Školica komuniciranja Melite Pavlek: Poveži se sa sobom

Ponekad se jednostavno ne možemo natjerati na aktivnosti koje stoje ispred nas. Kao i milijardu puta do tada jedina prilika da se na to motivirate je da kultivirate razgovor sa sobom i pronađete način da se povežete sa svojim dubljim mudrostima. Da bi to mogli i da malodušnost ne bude navika, a lijenost primarni izbor, preporučujemo da provjerite treba li vam jednostavno odmor. Postoje vremena u kojima nam zbog opterećenja treba češći odmor, vrijeme za sebe, mir. Možda je to upravo takav period kada treba usporiti tijelo i um. Ukoliko je to tako uzmite popodne samo za sebe. Uzmite vikend samo za sebe i dozvolite si ne raditi ništa.

Drugi način da se pokrenete jest da svoje zadatke malo smanjite. Ukoliko ste svaki dan vježbali sat vremena i sada vam se to više ne da, odradite kraći trening dok prolazite kroz demotivirajući period. Zadržat ćete motivaciju na aparatu za kisik i vratiti se punom ritmu kada se to promijeni. Probajte te male pomake koji naš ritam uspore, ali nas ne učine u potpunosti pasivnima.

Dobar alat je i promjena rutine. Možda vam je dosta da vježbate doma i trebate neki drugi izazov. Upišite se na vanjske sportove i probajte nešto drugo. Promijenite rutinu vikenda i umjesto ležanja i kuhanja odaberite neku blisku izlet destinaciju. Rutina je odlična do onog trenutka u kojem nam postane opterečavajuće dosadna. Onda je vrijeme da je mijenjamo.

Ne zaboravite da ljudi vole nagrade. I koristite to na sebi. Bez obzira što ste skratili vrijeme vježbanja ili promijenili rutinu, tu i tamo se sami sa sobom dogovorite oko neke ozbiljnije nagrade. Naravno, nakon što utrošite zadnji atom snage da biste napravili nešto za što totalno niste motivirani. Istražujte što je nagrada za vas i kada jedva čekate da nešto završite kako biste se mogli nagraditi. Najmanje sebe pohvaljujemo, a upravo tu rutinu treba mijenjati.

Povežite konačni cilj s dobrim osjećajem. Možda vam se danas ne istražuje za neki ozbiljan izvještaj, ali sjetite se kako ćete se dobro osjećati kada to završite. Ili kada zbog toga dobijete dodatni bonus.

Vezanjem na dobar i motivirajući ishod, lakše je proći kroz malodušno razdoblje. Povezivanje nas samih s izvornim željama i našim autentičnim ciljevima uvijek nas mijenja. Uvijek na bolje.