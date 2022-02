Siti na dijeti - Nema cjepiva protiv pandemije pretilosti

Je li jedna od posljedica pandemije koronavirusa rast broja pretilih ljudi, a onda i moguće povećanje njihove ionako već prekomjerne mase? Štoviše, govorimo li o nekoj vrsti pandemije pretilosti koja traje sad već desetljećima? Iako nema previše istraživanja, najmanje što možemo jest razumno pretpostaviti da su rad od kuće i smanjeno kretanje zbog korone potaknuli rast broja pretilih i otežali mršavljenje. Na temelju kontakta s ljudima o tome govori i nutricionistkinja i vlasnica obrta Nutrissimi Kristina Beljan, koja kaže da joj se s protekom pandemije javlja sve više ljudi koji su dobili na tjelesnoj masi, a zatvaranje na početku pandemije navode kao važan faktor koji je utjecao na njihov povećani unos hrane.

– Stres i emocije koje se pojavljuju zbog neizvjesnosti u ovakvo doba mogu biti okidač za prejedanje koje pak može povećati tjelesnu masu i izazivati pretilost – kaže Beljan.

(Ne)zdrava nacija

Osim što je pretilost postala najraširenija nutricijska bolest razvijenih zemalja, njezina kolegica, vlasnica obrta za savjetovanje Nu3vex Vedrana Dučkić dodaje i to da 'zaista možemo govoriti o pandemiji pretilosti'. Tu nije kraj: broj pretilih osoba sve se više povećava, što nosi mnoge rizike kao što su češća pojava kardiovaskularnih bolesti, inzulinska rezistencija, dijabetes tipa 2, neke vrste karcinoma i bolesti probavnog sustava, hormonski poremećaji.

– Gotovo dvije trećine odraslog stanovništva u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu, od toga 42 posto prekomjernu tjelesnu masu i 23 posto debljinu. Usporedimo li oba spola, debelo je malo više muškaraca u odnosu na žene. Porazan je i podatak da gotovo 35 posto djece u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu, 14 posto debljinu. Uza sve parametre i statistike kojima raspolažemo, očito je u kojem smjeru idemo, zato se svakako više trebamo baviti načinom na koji možemo pomoći ljudima u borbi protiv pretilosti želimo li ostati zdrava nacija – kaže Dučkić.

Beljan kaže da mnogi tvrde kako svatko može smršavjeti ako to želi. Međutim, mršavljenje bez nutricionista nije dugoročno rješenje, čak i ako bi bilo lako. Beljan objašnjava zbog čega je to tako. Naime, kaže, nakon svake dijete izgubljeni se kilogrami prije ili poslije vrate i uz njih se dobije još deset posto dodatnih. Razlog za to, zanimljivo, nalazi u čovjekovu nasljeđu, rekli bismo genetici, jer, objašnjava Beljan, niti smo uvijek živjeli u civilizaciji niti smo uvijek imali obilje hrane kao danas. Evolucijski smo razvili mehanizme koji nam pomažu u tome da preživimo jer s pomoću njih naše tijelo oprezno troši energiju i dobro prepoznaje (čak i potencijalnu) nestašicu hrane. Zato se svaki put kad kad manjka hrane, što uključuje i dijetu, usporavaju metabolizam i mehanizmi kako bi tijelo sačuvalo energiju.

– Kada kriza prođe, tijelo će pokušati spremiti što više zaliha energije u masno tkivo da nadoknadi izgubljeno i stvoriti malo veće zalihe za eventualnu iduću krizu. Također će nakon nestašice hrane ili nakon dijete apetit biti veći. Tako organizam osigurava da osoba pronađe dovoljno hrane koja mu je potrebna za nadoknadu izgubljene energije, zbog čega se može očekivati da se osoba u ovoj fazi katkad i prejede. U tom vrlo kompleksnome mehanizmu preživljavanja možemo vidjeti da mršavljenje ili održavanje tjelesne mase nakon dijete nema veze sa snagom volje – kaže Beljan.

Preporuke za ograničenje

Dučkić pak upozorava na to da ne smijemo raditi ono što inače često radimo kad se želimo zdravo hraniti i da se prije svega trebamo voditi osnovnim postulatima zdrave prehrane: jesti umjereno i raznoliko. To znači više svježih namirnica, sezonskog voća, povrća, mahunarki i grahorica, sjemenki i orašastih plodova. Također 'treba ograničiti unos crvenoga masnog mesa i punomasnih mliječnih proizvoda te šećer, alkohol, gazirana pića, sokove i hranu bogatu solju, a prednost dati ribi, krtom mesu peradi, malomasnim mliječnim proizvodima, jajima i biljnim uljima poput maslinova'. I uza sve to jesti treba redovito, ne preskačući obroke.

