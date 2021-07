Škorić: Ovo je prvi puta da HNB jasno zauzima stav da su kriptovalute jedan od najopasnijih oblika prevara

HNB je prošloga tjedna poslao dramatično priopćenje u kojemu upozoravaju na 'rizike koji nastaju za korisnike prilikom korištenja novih i inovativnih tehnoloških rješenja, prvenstveno kriptoimovine, kojima se mijenjaju ili oponašaju postojeći financijski proizvodi i usluge'.

HNB u svom priopćenju piše kako se ulaganjem u kriptoimovinu riskira gubitak dijela ili cjelokupnog iznosa uloženog u kripto s obzirom na to da takva imovina nema pokriće odnosno podršku ili jamstvo središnje banke, kao ni bilo kojega javnog tijela.

HNB nastavlja u istom tonu, vjerujući da investitori u kriptovalute i kriptoimovinu toga nisu svjesni iako to nije točno. Upravo zbog toga što takva imovina nema centralnog izdavatelja i držatelja glavne knjige, kao što to imaju fait valute, kripto imovina je i postala popularna.

Na priopćenje HNB-a reagirala je i Udruge za blockchain i kriptovalute (UBIK) iz koje su poručili kako su oni dužni, zbog sve češćih upozorenja iz HNB-a o rizicima ulaganja u kripto, upozoriti građane, tj. informirati ih o opasnostima ulaganja u tradicionalne financijske proizvode.

Na pitanje zašto se HNB baš sada oglasio s ovakvim upozorenjem, Nikola Škorić, osnivač i direktor Electrocoina, kaže kako je to trenutačno nejasno.

- Sigurno se nisu oglasili zbog povećanog interesa javnosti s obzirom na to da pojačano razdoblje aktivnosti traje već više od pola godine, štoviše, zadnjih mjeseci ta aktivnost lagano i jenjava. Također, u posljednje vrijeme nije se dogodilo ništa posebno ili spektakularno, pa mogu zaključiti da ih na ovo nije potaknuo niti jedan javni događaj, već se vjerojatno dogodilo nešto iza kulisa – kaže Škorić.

HNB se inače svakih par godina očituje o kriptu, što je do sada bio uobičajeno, ali ovoga puta se nije radilo o klasičnom očitovanju već o upozorenju. Škorić kaže kako je u zadnjih pet godina HNB posalo deset takvih upozorenja. Od tih deset, tri su se bavila prevarama sa zamjenom novčanica, tri su se ticala prevara s lažnim kreditima, tri su se bavila lažnim predstavljanjima HNB-a i jedna je ova koja se tiče kriptovaluta. To znači da je HBN do sada izdavao takva upozorenja samo kad se radilo o prevarama najvišeg ranga.

- Ovo je prvi puta da HNB jasno zauzima stav da su kriptovalute jedno od najopasnijih oblika prevara koji zaslužuje upozorenje HNB-a – kaže Škorić.

Što stoji iza takvog stava teško je znati, a još je nejasnije prema kojim argumentima HNB kategorizira kriptoimovinu kao takvo veliku prijetnju, smatra Škorić.

Dodaje kako je Udruga za blockchain i kriptovalute (UBIK) do sada imala konkretan odnos s HNB-om te da ne vidi razloga zašto bi se HNB trebao bojati kriptoimovine.

- Ipak, sada kada vidim da je kriptoimovina karakterizirana kao prevara u rangu s izdavanjem lažnih novčanica, moguće da ih je strah – zaključuje Škorić.

Milan Horvat, direktor Fima Plusa kaže kako se ovakvim potezima kupuje vrijeme.

- Sve ovo dio procesa digitalne transformacije financijske industrije gdje su ovakvi potezi uobičajeni i njima se kupuje vrijeme prilagodbe postojećoj infrastrukturi financijske industrije prije konačne regulacije koja je nužna za masovnu adopciju kriptovaluta i poslovnih modela baziranih na njima u sklopu digitalizacije kako financija tako i gospodarstva u cijelosti.