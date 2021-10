Siemens Energy: Inovativnom tehnologijom dekarboniziramo Hrvatsku i povećavamo korištenje obnovljivih izvora energije

Dekarbonizacija ekonomije jedan je od najvažnijih izazova s kojima se suočava svijet, pa tako i Hrvatska. Stručnjaci koji su prošlog mjeseca sudjelovali na panelu najboljih klimatskih znanstvenika (na Međuvladinu panelu o klimatskim promjenama – IPCC-u) objavili su izvješće o procjeni ljudskih aktivnosti na klimatske promjene i globalno zagrijavanje. Dokument je objavljen manje od tri mjeseca prije ključnoga klimatskog sastanka na vrhu u Glasgowu, poznatoga kao COP26. S obzirom na crveni alarm koji je upaljen za cijelo čovječanstvo, države bi na tom skupu trebale donijeti nove ambiciozne planove o borbi protiv klimatskih promjena. Temeljeno na više od 14.000 znanstvenih studija, izvješće daje dosad najopsežniju sliku kako klimatske promjene nepovratno mijenjaju planet.

Prema UN-ovu izvješću objavljenom potkraj prošlog tjedna, globalne emisije bit će 16 posto više 2030. nego što su bile 2010., no to je daleko od 45-postotnog smanjenja do 2030., potrebnoga da se planet spasi od katastrofalnih klimatskih promjena. Razvijene zemlje trebale su ispuniti cilj o uplati stotinu milijarda dolara u Fond za klimu za prošlu godinu. Taj bi fond trebao pomoći zemljama u razvoju da se prilagode klimatskim promjenama. Da bi se to ostvarilo, svjetski lideri pozvani su da ispune obećanje kako bi se izbjegla klimatska kataklizma.

Da bismo smanjili emisije stakleničkih plinova, potrebno je uključiti lidere svjetske industrije čija inovativna tehnološka rješenja mogu postati predvodnikom pozitivnih promjena u dekarbonizaciji. Jedan od njih zasigurno je i Siemens Energy. No kako će inovativna rješenja Siemens Energyja povećati korištenje obnovljivih izvora energije i Hrvatskoj istodobno osigurati pouzdanu opskrbu električnom energijom?

Projekt naprednih mreža SINCRO.GRID nastao je dugogodišnjom suradnjom hrvatskih i slovenskih operatora prijenosnih i distribucijskih sustava (ELES, HOPS, HEP-ODS, SODO). Njegov je cilj osigurati učinkovitiju upotrebu postojećih elektroenergetskih sustava u Hrvatskoj i Sloveniji. To će postojećoj infrastrukturi omogućiti prihvat veće količine električne energije iz obnovljivih izvora energije i osigurati pouzdanu opskrbu tom energijom.

Koliko je taj projekt bitan, pokazuje pozitivna odluka Europske komisije o sufinanciranju SINCRO.GRIDA u iznosu od 51 posto investicije jer ga je prepoznala kao izvrstan projekt, a zajednički rad operatora sustava kao odličan primjer prekogranične suradnje koji bi trebali slijediti i drugi. Koliko su suvremena tehnološka rješenja važna za okoliš odnosno povećanje korištenja obnovljivih izvora energije, govori predsjednik Uprave Siemens Energyja Boris Miljavac.

– Iznimno nam je drago što smo HOPS-u pomogli naći jedinstveno, najsuvremenije rješenje projektirano isključivo prema potrebama hrvatskoga elektroenergetskog sustava. Riječ je o postrojenju koje se gradi u sklopu europskog projekta naprednih mreža SINCRO.GRID. To je najinovativniji projekt Europske komisije u području naprednih mreža i u njemu sudjeluju slovenski i hrvatski operatori prijenosnog i distribucijskog sustava. Sufinancira se iz Europskog fonda za strateške infrastrukturne projekte u vrijednosti od 40,5 milijuna eura, a njegova je ukupna vrijednost gotovo 90 milijuna eura, pri čemu ulaganja u Hrvatskoj iznose 200 milijuna kuna – naglasio je Miljavac.

Kao dio projekta SINCRO.GRID napravljena je najveća regulacijska prigušnica u elektroenergetskom sustavu RH, tj. prijenosnoj mreži HOPS-a. Regulacijska prigušnica napravljena je u Zagrebu, i to u tvornici Končara – Energetskih transformatora d.o.o.

