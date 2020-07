Sjeverni Jadran turistima prvi izbor, Dubrovnik se grčevito bori za svoj dio turističkog kolača

Većina od preko 600.000 turista koji borave u Hrvatskoj, od čega je 90.000 domaćih, odabrala je za svoje odredište Sjeverni Jadran. Dubrovnik za sada ostaje bez svog dijela turističkog kolača za koji se grčevito bore svi kako bi nekako prebrodili gospodarske posljedice pandemije koronavirusa.

- Od 1. siječnja do 18. srpnja ove godine u Dubrovniku je ostvareno 88.740 dolazaka što je 88 posto manje nego u istom razdoblju lani te 241.709 noćenja, također 88 posto manje nego 2019. - iznosi Ana Hrnić, direktorica Turističke zajednice Grada Dubrovnika.

Turisti dolaze uglavnom iz Hrvatske - bilo ih je 14.070 u prvih šest mjeseci, Njemačke (najviše u srpnju), Bosne i Hercegovine, Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Poljske, Austrije, Belgije i Slovenije. Razloge za ovakav podbačaj Hrnić vidi u činjenici da je Dubrovnik pretežno 'zračno' odredište u koje avionom dolazi čak 80 posto turista. Do uspostave izravnih zračnih linija, dodala je, nije se mogao očekivati porast dolazaka te je normalno da gosti radije odabiru odredišta do kojih se može doći automobilom jer se u pogoršanim uvjetima epidemije mogu brže i lakše vratiti. U odnosu na Istru, istaknula je, razlika je i u strukturi smještajnih kapaciteta, pa, primjerice Dubrovnik gotovo da i nema kampove.

Danak zbog zemljopisnog položaja

Primjećuje da u posljednje vrijeme dolazi do postupnog oporavka turizma, što ulijeva nadu za nadolazeće tjedne i mjesece. Broj inozemnih letova prema Dubrovniku iz tjedna u tjedan raste, emitivna tržišta se polako otvaraju, a turisti poštuju mjere i voljni su putovati. Iako su, smatra Hrnić, brojke neusporedive s prošlogodišnjim, situacija je svugdje slična i neizvjesna, međutim, pred nama je ipak još jedan značajan dio turističke sezone.

- Dubrovnik plaća danak svom zemljopisnom položaju kao i u svim dosadašnjim krizama poput Domovinskog rata ili krize na Kosovu. Za Dubrovnik je posebnost i to da je popunjenost jako dobra i u jesenskom dijelu sezone, pogotovo u rujnu, tako da prostora za napredak još uvijek ima. Svjedočimo i posjetima megajahti, gostiju visoke platežne moći, kojima je ovo zasigurno jedinstvena prilika za doživljaj Dubrovnika kakvog do sad nije bilo moguće doživjeti. Ove godine će izostati značajan broj gostiju iz SAD-a, Australije, dalekih tržišta, jer se ne putuje zbog epidemioloških okolnosti u njihovim zemljama. Ipak, ovaj tjedan su uspostavljeni direktni letovi iz Ujedinjenog Kraljevstva odakle očekujemo veliki porast broja dolazaka turista, budući je britansko tržište glavno emitivno tržište za Dubrovnik – rekla je Hrnić.

Valamar smanjio smještajne kapacitete hotela

I dok u Jadranskim luksuznim hotelima još ne žele davati nikakve izjave o stanju na dubrovačkom području, u Valamar Rivieri ističu da se otvaranjem letova pokrenula turistička potražnja za Dubrovnikom za goste EU, iako u Dubrovnik dolaze gosti iz zemalja u regiji kao i domaći gosti koji osim zrakoplovom, stižu i osobnim automobilima. Od Valamarovih objekata u Dubrovniku, od 19. lipnja je otvoren hotel Valamar Collection Dubrovnik President 5*, a od 15. srpnja otvoren je i Solitudo Sunny Camping te se razmatra mogućnost otvaranja i drugih objekata što će ovisiti o stanju na tržištu i daljnjem otvaranju letova.

Ponuda s posebnim pogodnostima

---- Valamar je za ovu turističku sezonukako bi osigurao još više prostora gostima u restoranima, na recepciji, bazenima, na plaži i u ostalim zajedničkim sadržajima. Ove godine smo unaprijedili V Health & Safety sveobuhvatni program zdravstvenih, sigurnosnih i ekoloških standarda te unaprijeđenih protokola čišćenja kojima je cilj dodatno pojačati standarde higijene koje Valamar primjenjuje u svojim objektima. V Health & Safety protokoli usklađeni su sa sigurnosnim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i certifikatima kao što su HACCP i ISO standardi. Uveli smo i uslugu 'Cleanspace – 100 % privacy' koja jamči da su ključne dodirne točke u sobama i mobilnim kućicama temeljito očišćene i dezinficirane te da prije dolaska gosta nitko nije ulazio u smještajnu jedinicu – kazali su u Valamaru.

