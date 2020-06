SMART Tourism 5.0: Turistički profesionalci o turizmu nakon korone

U srijedu, 17. lipnja 2020. s početkom u 10 sati, održat će se 2. stručna virtualna konferencija o turizmu u Hrvatskoj i ponovo okupiti niz renomiranih stručnjaka, kako bi razmijenili informacije, iskustva i ideje o poslovanju za vrijeme i nakon corona-krize, o aktualnim turističkim trendovima i novim načinima i modelima poslovanja nakon višemjesečnog perioda bez putovanja.

Nakon vrlo uspješnih 1. virtualnih susreta turističkog sektora i organizatora renomiranih turističkih evenata u Hrvatskoj, koji su ostvarili gotovo 1.300 prijava, konferencija ovog puta ugošćuje, pored hrvatskih, i vrhunske brandove i njihove partnere iz EU – ESPA/Europsko udruženje toplica i inovativni sajam poslovnih evenata Conventa iz Slovenije te konferencija Apriori turizam iz BiH. Sudionici će imati priliku čuti najnovije turističke informacije od direktora Hrvatske turističke zajednice i Slovenske turistične organizacije, dok će organizatori atraktivnih poslovnih evenata predstaviti svoje planove i otkriti nam kada ćemo se ponovo vidjeti uživo.

Kako se refokusirati u „novom normalnom“ savjetovat će nas lifestyle trenerica Patricia Diesel, autorica Keep It Simple Now iz SAD-a, a sudjelovanje su potvrdili stručnjaci iz regije i EU, kao što su:, Csilla Mezösi, direktorica ESPAe / Mađarska, Siyka Katsarova, potpredsjednica ESPAe / Bugarska, Maja Pak, direktorica STO / Slovenija, Kristjan Staničić, direktor HTZ, Miha Kovačić i Gorazd Čad, suosnivači Convente / Slovenija, Josipa Terzić-Rezić, direktorica konferencije Apriori turizma / BiH, Ognjen Bagatin, inicijator Poduzetničkog Mindseta, Andrea Škerlj, voditeljica HOW Festival, Adriano Požarić, direktor konferencije Internet Adria, Adem Braco Suljić, direktor samita MEETEX, Ingrid Badurina Danielsson, direktorica festivala Taste the Mediterranean, Damjana Domanovac, direktorica sajma PLACE2GO, Leila Krešić Jurić, direktorica HTI konferencije i Ivana Kolar, direktorica konferencije Može li turizam 365? i projekta SMART TOURISM 5.0. Partner i suorganizator događanja je SLO-CRO Poslovni klub.

Susreti se održavaju online, a na sudjelovanje su pozvani turistički profesionalci iz Hrvatske i regije koji će moći postavljati pitanja panelistima i komentirati putem chat-a. Sudjelovanje je besplatno, uz obveznu prijavu na www.smarttourism.live gdje je objavljen i program događanja.

Ova platforma ima za cilj uspostaviti komunikaciju među turističkim stručnjacima koji će govoriti o očekivanoj budućoj potražnji u turizmu i putovanjima nakon COVID19, koje (nove) proizvode ponuditi i kako se pripremiti za nove uvjete poslovanja, koje tehnologije mogu pomoći turističkom sektoru i što je potrebno učiniti sada kako bismo (i dalje) bili uspješni. Neupitno je da i turizam ulazi u epohu „super-pametnog društva 5.0“ u kojem je sve podređeno dobrobiti čovjeka: robotika, umjetna inteligencija, cirkularna ekonomija, održivost i općenito stvaranje okruženja zdravog za život čovjeka i razvoj društva.

„Poznato je da krize često budu poticaj za kataliziranje novih ideja i prilika za unaprjeđenje poslovanja. Tržište se polako otvara i na nama je da se kvalitetno prilagodimo novim poslovnim uvjetima, iskoristimo mnogobrojne prednosti koje imamo i budemo inovativni. Razumijevanjem aktualnih potreba tržišta i potražnje, prilika je to da se kvalitetno refokusiramo u „novom normalnom“, diverzificiramo svoje proizvode i dodamo im posebnost i doživljaj te kreiramo novo povjerenje u našu ponudu.

Potrebno je komunicirati, biti inovativan, održati kontakt unutar industrije, kao i s tržištem, a posebno je važno podržavati jedni druge i učiti jedni od drugih. Ovaj susret ima za cilj potaknuti promišljanja, donijeti svježe ideje i pozitivna iskustva o turizmu kao sektoru u kojem djelujemo te kroz suradnju sa strukom stvarati okruženje zdravo za život i kreirati nove poslovne modele.“ – rekla je Ivana Kolar, organizatorica ove virtualne konferencije.