoročno graditi imidž brenda. Kad je najteže, nastupaju empatija i razumijevanje. Brendovi se okreću društvu i to je najveća vrijednost. Zagrebačka banka je primjerice stavila vlastite proizvode u drugi plan i projektom '#prviput' pomogla pogođenim turističkim subjektima.

Jeste li zapošljavali u posljednje vrijeme i planirate li? U kojim segmentima ste najviše rasli (kreativa, digital)?

Vanja: – To je veliki problem industrije, čini mi se da slabo pomlađujemo, seksi imidž su nam malo oduzeli startupovi pa je potrebno više truda za privlačenja perspektivnih mladih ljudi u svim područjima. A možda je nešto drugačije i generacijski pa mladi imaju manje strpljenja učiti i postati dobri u tome što rade. Ovo je posao za koji je potrebna širina, ali i specifična znanja i ne postoji talent koji bez učenja i iskustva spašava svijet. U Señoru uvijek ima nekoliko juniora u svim područjima, gledamo to kao ulaganje, nekad se isplati, nekad ne, ali na svima nama je zadatak odgajanja svojih nasljednika. Posebno je teško naći seniore koji imaju senjorovsku kombinaciju znanja i motivacije, trenutačno tražimo kreativnog direktora(icu), možda se nakon čitanja ovog netko prepozna.

Iva: – Iza nas je vjerojatno najneobičnija godina naših života, a svakako Señorove povijesti. Noseći se s izazovima rada na daljinu i neizvjesna poslovnog okružja, fokus je bio na nadoknadi projekata izgubljenih u vrijeme lockdowna kako bismo održali uvjete rada, plaće, izbjegli rezove pa čak i zaposlili nove kolege, to je možda i najveći uspjeh ove godine. Znamo kako su se mnoge agencije nosile s tim izazovima. Od početka imamo kontinuirani rast zaposlenika, bližimo se broju dvadeset.

Je li neki poseban projekt bio točka preokreta za Señor?

Iva: – Iskon je bio prekretnica, jedan od najvećih telekoma, s kojim smo odmah kliknuli i počeli raditi super stvari. Suradnja koja traje gotovo desetljeće i od prve kampanje dominira kategorijom telekoma na 'IdejaX-u' (sedam, osam zlata) sigurno je pomogla otvoriti nova vrata. Možda bih izdvojila 'Iskrena vina', 'Tisućaše'… projekte u kojima smo ušli u srž proizvoda, a ne samo brenda.

Vanja: – Radimo vrlo različite projekte, od TVC kampanja preko digitalnih projekata, ambalaže, brendiranja, godišnjih izvješća, ali zajedničko im je to što uvijek imaju dozu pametnog humora i životni uvid koji se jednostavno može iščitati. To je ključno jer bez njega komunikacija nije komunikacija. Kvalitetan pop koji dopire do publike, a nije glup i banalan najteže je napraviti. To je sveti gral za kojim uvijek tragamo. Ja volim kampanju 'Iskon Casting', 'Iskrena vina', 'Wiener platformu', ali i samoinicirane projekte kao recimo 'Umjetnost feedbacka', mnogo je toga.

Koji su vam daljnji planovi?

Iva: – Kontinuirani rad na unapređenju unutarnjih procesa, potraga za novim talentima, jačanje odnosa s postojećim klijentima i upoznavanje novih, jačanje digitalne komunikacije i daljnja specijalizacija brendiranja, rad na društveno odgovornim projektima. Jednom riječi, prepoznali smo svoje snage, sad je vrijeme da ih njegujemo i uvijek iznova propitkujemo i usavršavamo.

Vanja: – Naspavati se.