Predviđa se da će potrošnja električne energije do 2040. narasti za 40 posto i najveći generatori tog rasta bit će sektori poput energetike, prometa i graditeljstva. Stoga uz povećanje potrošnje električne energije svakako trebamo smanjiti štetne emisije, a to možemo napraviti samo ako dekarboniziramo proizvodnju struje.

Zagrepčani su potkraj veljače ove godine imali priliku vidjeti jedno od najinovativnijih tehnoloških postignuća na cestama svoga grada. Naime, Siemens Energy je 27. veljače iz Švedske u Hrvatsku dovezao ono što naziva svojom najučinkovitijom plinskom turbinom, koja će se instalirati za upotrebu u Elektrani-toplani na zagrebačkoj Trešnjevci.

Turbina SGT-800, koju je sagradio Siemens Energy u svojoj tvornici u Finspångu, bit će instalirana u novi kombi-kogeneracijski blok KKE EL-TO Zagreb – blok L. Ta investicija također je dio transformacije energetskog sektora u sektor niskih emisija stakleničkih plinova. Jedinstvena tehnologija pretvorit će proizvodno postrojenje na zagrebačkoj Trešnjevci u čistu i učinkovitu elektranu na plin jer će istisnuti stariju proizvodnju i pružiti prijeko potrebnu fleksibilnost elektroenergetskom sustavu. Zahvaljujući najnovijoj tehnologiji Siemens Energyja, kogeneracije u kombiniranom ciklusu, odnosno istodobnoj proizvodnji električne i toplinske energije u kombiniranom procesu s visokom učinkovitošću od 90 posto, nova jedinica KKE EL-TO Zagreb – blok L uštedjet će više od 25 posto primarne energije, odnosno prirodnog plina. Uz to će zamjena dotrajalih, manje učinkovitih jedinica znatno smanjiti specifične emisije CO 2 na lokaciji termoelektrane za oko150 tisuća tona na godinu.

Uz HEP i HOPS ključan je partner u osuvremenjivanju i uvođenju tehničkih rješenja Siemens Energy.

Termoelektrane-toplane proizvodna su postrojenja za spojnu proizvodnju toplinske i električne energije koja energiju mogu transformirati na različite načine. Ukratko, o njima ovisi grijanje većine kućanstava i gospodarskih subjekata u hrvatskim gradovima kao što su Zagreb, Sisak i Osijek.

Siemens Energy partner je rekonstrukcije i osuvremenjenja Termoelektrane-toplane (TE-TO) Osijek, koja je počela raditi 1985. Kao i svaka tvornica ili postrojenje, servis je uobičajen, ali kad je riječ o jednom od osnovnih i kritičnih dijelova za funkcioniranje cijeloga sustava, najvažnije je da se cijeli proces izvede stručno i u najkraćem mogućem roku. Kotao u bloku A (blok 45 MW) zahtijevao je rekonstrukciju i uz migraciju sustava vođenja i upravljanja ključna je u cijelom projektu bila prenamjena goriva s mazuta na plinsko ulje, uza što su morali biti zadovoljeni i kriteriji emisija stakleničkih plinova za oba energenta. TE-TO Osijek sada se koristi prirodnim plinom kao primarnim gorivom, a plinskim uljem kao alternativnim, zbog čega bi se cijeli objekt morao osuvremeniti u kratkom roku.

S obzirom na rokove i specifičnosti projekta jasno je da je bila riječ o jedinstvenom poslu koji se ne može povjeriti bilo komu. Na temelju javnog nadmetanja posao je ugovoren sa Siemens Energyjem. Ključni je rezultat cijelog projekta bio taj da je TE-TO Osijek snizio vrijednosti emisije dimnih plinova znatno ispod zakonski propisanih granica. Migracijom sustava vođenja i upravljanja, novim sustavom loženja s plamenicima s niskom razinom emisija NOx te alternativnim gorivom omogućeni su veća fleksibilnost, pouzdanost i raspoloživost kotlova te sigurnost rada postrojenja u slučaju prekida opskrbe prirodnim plinom, i to uza zadovoljenje emisija stakleničkih plinova.

To Siemens Energyjevo osuvremenjenje cijelog postrojenja omogućilo je TE-TO-u Osijek da uđe u krug pogona u HEP-u Proizvodnji koji već imaju dvojno gorivo (prirodni plin i plinsko ulje) radi prenamjene mazuta plinskim uljem, a u slučaju prekida dobave plina ili sličnih nepredviđenih situacija.

