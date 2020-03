Slovenski Revoz, najveći kupac AD Plastika, zaustavio proizvodnju 

Iz Revoza su poručili da su problemi povezani s proizvodnim kapacitetom tvornice i dužim rokovima isporuke pojedinih dijelova, što se dijelom odnosi i na koronavirus. Kako prenosi portal SEEbiz, više slovenskih tvrtki moglo bi osjetiti negativne učinke koronavirusa, pa su se tako u problemima našli i dobavljači u automobilskoj industriji i drugim proizvodnim kompanijama. Zbog koronavirusa tvornice u Kini su obustavile prozivodnju što se odrazilo na globalne dobavljače u proizvodnom lancu.

O tome kako se situacija u slovenskom Revozu odrazila na proizvodnju rezervnih dijelova i poslovanje našeg renomiranog proizvođača i stopostotnog izvoznika upitali smo upravu AD Plastika.

- Prema službenim informacijama koje imamo od Revoza, zbog vanjskih su utjecaja zaustavili proizvodnju na tri dana, ali nemamo informaciju kako su to utjecaji koronavirusa. Revoz je jedan od naših najvećih kupaca i za pojedina vozila radimo preko dvjesto komponenti i dnevno isporučujemo količine za oko 800 vozila - izjavila je Lori Vitaljić, komunikacijska savjetnica AD Plastika.

Budući da je zaustavljanje proizvodnje najavljeno samo na kratki rok, u AD Plastiku se nadaju da će tako i biti te da se to ne bi trebalo odraziti na njihove prihode, a posebno zato jer je Revoz najavio nadoknadu izgubljenih dana.

Na pitanje kako se, i je li se, općenito, stanje u svijetu povezano s opasnošću od koronaviriusa odrazilo na njihovu prozvodnju, isporuku i poslovanje, naš najveći proizvođač autodijelova ističe da to za sada nije slučaj, a nadaju se da će tako biti i ubuduće, jer osim dva dana dužih čekanja na granici, nisu imali problema ni s nabavom niti s isporukom. No, unatoč tome, imaju razrađenu strategiju kriznog menadžmenta za prevladavanje eventualnih teškoća ako dođe do eksalacije širenja virusa.

Inače, Renault je odabrao Revoz za proizvodnju električne verzije modela Twingo, stoga je u planu izgradnja postrojenja za montažu akumulatora u Novom Mestu. Električne automobile u Revozu proizvode već nekoliko godina, ali im je akumulatore do sada isporučivao vanjski dobavljač.

Ali, osim opasnosti na poslovanje poduzeća koje je uzrokovano koronavirusom, postoje prijetnje da bi se i novi migrantski val koji dolazi iz Turske također mogao odraziti na isporuke dijelova iz te zemlje.