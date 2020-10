Serengeti kupio udio u aplikaciji RedAI od koje ‘strepe‘ trgovački lanci

Hrvatska softverska tvrtka Serengeti potpisala je u četvrtak ugovor o preuzimanju udjela u aplikaciji RedAI startupa Besplay te usto objavila kako je ovoga tjedan započela suradnju i s Tricentisom, pionirom automatskog testiranja za brži razvoj softvera i digitalne transformacije.

- Ova godina je bila strašno čudna, ali odlučili smo da nećemo klonuti duhom i da idemo hrabro naprijed. Pozitiva je naš stav i on se očituje na svim sastancima, u našem odnosu prema poslovanju, poslovnim partnerima i međusobnim odnosima – rekla je Ana Milas, marketing menadžerica u Serengetiju.

Osim što su ove godine dobili su i nagradu Clutcha te su uvršteni u top pet B2B kompanija u Hrvatskoj, u 'čudnoj' su godini već ostvarili suradnje s pet novih kupaca.

Pet novih kupaca

- Imamo velike korisnike i neke naše partnerske suradnje traju već duže od deset godina. Tako da nam je svaki kupac bitan. Ove godine smo tijekom lockdowna dobili pet novih kupaca, dva u inozemstvu i tri u Hrvatskoj. To je čak i bolji rezultat nego što je bio nekih prošlih godina – rekao je direktor Serengetija Goran Kalanj te dodao da u posljednjih pet godina bilježe stabilan rast prihoda koji se kreće između 30 i 70 posto. I ove su godine ambiciozno krenuli u realizaciju poslovnog plana, ali korona, rad od kuće i usporavanje investicija odrazili su se na poslovni rezultat u drugom kvartalu. No, čini se kako će ipak sve u trećem i četvrtom kvartalu nadoknaditi. - Zadovoljni smo kako se sada sve kreće, jasno je da rast neće biti na razini prethodnih godina, ali će biti u usporedbi sa situacijom na tržištu i dalje jako dobar – kaže Kalanj čija tvrtka oko 50 posto prihoda ostvaruje na tržištu zapadne Europe s fokusom na Njemačku, Austriju i Švicarsku.

Do kupnje udjela u aplikaciji RedAI došlo je jer je Serengeti imao u planu ulaganje u AI, a budući da već imaju iskustva u domeni retaila, prepoznali su priliku da međusobnim nadopunjavanjem s Besplayem dodatno prošire svoje usluge i pomognu tom startupu s globalnom ekspanzijom.

- Tradicionalna i konkurentna industrija retaila se mijenja i ove godine osobito je vidljivo kakve promjene doživljava. One se provode prvenstveno u dva segmenta – prvi je prelazak na online i on demand prodaju, a drugi je onaj backend dio koji ne vidimo, a to su upravljanje skladištima, optimizacija ruta i upravljanje nabavnim lancem. Kako već radimo puno u logistici i imamo iskustva u backend dijelu, između ostalih radimo i za Knapp, vidjeli smo priliku u tome što se u retailu sve više oslanja na digitalizaciju. Pronašli smo partnersku firmu koja ima softver za AI koja se koristi u frontend dijelu za prepoznavanje proizvoda. To nam je vrlo interesantna kombinacija s kojom želimo ponuditi svoju ekspertizu u retail industriji. Radi se o RedAI proizvodu koji kombinira AI i strojno učenje i već ima interesantne klijente. Serengeti je investirao u Besplay jer imaju vrhunski proizvod te smatramo da u partnerstvu možemo ponuditi kvalitetna rješenja retail industriji – elaborirao je Kalanj što je dovelo do investicije na kojoj će se zaustaviti, barem za ovu godinu.

Zašto od RedAI-ja strepe trgovački lanci

Naš proizvod je temeljen na AI i omogućuje prepoznavanje svih vrsta i pakiranja artikala koji se nalaze na polici u svim trgovačkim lancima. Fokusirali smo se na FCMG industriju jer firme plaćaju dodatan prostor na polici budući da im to generira veće narudžbe i komercijalno im je to isplativo, no, često ono što zakupe na polici nije isto onome što dobiju, a to je jako važno jer recimo da izgube samo dva posto udjela na polici, oni su izgubili dva do tri milijuna kuna godišnje. Ovaj proizvod je namijenjen njima jer mogu u stvarnom vremenu i preko mobitela dobiti konkretne podatke koji im je udio na polici, koliko je zastupljeno njihovih proizvoda, u kakvom je to odnosu prema konkurenciji i slično – predstavio je RedAI direktor Besplayja Domagoj Boršić.

Otkrio je kako već imaju klijenta te da je njihov proizvod nije samo 'nice to have', već i 'must have' jer kompanije globalno za zakupe dodatnih udjela na policama troše skoro 300 milijardi dolara godišnje i vrlo im je bitno da to monetiziraju, odnosno da zaista dobivaju ono što plaćaju.

Iako je namijenjen trgovinama, još uvijek nisu ostvarili suradnju s trgovačkim lancima, Boršić je objasnio i zašto.

- Vjerojatno će se takve suradnje dogoditi u budućnosti, trenutno one retailerima nisu u interesu s obzirom na to da nas trenutno doživljavaju kao kontrolu. Ima nekih trgovaca koji prodaju i 120 posto police, što nije moguće. Trenutno smo više oslonjeni na dobavljače,ali vjerujem da će se mindset retailera promijeniti. Nama bi to bilo tehnološki puno lakše za raditi jer kad bi mogli pozicionirati kameru koja 24/7 snima sve police, imali bi veću kolekciju podataka i mogli bi preciznije isporučivati podatke – rekao je direktor Besplaya.

Dva nova područja razvoja

Dva nova partnerstva Serengetija, sa RedAI-jem i Tricentisom ulazak su te tvrtke, koja posluje već trinaest godina i zapošljava više od sto inženjera, u dva nova područja razvoja. Podsjetimo, zasad su prepoznati u području financija, industrijske proizvodnje, energetike i retaila, a novim suradnjama samo će proširiti ionako velik portfelj. Ove je godine Serengeti postao i partner Appianu, vodećoj globalnoj firmi u području modernizacija poslovnih aplikacija, VPN sustava i low code development platformi, te kao prvi i jedini partner iz ove regije odmah dobio i prvog klijenta u tom području, doznajemo da je riječ o jednoj banci.

- Želimo postati globalno prepoznati igrač u području modernizacije poslovanja naših klijenata kroz primjenu inovativnih tehnologija i tu ostvarujemo po pitanju novih klijenata i rezultata odlične uspjehe zahvaljujući zaposlenicima i menadžerima koji su u prvom periodu lockdowna pokazali izuzetnu upornost, marljivost i fleksibilnost te smo ostvarili dobre rezultate u tom zahtjevnom periodu – zaključio je Kalanj.