Uz najnapredniju inovativnu tehnologiju zagrebački Siemens Energy može se pohvaliti i stručnjacima koje 'posuđuje' svijetu, a dio su hrvatskoga Centra kompetencija. Riječ je o centrima koji posebnim uslugama pokrivaju svjetska tržišta za elektrane, sektor industrije nafte i plina te remanufacturing, odnosno pripremu proizvodnje raznih komponenata za proizvodnju s dodanom vrijednošću. Siemens Energy na svim svojim tržištima želi omogućiti trenutačan pristup najnaprednijim i inovativnim tehnologijama iz područja elektrifikacije, automatizacije, energetske učinkovitosti i digitalizacije, poručuju iz kompanije.

Osim izazova isporuke sve veće količine energije uz poštovanje svih emisija, proizvođači koji žele nadmašiti svoje konkurente trebaju individualna rješenja koja će biti moderna i prilagođena baš njihovim specifičnostima. Takvu visokospecifičnu uslugu mogu pružiti stručnjaci Siemens Energyja koji skeniranjem komponenata, 3D modeliranjem novih i postojećih dijelova postrojenja te izradom nacrta omogućuju izradu komponenata kojima se proizvođači koriste u postrojenjima, uz dodatak ekspertize Siemens Energyja i brži rok proizvodnje. Drugim riječima, ako imate turbinu koju očekuje velik servis, inženjeri Siemens Energyja mogu je detaljno skenirati posebnim uređajima te napraviti nove dijelove kojima će produljiti njezin radni vijek i povećati efikasnost proizvodnje. A najbolja je stvar što su ti stručnjaci u Hrvatskoj, konkretno u prostorima Siemens Energyja u Zagrebu.

Uz dekarbonizaciju globalne ekonomije jedna su od strateških prednosti Siemens Energyja digitalizacija i osuvremenjenje poslovnih procesa na naftno-plinskom tržištu kako bi transport i distribucija nafte i plina bili što efikasniji i sigurniji za okoliš. Siemens Energy u Hrvatskoj ponosan je na to što svijetu može ponuditi kompletan paket takvih inovativnih rješenja. Njegovi sustavi omogućuju da se nafta skladišti i transportira sigurno i na vrijeme, bez većih ljudskih posada na terenu.

Ključan segment u dekarbonizaciji energetskih kompanija, osim ulaganja u projekte energetske učinkovitosti u svrhu smanjenja emisije CO 2 , jest diverzifikacija njihova poslovanja u niskougljičnu tehnologiju i proizvodnju zelenih goriva.

U tom smislu Siemens Energy svojim kupcima nudi niz proizvoda i usluga kao što su proizvodnja zelenog vodika najsofisticiranijim uređajima za elektrolizu vode (Silyzer 300), sustavi za proizvodnju biogoriva, sustavi za korištenje geotermalne energije te sustavi za prikupljanje i skladištenje CO 2 , tzv. CCUS (carbon capture, utilization and storage).

– Naši su kupci prepoznali prednosti digitalizacije, dekarbonizacije te potencijal vodikovih tehnologija koje Siemens Energy ima u svom portfelju unutar procesa rada i sustava jer su im važni brz protok informacija i povećana razina sigurnosti te održiviji energetski sustav s manjim ugljikovim otiskom. Naš portfelj usluga i proizvoda pokriva energetski lanac potreba u cijelom svijetu. Neovisno o tome gdje su naši klijenti, u Arktičkom krugu ili u vrelim pustinjama Dubaija, naši su stručnjaci tu kako bi pružili usluge i proizvode prema najvišim standardima, i to osmišljene prema potrebama klijenata, od smanjenja emisija CO 2 do gradnje visokoefikasnih energetskih postrojenja koja opskrbljuju milijune kućanstava potrebnom energijom. Siemens Energy spreman je postati mjerilo vrijednosti za usporedbu, stoga mi već danas razmišljamo o energiji budućnosti i usmjeravamo svoje aktivnosti prema ostvarenju europske energetske strategije. Već sad imamo razvijenu tehnologiju koju usavršavamo i dalje te kojoj pridružujemo svoje kompetencije, znanje i iskustvo, čime stječemo povjerenje svojih kupaca i gradimo partnerski odnos za ostvarenje zajedničke vizije novoga energetskog doba – zaključio je Miljavac.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom Siemens Energy.