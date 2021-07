Slovenci i Talijani prepoznali čega u Hrvatskoj nedostaje

Budući da graditeljstvo nije previše osjetilo udar koronakrize, ni tržište najma kranova nije posustalo. Štoviše, cijene najma u posljednjih su godinu-dvije skočile od pet do deset posto, ostale usluge (montaža, demontaža…) čak i nešto više, a s obzirom na to da sugovornici predviđaju nastavak rasta građevinske aktivnosti, mogle bi još rasti.

Među najvećim su iznajmljivačima kranova u Hrvatskoj Ferokov kranovi Hrvatska, Eurokran, Trlin, Salona Mont i Grgamont, no ima ih još koji pokrivaju ponajprije lokalna područja. Iako je sezona godišnjih odmora počela pa valjda zato nitko od njih nije odgovorio e-porukom, neki su ipak pristali na razgovor. No nisu htjeli govoriti o cijenama najma kranova, no posredno smo uspjeli doznati kolike su. Variraju između 1000 eura do 4500 eura na mjesec, ovisno o visini krana, dužini 'ruke' i nosivosti, no, kako su napomenuli iznajmljivači kranova s kojima smo uspjeli razgovarati, riječ je samo o najmu krana. Dodatno se još plaćaju ostale usluge, a najvažnije su montaža i demontaža, na čemu radi od tri do pet stručnih radnika, te transport krana, koji je također skup. Sugovornik koji je želio ostati anoniman potvrdio je da sve to ulazi u cijenu i dao nekoliko primjera.

Kilometraža igra ulogu

Trenutačna je cijena za kranove većih nosivosti, primjerice one visoke 40 metara i dužine 'ruke' od 50 metara te nosivosti veće od dvije tone, iznad 30 tisuća kuna (uključujući PDV), ali, kao što smo naveli, na te cijene najma ​dodatno se obračunavaju transport te montaža i demontaža, što građevinsku tvrtku koja unajmljuje kran stoji dodatnih do 170 tisuća kuna (uključujući PDV). Naravno, cijena nije fiksna i ovisi o performansama i dužini transporta, jer nije isto prevozi li se kran na 300 kilometara ili 30 kilometara udaljeno mjesto.

Kad su pak u pitanju niži kranovi, trenutačna je cijena mjesečnog najma za npr. onaj visok 32 metra i dužine 'ruke' od 50 metara te s više od dvije tone nosivosti oko 25 tisuća kuna (s PDV-om), a cijena ostalih usluga (transport…) otprilike je ista kao i u najmu kranova veće nosivosti.

U Hrvatskoj, kao što nam je rečeno, jedine su dvije tvrtke koje imaju kranove nosivosti veće od dvije tone ​Ferokov kranovi Hrvatska i Eurokran, s tim da je Ferokovljeva flota novijega godišta (stara je između pet i deset godina), a Eurokranova je starija, što nam je potvrdio i Eurokranov vlasnik Marjan Kralj. Ipak, kaže da to ima i prednosti jer ako nedostaje dio na jednom kranu, skinu ga s drugoga, a kod novih strojeva mora se čekati da dio dođe iz tvornice.

Riječ je o dvije kompanije u slovenskom vlasništvu: Ferokov, na čijem je čelu Boštjan Krivec, ima sjedište u slovenskoj općini Preboldu, ali posluje dosta i u Hrvatskoj putem tvrtke kćeri sa sjedištem u Zagrebu (od prijašnje podružnice lani je osnovana tvrtka kći), a Eurokran, sa sjedištem u Donjoj Bistri (Hrvatsko zagorje), u vlasništvu je tvrtke Gradbeni žerjavi iz Maribora.