– Ograničenjem visokorafiniranih gotovih proizvoda na pola smo puta prema zdravlju i zdravoj tjelesnoj masi. Nutricionist vam uz kvalitetan plan prehrane zasnovan na dobro uravnoteženim, nutritivno kvalitetnim obrocima može dati preporuke o unosu pojedinih vitamina i minerala ako njihov omjer nije uravnotežen ili ako ih manjka. Dobro je poznato da neki vitamini i minerali jako utječu na regulaciju metabolizma i na metabolizam proteina, ugljikohidrata i masti – kaže Dučkić.

Protokol poželjnoga gubitka

Zbog toga je zanimljiv znanstveni i inovativni istraživački projekt Belupa, Podravke i Dječje bolnice Srebrnjak koji traje već deset mjeseci i kojim razvijaju jedinstven plan za borbu protiv pretilosti. Riječ je ponajprije, kažu nam u Belupu, o zapošljavanju novih stručnjaka/istraživača u toj tvrtki te o razvoju 'novih kategorija proizvoda kojima pacijenti obrok zamjenjuju inovativnim oblicima proizvoda'. Pokrenuli su i razvoj protokola gubitka prekomjerne tjelesne mase. Sve je to preduvjet za početak proizvodnje novih proizvoda, provedbu planirane kliničke studije i razvoj personalizirane potpore korisnicima – multidisciplinarno liječničko, nutricionističko i psihološko savjetovalište. Projekt je vrijedan devet milijuna kuna, uključujući i nepovratnih 6,8 milijuna kuna iz fondova EU.

– Tijekom tri godine provedbe projekta s Dječjom bolnicom Srebrnjak razvit će se klinički dokazan i zdravstveno siguran koncept redukcije prekomjerne i održavanja zdrave tjelesne mase kod djece i odraslih koji će se temeljiti na suvremenim medicinskim i nutricionističkim načelima, uključujući promjene u načinu života, uravnoteženu niskoenergetsku prehranu i redovitu tjelesnu aktivnost uz personaliziranu stručnu potporu. Ciljevi su nam, prije svega, potrošačima ponuditi cjelovito, učinkovito i zdravstveno prihvatljivo rješenje za borbu protiv pretilosti, koju Svjetska zdravstvena organizacija karakterizira kao kroničnu bolest – kažu u Belupu.

Upravo će zbog toga Belupo lansirati nove proizvodne kategorije u tri oblika koji će biti zamjena za obrok: praškaste i tekuće shakeove i slimm bars. Planira i nove prodajne kanale, primjerice internetsku trgovinu, a u dijelu projekta koji se odnosi na stjecanje zdravih životnih navika i dugoročno održavanje poželjne tjelesne mase na temelju jelovnika cilj je ostvarivanje sinergijske potražnje s Podravkinim prehrambenim proizvodima. Belupo je, inače, prije pet godina osnovao organizacijsku cjelinu Nutraceutiku kako bi sinergijski povezao prehrambeni i farmaceutski dio poslovanja Grupe Podravka te iskoračio u nove kategorije proizvoda u segmentu hrane i zdravlja.

– Korist za zdravstveni sustav vidimo u uvođenju novih dijagnostičko-terapijskih postupaka vezanih uz pretilost te na kraju u smanjenju troškova liječenja niza kroničnih bolesti koje se izravno povezuju s njom. To su, prije svega, osobe oboljele od astme kao u našoj kliničkoj studiji, ali i ostalih kroničnih bolesti, npr. dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti – kažu u Belupu.

Preskakanje usporava

Najbolje je završiti savjetima Vlahe Šapre, vlasnika i direktora Sapro Slimming Clinica, koji poručuje da uživamo u hrani jer ćemo u suprotnome tražiti nezdrava rješenja. U svakom slučaju, ne smijemo biti gladni!

– Najedite se zdrave, cjelovite hrane zbog koje ćete dugo biti siti, a neće vas debljati. U svakom obroku moraju biti zastupljeni svi nutrijenti, dakle masti, bjelančevine i ugljikohidrati. Uza svaki obrok pojedite i neku salatu jer tako usporavate nagli ulazak šećera u krv i posljedično tomu debljanje. Nikako nemojte preskakati obroke jer će vam to usporiti metabolizam, a u sljedećem obroku vjerojatno ćete se prejesti. Doručak, ručak i večera trebaju biti vaša svakodnevnica, a obvezno izbjegavajte međuobroke i grickalice te bilo kakve sokove, pa i one od svježega voća. Radije pojedite cijelu voćku jer tako iz voća dobijete sve ono što treba vašem organizmu – zaključuje Šapro.