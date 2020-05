Službene stranice HZZ-a: Može se otpuštati. Aladrović: Ne smije se otpuštati. HZZ: Može se zapošljavati. Sve jasno?

Reagiranje HZZ-a:

Hrvatski zavod za zapošljavanje obavještava javnost kako uvjet zadržavanja radnika za kojeg je poslodavcu odobrena i isplaćena Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19), u radnom odnosu nakon isteka ugovornih obveza nije nikad bio propisan.

- Kriterije mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) kao i izmjene kriterija donosi Upravno vijeće Zavoda i javno su dostupni na službenim stranicama Zavoda. Donošenje kriterija za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja kompleksan je postupak i isti se donose u međuresornoj radnoj skupini za revidiranje mjera, stoga je Zavod u provođenju istih dužan postupati sukladno propisanom - stoji u obavijesti HZZ-a.

Prema uvjetima korištenja mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19), propisano je, kažu:

- Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.

- Poslodavac gubi pravo na potporu ukoliko je od 20. ožujka 2020.g. do trenutka isplate potpore imao pad zaposlenosti veći:

od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,

od 20% Mala poduzeća,

od 15% Srednja poduzeća,

10% Velika poduzeća

U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika. Prema Ugovoru o dodjeli Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (Epidemijska bolest COVID - 19):

Poslodavac se obvezuje zadržati broj radnika za koji je isplaćena Potpora za vrijeme trajanja ugovornih obveza te odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.

Ukoliko je do smanjenja broja radnika došlo iz opravdanih razloga kao što su: istek ugovora na određeno vrijeme, sporazumni prestanak ugovora o radu na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazaka radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, Poslodavac ostvaruje pravo na isplatu Potpore za one dane koje je radnik odradio u mjesecu u kojem je došlo do prestanka radnog odnosa.

- Ponavljamo kako potonji uvjet vrijedi od početka provedbe mjere te poslodavcima nije uvjetovano zadržavanje radnika nakon isteka ugovornih obveza. Uvjet o zabrani zapošljavanja novih radnika za vrijeme trajanja ugovornih obveza promijenjen je na sjednici Upravnog vijeća 26.3.2020. kako bismo uvjete korištenje učinili fleksibilnijima prema poslodavcima te kako ne bismo priječili potencijalan rast poslovnih aktivnosti - stoji u obavijesti HZZ-a.

Zavod ima obavezu vršiti kontrolu radnika za koje je poslodavac ostvario potporu. Za ostale radnike zaposlene nakon 19.3.2020. prema propisanim kriterijima poslodavac ne može ostvariti potporu (osim u slučaju zamjene za opravdano upražnjeno radno mjesto radnika za kojeg je već bila ostvarena potpora).