Kako bi se izbjegla upravo prevelika ovisnost o zračnome prometu Lukša Jakobušić, vlasnik potpuno digitaliziranog, dizajnerskog One Suite Hotela iz Mlina, organizirao je krajem svibnja #Pozitiva meet up, prvi turistički događaj u Hrvatskoj ove sezone ponudivši gostima posebne pogodnosti. Tako su osmišljeni paketi u kojima gosti One Suite Hotela mogu birati između adrenalinskih pustolovina u Kojan Koralu, posjeta Vinariji Karaman iz Pridvorja i konobi Vinica obitelji Monković iz Ljute, sukorištenja električnih vozila tvrtke Avant 2 GO, upoznavanja Dubrovnika s Adriatic Sunsetom te odlaska u ribolov s Martimo Fishingom.

- #Pozitiva meet up je svakako pridonio popunjenosti hotela. Popunjenost je u lipnju bila 67 posto čemu su pridonijeli prilagođeni paketi koje smo osmislili s prijateljima i partnerima. Akciju smo produžili i na srpanj, no znakovito je da je postotak domaćih gostiju u proteklom razdoblju bio 85 posto naprema 15 posto ostalih, pretežito iz okolice, posebno Slovenije. Srpanj je nešto lošiji, ali s pojačanjem letova i otvaranjem novih destinacija za Dubrovnik u kolovozu i rujnu očekujemo povećani broj stranih dolazaka te se nadamo, vjerujemo i priželjkujemo da će nam pretežiti gosti biti domaći – iznosi Jakobušić.

Pogodnosti za domaće goste Kako bi se što više privukli gosti TZGD je u suradnji s Gradom Dubrovnikom i u organizaciji tvrtke BSH events, odradio snimanje DJ seta – kulturnog i glazbenog događaja kojim se predstavlja bogata kulturno-povijesna baština i činjenica da Dubrovnik ima najstariju karantenu na svijetu. Uz stalnu prisutnost na društvenim mrežama, ugošćuju inozemne novinare i influencere u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije, čije su objave i postovi na društvenim mrežama neprocjenjivi za promociju Dubrovnika. TZGD je odradio i promotivnu kampanju za domaće i strana tržišta na društvenim mrežama te kampanju u online izdanjima hrvatskih medija za domaće tržište.

Britanci možda 'spašavaju' srpanj i kolovoz

Dnevna, pak, popunjenost dubrovačkog hotela Kazbek kreće se od 10 do 30 posto ukupnog kapaciteta, što su u Kazbeku i očekivali s obzirom na okolnosti. Hotel je otvoren od druge polovice lipnja te navode da su im najbrojniji bili gosti iz Njemačke, Belgije i Estonije (iako se ukupno radi o vrlo malim brojevima) i od sredine ovog tjedna iz Velike Britanije zbog uspostave letova s tog tržišta. Od tih gostiju očekuju najviše u nastavku srpnja i u kolovozu iako će to ovisiti o realizaciji najavljenih letova. Naime, već im se dogodilo da su im nedavno potvrđene rezervacije otkazane zbog otkazivanja leta.

- Pretpostavljamo da je do toga došlo uslijed nedovoljne zainteresiranosti za odredište. Nažalost, rujan i listopad, mjeseci u kojima inače ostvarujemo punu popunjenost, upitni su zbog najave jesenskog vala pandemije. Inače, prilagodili smo cijene smještaja i restoranske ponude, a kako se radi o malom objektu od svega 13 smještajnih jedinica s prostranim zajedničkim prostorima, gostima možemo garantirati potpunu privatnost, socijalnu distancu uz poštivanje mjera i sigurnosti vezanih za obranu od COVID-a-19. Također, nudimo privatne brodske izlete s vlastitim plovilom te surađujemo s lokalnim agencijama koje nude privatne izlete, no nažalost, nismo zabilježili porast domaćih turista - opisuju u Kazbeku.

- U suradnji s Gradom Dubrovnikom snimljen je animirani film Dubrovnik - sigurno odredište. Krilatica animiranog filma je 'Znali smo onda, znamo i danas' i temelji se na povijesnoj priči o začecima karantene u Dubrovniku i Lazaretima 1377. godine, a na poseban način prenosi poruke o sigurnosti i brizi za zdravlje koja je u našem gradu prisutna stoljećima. U tijeku su također i dogovori oko zajedničkih marketinških kampanja sa zračnim tvrtkama. Nakon smirivanja situacije angažirali smo se na domaćem tržištu te u suradnji s Gradom Dubrovnikom, gradskim udrugama i kulturnim institucijama pripremili smo posebne pogodnosti s velikim popustima na ulaske na zidine, u Rezervat Lokrum, Arboretum Trsteno te besplatne ulaske u sve gradske muzeje, što je privuklo značajan broj domaćih gostiju. Prije koronakrize u planu je bio niz projekata za poboljšanje ponude, ali zbog epidemiološke situacije morali smo ih staviti na čekanje - navela je Ana Hrnić.